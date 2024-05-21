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В США опасаются обвинений со стороны Ирана в гибели Раиси, сообщили СМИ

В США опасаются обвинений со стороны Ирана в гибели Раиси, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.05.2024

В США опасаются обвинений со стороны Ирана в гибели Раиси, сообщили СМИ

Чиновники в администрации американского президента Джо Байдена опасаются, что Иран может возложить на США или Израиль вину за крушение вертолета, при котором... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T03:29

2024-05-21T03:29

2024-05-21T07:32

в мире

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израиль

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али хаменеи

politico

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Чиновники в администрации американского президента Джо Байдена опасаются, что Иран может возложить на США или Израиль вину за крушение вертолета, при котором погиб президент Эбрахим Раиси, сообщает газета Politico."Чиновники администрации Байдена все еще опасаются, что Иран может возложить вину в крушении вертолета, при котором погиб Эбрахим Раиси, на США или Израиль", — говорится в материале.В Белом доме ожидают сохранения регионального статуса-кво, но при этом опасаются, что обвинения со стороны Ирана могут привести к обострению напряженности с Израилем.По информации издания, американские чиновники в воскресенье с тревогой следили за новостями о пропавшем вертолете и задавались вопросом, как это может изменить динамику на Ближнем Востоке. Как сообщили высокопоставленные источники, имелись опасения, что Тегеран может быстро обвинить Израиль и США в диверсии. Один из собеседников добавил, что какое-то время вопрос "неужели так начнется Третья мировая война?" не считался сумасшедшим.Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. По данным агентства IRNA, причиной произошедшего стала техническая неисправность.Утром 20 мая Мансури подтвердил сообщения о гибели главы государства и его делегации. Исполнять его обязанности в течение 50 дней до новых выборов будет первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.Политики возвращались после визита в Азербайджан, где Раиси и его коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.

https://ria.ru/20240520/raisi-1947092391.html

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в мире, иран, сша, израиль, джо байден, хосейн амир абдоллахиан, али хаменеи, politico, крушение вертолета президента ирана, мохаммад мохбер