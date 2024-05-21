Рейтинг@Mail.ru
В США опасаются обвинений со стороны Ирана в гибели Раиси, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:29 21.05.2024 (обновлено: 07:32 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/ssha-1947316556.html
В США опасаются обвинений со стороны Ирана в гибели Раиси, сообщили СМИ
В США опасаются обвинений со стороны Ирана в гибели Раиси, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.05.2024
В США опасаются обвинений со стороны Ирана в гибели Раиси, сообщили СМИ
Чиновники в администрации американского президента Джо Байдена опасаются, что Иран может возложить на США или Израиль вину за крушение вертолета, при котором... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T03:29
2024-05-21T07:32
в мире
иран
сша
израиль
джо байден
хосейн амир абдоллахиан
али хаменеи
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947282107_0:286:2521:1704_1920x0_80_0_0_2ab2c75139c108843739ecdb59978b02.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Чиновники в администрации американского президента Джо Байдена опасаются, что Иран может возложить на США или Израиль вину за крушение вертолета, при котором погиб президент Эбрахим Раиси, сообщает газета Politico.&quot;Чиновники администрации Байдена все еще опасаются, что Иран может возложить вину в крушении вертолета, при котором погиб Эбрахим Раиси, на США или Израиль&quot;, — говорится в материале.В Белом доме ожидают сохранения регионального статуса-кво, но при этом опасаются, что обвинения со стороны Ирана могут привести к обострению напряженности с Израилем.По информации издания, американские чиновники в воскресенье с тревогой следили за новостями о пропавшем вертолете и задавались вопросом, как это может изменить динамику на Ближнем Востоке. Как сообщили высокопоставленные источники, имелись опасения, что Тегеран может быстро обвинить Израиль и США в диверсии. Один из собеседников добавил, что какое-то время вопрос "неужели так начнется Третья мировая война?" не считался сумасшедшим.Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. По данным агентства IRNA, причиной произошедшего стала техническая неисправность.Утром 20 мая Мансури подтвердил сообщения о гибели главы государства и его делегации. Исполнять его обязанности в течение 50 дней до новых выборов будет первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.Политики возвращались после визита в Азербайджан, где Раиси и его коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
https://ria.ru/20240520/raisi-1947092391.html
https://ria.ru/20240520/iran-1947177232.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947282107_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a137cf79783cdb8d52aaa39d9506722e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, джо байден, хосейн амир абдоллахиан, али хаменеи, politico, крушение вертолета президента ирана, мохаммад мохбер
В мире, Иран, США, Израиль, Джо Байден, Хосейн Амир Абдоллахиан, Али Хаменеи, Politico, Крушение вертолета президента Ирана, Мохаммад Мохбер
В США опасаются обвинений со стороны Ирана в гибели Раиси, сообщили СМИ

Politico: в Вашингтоне боятся, что Иран обвинит США или Израиль в гибели Раиси

© AP Photo / Vahid SalemiТраурный митинг в Тегеране в память о погибшем президенте Ирана Эбрахиме Раиси
Траурный митинг в Тегеране в память о погибшем президенте Ирана Эбрахиме Раиси - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Траурный митинг в Тегеране в память о погибшем президенте Ирана Эбрахиме Раиси. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Чиновники в администрации американского президента Джо Байдена опасаются, что Иран может возложить на США или Израиль вину за крушение вертолета, при котором погиб президент Эбрахим Раиси, сообщает газета Politico.
«

"Чиновники администрации Байдена все еще опасаются, что Иран может возложить вину в крушении вертолета, при котором погиб Эбрахим Раиси, на США или Израиль", — говорится в материале.

В Белом доме ожидают сохранения регионального статуса-кво, но при этом опасаются, что обвинения со стороны Ирана могут привести к обострению напряженности с Израилем.
По информации издания, американские чиновники в воскресенье с тревогой следили за новостями о пропавшем вертолете и задавались вопросом, как это может изменить динамику на Ближнем Востоке. Как сообщили высокопоставленные источники, имелись опасения, что Тегеран может быстро обвинить Израиль и США в диверсии. Один из собеседников добавил, что какое-то время вопрос "неужели так начнется Третья мировая война?" не считался сумасшедшим.
Последнее фото вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, граница Ирана и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Ливийский эксперт не исключил причастность Запада к падению вертолета Раиси
Вчера, 07:52
Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. По данным агентства IRNA, причиной произошедшего стала техническая неисправность.
Утром 20 мая Мансури подтвердил сообщения о гибели главы государства и его делегации. Исполнять его обязанности в течение 50 дней до новых выборов будет первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.
Политики возвращались после визита в Азербайджан, где Раиси и его коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
Транспортный самолет Ил-76 МЧС России в аэропорту Жуковский перед вылетом в Тебриз, Иран. Кадр видео
Иран поблагодарил Россию за быструю реакцию на ситуацию с вертолетом Раиси
Вчера, 13:10
 
В миреИранСШАИзраильДжо БайденХосейн Амир АбдоллахианАли ХаменеиPoliticoКрушение вертолета президента ИранаМохаммад Мохбер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала