В США опасаются обвинений со стороны Ирана в гибели Раиси, сообщили СМИ
Politico: в Вашингтоне боятся, что Иран обвинит США или Израиль в гибели Раиси
© AP Photo / Vahid SalemiТраурный митинг в Тегеране в память о погибшем президенте Ирана Эбрахиме Раиси
© AP Photo / Vahid Salemi
Траурный митинг в Тегеране в память о погибшем президенте Ирана Эбрахиме Раиси. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Чиновники в администрации американского президента Джо Байдена опасаются, что Иран может возложить на США или Израиль вину за крушение вертолета, при котором погиб президент Эбрахим Раиси, сообщает газета Politico.
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"Чиновники администрации Байдена все еще опасаются, что Иран может возложить вину в крушении вертолета, при котором погиб Эбрахим Раиси, на США или Израиль", — говорится в материале.
В Белом доме ожидают сохранения регионального статуса-кво, но при этом опасаются, что обвинения со стороны Ирана могут привести к обострению напряженности с Израилем.
По информации издания, американские чиновники в воскресенье с тревогой следили за новостями о пропавшем вертолете и задавались вопросом, как это может изменить динамику на Ближнем Востоке. Как сообщили высокопоставленные источники, имелись опасения, что Тегеран может быстро обвинить Израиль и США в диверсии. Один из собеседников добавил, что какое-то время вопрос "неужели так начнется Третья мировая война?" не считался сумасшедшим.
Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. По данным агентства IRNA, причиной произошедшего стала техническая неисправность.
Утром 20 мая Мансури подтвердил сообщения о гибели главы государства и его делегации. Исполнять его обязанности в течение 50 дней до новых выборов будет первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.
Политики возвращались после визита в Азербайджан, где Раиси и его коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.