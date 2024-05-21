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В конгрессе США раскритиковали решение администрации Байдена по Кубе - РИА Новости, 21.05.2024
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01:53 21.05.2024 (обновлено: 07:49 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/ssha-1947313085.html
В конгрессе США раскритиковали решение администрации Байдена по Кубе
В конгрессе США раскритиковали решение администрации Байдена по Кубе - РИА Новости, 21.05.2024
В конгрессе США раскритиковали решение администрации Байдена по Кубе
Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей США Майкл Маккол выступил против решения администрации американского президента Джо Байдена... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T01:53
2024-05-21T07:49
в мире
сша
куба
китай
майкл маккол
джо байден
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ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей США Майкл Маккол выступил против решения администрации американского президента Джо Байдена исключить Кубу из списка стран, которые не сотрудничают в борьбе с терроризмом."Решение администрации Байдена объявить коммунистическую кубинскую диктатуру, которая является юридически объявленным государством-спонсором терроризма, соответствующей усилиям США по борьбе с терроризмом, не только вознаграждает враждебный режим, но и воодушевляет других наших противников", — говорится в заявлении Маккола. Как отметил председатель комитета, к которому присоединился его однопартиец по Республиканской партии Марк Грин, за последний год кубинские власти якобы были уличены в слежке за представителями американского правительства "на самом высоком уровне", содействии разведывательной деятельности со стороны Китая, а также поддержке России в украинском конфликте."Только совершенно оторванная от реальности администрация могла решить, что такой жестокий, антиамериканский и тиранический режим поддерживает усилия США по борьбе с глобальным терроризмом", — резюмировал конгрессмен.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что обстоятельства признания Кубы как страны, которая не в полной мере сотрудничает с антитеррористическими усилиями, изменились с 2022 по 2023 год. В документе госдепа, направленном в конгресс, в соответствии с разделом 40А закона о контроле за экспортом вооружений определено, что четыре страны – Северная Корея, Иран, Сирия и Венесуэла – остаются в этом списке, который Вашингтон составляет в одностороннем порядке.Несмотря на это решение, Белый дом на фоне международных призывов исключить страну из списка стран-спонсоров терроризма, оставил в нем Кубу.Куба была впервые включена госдепартаментом США в список стран-спонсоров терроризма в 1982 году, во время правления президента Рональда Рейгана. Президент Барак Обама 33 года спустя исключил остров из списка. В конце своего президентского срока Дональд Трамп после ужесточения экономической, торговой и финансовой блокады, вновь включил Кубу в этот список.
https://ria.ru/20230914/spetsoperatsiya-1896364944.html
https://ria.ru/20240509/kuba-1944943868.html
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в мире, сша, куба, китай, майкл маккол, джо байден, энтони блинкен
В мире, США, Куба, Китай, Майкл Маккол, Джо Байден, Энтони Блинкен
В конгрессе США раскритиковали решение администрации Байдена по Кубе

Конгрессмен Маккол осудил исключение Кубы из списка стран-спонсоров терроризма

© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© AP Photo / Mark Tenally
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей США Майкл Маккол выступил против решения администрации американского президента Джо Байдена исключить Кубу из списка стран, которые не сотрудничают в борьбе с терроризмом.
"Решение администрации Байдена объявить коммунистическую кубинскую диктатуру, которая является юридически объявленным государством-спонсором терроризма, соответствующей усилиям США по борьбе с терроризмом, не только вознаграждает враждебный режим, но и воодушевляет других наших противников", — говорится в заявлении Маккола.
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Как отметил председатель комитета, к которому присоединился его однопартиец по Республиканской партии Марк Грин, за последний год кубинские власти якобы были уличены в слежке за представителями американского правительства "на самом высоком уровне", содействии разведывательной деятельности со стороны Китая, а также поддержке России в украинском конфликте.
"Только совершенно оторванная от реальности администрация могла решить, что такой жестокий, антиамериканский и тиранический режим поддерживает усилия США по борьбе с глобальным терроризмом", — резюмировал конгрессмен.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что обстоятельства признания Кубы как страны, которая не в полной мере сотрудничает с антитеррористическими усилиями, изменились с 2022 по 2023 год. В документе госдепа, направленном в конгресс, в соответствии с разделом 40А закона о контроле за экспортом вооружений определено, что четыре страны – Северная Корея, Иран, Сирия и Венесуэла – остаются в этом списке, который Вашингтон составляет в одностороннем порядке.
Несмотря на это решение, Белый дом на фоне международных призывов исключить страну из списка стран-спонсоров терроризма, оставил в нем Кубу.
Куба была впервые включена госдепартаментом США в список стран-спонсоров терроризма в 1982 году, во время правления президента Рональда Рейгана. Президент Барак Обама 33 года спустя исключил остров из списка. В конце своего президентского срока Дональд Трамп после ужесточения экономической, торговой и финансовой блокады, вновь включил Кубу в этот список.
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