https://ria.ru/20240521/spros-1947510686.html

В "Авито" рассказали, как изменился спрос на одежду у пользователей

В "Авито" рассказали, как изменился спрос на одежду у пользователей - РИА Новости, 21.05.2024

В "Авито" рассказали, как изменился спрос на одежду у пользователей

Пользователи платформы "Авито" стали на 65% чаще покупать женскую одежду с цветочным принтом в марте и апреле, чем зимой, а продажи кожаной одежды снизились на... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T19:11

2024-05-21T19:11

2024-05-21T19:11

россия

авито

одежда

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Пользователи платформы "Авито" стали на 65% чаще покупать женскую одежду с цветочным принтом в марте и апреле, чем зимой, а продажи кожаной одежды снизились на площадке с начала года на 18%, сообщили в пресс-службе платформы. Аналитики "Авито" изучили, как изменился спрос на различную одежду в 2024 году относительно прошлого года в связи с появлением и развитием новых модных трендов, а также с приходом весны. Исследование показало, что за год заметнее всего выросли продажи женской одежды в стиле "гранж" — на 94%. Как правило, такая стилистика включает в себя потертые джинсы, рубашки в клетку, куртки-косухи, "рваные" свитеры. На второй строчке по росту продаж — одежда в эстетике "y2k". Этот стиль родом из конца 90-х и начала 00-х годов, включает кроп-топы, мини-юбки, массивные кроссовки, туфли на платформе. Продажи "y2k" на платформе за год выросли на 57%. В этом году стали чаще приобретать женственную одежду — предметы гардероба с цветочным принтом за год выросли в продажах на 24%, с кружевами — на 16%. При этом покупки кожаной одежды снизились на площадке на 18%. В пресс-службе отметили, что перед летом заметно вырос интерес к летним трендам. Одежда с цветочным принтом в марте-апреле продавалась на 65% чаще, чем в январе-феврале этого года. Еще один популярный принт — горошек, покупали чаще на 43%. Кроме того, этой весной пользователи стали чаще следовать трендам, которые получили мировую популярность в этом сезоне. Например, изделия с бахромой стали покупать чаще на 25%, с сеткой — на 20%.

https://ria.ru/20240516/mebel-1946395530.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, авито, одежда