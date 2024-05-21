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Спецоперация, 21 мая: ВС России контролируют почти половину Волчанска - РИА Новости, 21.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:54 21.05.2024 (обновлено: 20:23 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/spetsoperatsiya-1947492749.html
Спецоперация, 21 мая: ВС России контролируют почти половину Волчанска
Спецоперация, 21 мая: ВС России контролируют почти половину Волчанска - РИА Новости, 21.05.2024
Спецоперация, 21 мая: ВС России контролируют почти половину Волчанска
О продвижении российских военных в зоне спецоперации, поддержке Киева со стороны Запада и террористических атаках Киева — в материале РИА Новости. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T17:54
2024-05-21T20:23
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
владимир зеленский
дмитрий песков
виталий ганчев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. О продвижении российских военных в зоне спецоперации, поддержке Киева со стороны Запада и террористических атаках Киева — в материале РИА Новости.Ситуация в ВолчанскеРоссийские войска контролируют около 40% территории Волчанска, северная часть города полностью освобождена, сообщил в эфире Первого канала глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. По его словам, этот населенный пункт остается самой горячей точкой в регионе.В течение суток российские подразделения продолжали продвижение в глубину обороны противника в этой области, а также на других направлениях. Среди уничтоженной украинской техники — четыре БМП Bradley, которые подбили в ДНР.Потери противника на всех участках фронта за день составили до 1660 солдат, 17 танков и других бронемашин, 17 артиллерийских орудий, одна РСЗО, 29 военных автомобилей и 45 дронов.Ход спецоперации прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он заявил журналистам, что даже если ритмичность поставок военного назначения Украине со стороны Запада и США будет восстановлена, это все равно не позволит поменять динамику СВО. Песков оценил положение сил Киева на фронтах как "неблагоприятное". По его оценке, украинские военные находятся сейчас в сложной ситуации. Свое тяжелое положение начинает понимать и Владимир Зеленский, что уже приводит к его срывам на украинских генералов. Как пишет журнал The Economist со ссылкой на украинского чиновника, Зеленский кричит на генералов ВСУ из страха, что от него скрывают правду о ситуации на поле боя.Удары Украины по РоссииРоссийские системы ПВО минувшей ночью и днем во вторник сбили шесть украинских беспилотников и один снаряд РСЗО "Ольха" над Белгородской областью. Еще один аппарат удалось уничтожить над Курской областью. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате атаки дрона-камикадзе ВСУ на автомобиль рядом с КПП поселка Октябрьский погибла женщина, еще три человека ранены. Кроме того, украинские войска с утра обстреливали Донецк. По данным мэра города Андрея Кулемзина, в результате непрекращающихся обстрелов Петровского района погиб мирный житель, повреждены жилые дома, торговый центр, объекты инфраструктуры: выбито остекление окон, осколками посечены стены и кровли зданий, газовая труба. Украинского генерала осудили в РоссииСледственный комитет заявил, что бригадный генерал ВСУ Андрей Гнатов заочно осужден в России на 28 лет за преступления в Донбассе в 2019 году. Согласно сообщению, опубликованному в Telegram-канале СК, доказательства признаны Верховным судом ДНР достаточными для вынесения приговора Гнатову заочно, он объявлен в розыск.После увольнения главкома ВСУ Валерия Залужного в феврале бригадный генерал Гнатов, по данным СМИ, вошел в число пятерых боевых командиров, которые претендовали на руководящие должности в ВСУ, однако назначения не получил. Поддержка Украины ЗападомГлава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что в ЕС одобрили использование доходов от замороженных активов Центробанка России для помощи Украине, 90% из них пойдет на ВСУ. Он уточнил, что речь идет о сумме до трех миллиардов евро в 2024 году. Кроме того, США могут объявить о новом пакете "военной помощи" Украине на этой неделе. Как пишет Politico со ссылкой на американских чиновников, администрация президента США Джо Байдена хочет вернуться к прежнему графику объявлений каждые две недели об извлечении боеприпасов и техники из американских запасов.
https://ria.ru/20240521/mp-1947397622.html
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Ликвидация скопления живой силы и опорных пунктов ВСУ спецназом "АХМАТ"
Окрестности населенного пункта Спорное. Работает группа "Канады" спецназа "АХМАТ". В настоящий момент на всей ответственной территории идет методичная ликвидация вражеских мест скопления живой силы, опорных пунктов, блиндажей и других фортификационных сооружений. Разумеется, главная роль в этой работе отводится дронам. При помощи "птичек" парни оперативно выявляют укрытия противника и, недолго думая, приступают к ликвидации обнаруженных целей. Благодаря использованию современных технологий, настоящим профессионалам своего дела и грамотной координации действий бойцы спецназа "АХМАТ" добиваются превосходных результатов на поле боя. Впрочем, это вы можете увидеть на предоставленных кадрах. Блестящая работа!
2024-05-21T17:54
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Учение с практической отработкой вопросов применения нестратегического ядерного оружия
Минобороны показало кадры учения с практической отработкой вопросов применения нестратегического ядерного оружия.
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россия, украина, сша, владимир зеленский, дмитрий песков, виталий ганчев, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), евросоюз
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Евросоюз
Спецоперация, 21 мая: ВС России контролируют почти половину Волчанска

Ганчев: российские войска контролируют около 40% территории Волчанска

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
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Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. О продвижении российских военных в зоне спецоперации, поддержке Киева со стороны Запада и террористических атаках Киева — в материале РИА Новости.

Ситуация в Волчанске

Российские войска контролируют около 40% территории Волчанска, северная часть города полностью освобождена, сообщил в эфире Первого канала глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
По его словам, этот населенный пункт остается самой горячей точкой в регионе.
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В течение суток российские подразделения продолжали продвижение в глубину обороны противника в этой области, а также на других направлениях. Среди уничтоженной украинской техники — четыре БМП Bradley, которые подбили в ДНР.
Потери противника на всех участках фронта за день составили до 1660 солдат, 17 танков и других бронемашин, 17 артиллерийских орудий, одна РСЗО, 29 военных автомобилей и 45 дронов.
Ход спецоперации прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он заявил журналистам, что даже если ритмичность поставок военного назначения Украине со стороны Запада и США будет восстановлена, это все равно не позволит поменять динамику СВО.
Песков оценил положение сил Киева на фронтах как "неблагоприятное". По его оценке, украинские военные находятся сейчас в сложной ситуации.
Свое тяжелое положение начинает понимать и Владимир Зеленский, что уже приводит к его срывам на украинских генералов. Как пишет журнал The Economist со ссылкой на украинского чиновника, Зеленский кричит на генералов ВСУ из страха, что от него скрывают правду о ситуации на поле боя.

Удары Украины по России

Российские системы ПВО минувшей ночью и днем во вторник сбили шесть украинских беспилотников и один снаряд РСЗО "Ольха" над Белгородской областью. Еще один аппарат удалось уничтожить над Курской областью.
Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате атаки дрона-камикадзе ВСУ на автомобиль рядом с КПП поселка Октябрьский погибла женщина, еще три человека ранены.
Кроме того, украинские войска с утра обстреливали Донецк. По данным мэра города Андрея Кулемзина, в результате непрекращающихся обстрелов Петровского района погиб мирный житель, повреждены жилые дома, торговый центр, объекты инфраструктуры: выбито остекление окон, осколками посечены стены и кровли зданий, газовая труба.
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Вчера, 11:38

Украинского генерала осудили в России

Следственный комитет заявил, что бригадный генерал ВСУ Андрей Гнатов заочно осужден в России на 28 лет за преступления в Донбассе в 2019 году.
Согласно сообщению, опубликованному в Telegram-канале СК, доказательства признаны Верховным судом ДНР достаточными для вынесения приговора Гнатову заочно, он объявлен в розыск.
После увольнения главкома ВСУ Валерия Залужного в феврале бригадный генерал Гнатов, по данным СМИ, вошел в число пятерых боевых командиров, которые претендовали на руководящие должности в ВСУ, однако назначения не получил.

Поддержка Украины Западом

Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что в ЕС одобрили использование доходов от замороженных активов Центробанка России для помощи Украине, 90% из них пойдет на ВСУ. Он уточнил, что речь идет о сумме до трех миллиардов евро в 2024 году.
Кроме того, США могут объявить о новом пакете "военной помощи" Украине на этой неделе.
Как пишет Politico со ссылкой на американских чиновников, администрация президента США Джо Байдена хочет вернуться к прежнему графику объявлений каждые две недели об извлечении боеприпасов и техники из американских запасов.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 14:49
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.05.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковВиталий ГанчевВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Евросоюз
 
 
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