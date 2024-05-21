Спецоперация, 21 мая: ВС России контролируют почти половину Волчанска
Ганчев: российские войска контролируют около 40% территории Волчанска
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. О продвижении российских военных в зоне спецоперации, поддержке Киева со стороны Запада и террористических атаках Киева — в материале РИА Новости.
Ситуация в Волчанске
Российские войска контролируют около 40% территории Волчанска, северная часть города полностью освобождена, сообщил в эфире Первого канала глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
По его словам, этот населенный пункт остается самой горячей точкой в регионе.
В течение суток российские подразделения продолжали продвижение в глубину обороны противника в этой области, а также на других направлениях. Среди уничтоженной украинской техники — четыре БМП Bradley, которые подбили в ДНР.
Потери противника на всех участках фронта за день составили до 1660 солдат, 17 танков и других бронемашин, 17 артиллерийских орудий, одна РСЗО, 29 военных автомобилей и 45 дронов.
Ход спецоперации прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он заявил журналистам, что даже если ритмичность поставок военного назначения Украине со стороны Запада и США будет восстановлена, это все равно не позволит поменять динамику СВО.
Песков оценил положение сил Киева на фронтах как "неблагоприятное". По его оценке, украинские военные находятся сейчас в сложной ситуации.
Свое тяжелое положение начинает понимать и Владимир Зеленский, что уже приводит к его срывам на украинских генералов. Как пишет журнал The Economist со ссылкой на украинского чиновника, Зеленский кричит на генералов ВСУ из страха, что от него скрывают правду о ситуации на поле боя.
Удары Украины по России
Российские системы ПВО минувшей ночью и днем во вторник сбили шесть украинских беспилотников и один снаряд РСЗО "Ольха" над Белгородской областью. Еще один аппарат удалось уничтожить над Курской областью.
Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате атаки дрона-камикадзе ВСУ на автомобиль рядом с КПП поселка Октябрьский погибла женщина, еще три человека ранены.
Кроме того, украинские войска с утра обстреливали Донецк. По данным мэра города Андрея Кулемзина, в результате непрекращающихся обстрелов Петровского района погиб мирный житель, повреждены жилые дома, торговый центр, объекты инфраструктуры: выбито остекление окон, осколками посечены стены и кровли зданий, газовая труба.
Украинского генерала осудили в России
Следственный комитет заявил, что бригадный генерал ВСУ Андрей Гнатов заочно осужден в России на 28 лет за преступления в Донбассе в 2019 году.
Согласно сообщению, опубликованному в Telegram-канале СК, доказательства признаны Верховным судом ДНР достаточными для вынесения приговора Гнатову заочно, он объявлен в розыск.
После увольнения главкома ВСУ Валерия Залужного в феврале бригадный генерал Гнатов, по данным СМИ, вошел в число пятерых боевых командиров, которые претендовали на руководящие должности в ВСУ, однако назначения не получил.
Поддержка Украины Западом
Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что в ЕС одобрили использование доходов от замороженных активов Центробанка России для помощи Украине, 90% из них пойдет на ВСУ. Он уточнил, что речь идет о сумме до трех миллиардов евро в 2024 году.
Кроме того, США могут объявить о новом пакете "военной помощи" Украине на этой неделе.
Как пишет Politico со ссылкой на американских чиновников, администрация президента США Джо Байдена хочет вернуться к прежнему графику объявлений каждые две недели об извлечении боеприпасов и техники из американских запасов.