https://ria.ru/20240521/spetsoperatsiya-1947492749.html

Спецоперация, 21 мая: ВС России контролируют почти половину Волчанска

Спецоперация, 21 мая: ВС России контролируют почти половину Волчанска - РИА Новости, 21.05.2024

Спецоперация, 21 мая: ВС России контролируют почти половину Волчанска

О продвижении российских военных в зоне спецоперации, поддержке Киева со стороны Запада и террористических атаках Киева — в материале РИА Новости. РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T17:54

2024-05-21T17:54

2024-05-21T20:23

специальная военная операция на украине

россия

украина

сша

владимир зеленский

дмитрий песков

виталий ганчев

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940597472_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_74ee1d6bb4d600b950d41d15acf87f81.jpg

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. О продвижении российских военных в зоне спецоперации, поддержке Киева со стороны Запада и террористических атаках Киева — в материале РИА Новости.Ситуация в ВолчанскеРоссийские войска контролируют около 40% территории Волчанска, северная часть города полностью освобождена, сообщил в эфире Первого канала глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. По его словам, этот населенный пункт остается самой горячей точкой в регионе.В течение суток российские подразделения продолжали продвижение в глубину обороны противника в этой области, а также на других направлениях. Среди уничтоженной украинской техники — четыре БМП Bradley, которые подбили в ДНР.Потери противника на всех участках фронта за день составили до 1660 солдат, 17 танков и других бронемашин, 17 артиллерийских орудий, одна РСЗО, 29 военных автомобилей и 45 дронов.Ход спецоперации прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он заявил журналистам, что даже если ритмичность поставок военного назначения Украине со стороны Запада и США будет восстановлена, это все равно не позволит поменять динамику СВО. Песков оценил положение сил Киева на фронтах как "неблагоприятное". По его оценке, украинские военные находятся сейчас в сложной ситуации. Свое тяжелое положение начинает понимать и Владимир Зеленский, что уже приводит к его срывам на украинских генералов. Как пишет журнал The Economist со ссылкой на украинского чиновника, Зеленский кричит на генералов ВСУ из страха, что от него скрывают правду о ситуации на поле боя.Удары Украины по РоссииРоссийские системы ПВО минувшей ночью и днем во вторник сбили шесть украинских беспилотников и один снаряд РСЗО "Ольха" над Белгородской областью. Еще один аппарат удалось уничтожить над Курской областью. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате атаки дрона-камикадзе ВСУ на автомобиль рядом с КПП поселка Октябрьский погибла женщина, еще три человека ранены. Кроме того, украинские войска с утра обстреливали Донецк. По данным мэра города Андрея Кулемзина, в результате непрекращающихся обстрелов Петровского района погиб мирный житель, повреждены жилые дома, торговый центр, объекты инфраструктуры: выбито остекление окон, осколками посечены стены и кровли зданий, газовая труба. Украинского генерала осудили в РоссииСледственный комитет заявил, что бригадный генерал ВСУ Андрей Гнатов заочно осужден в России на 28 лет за преступления в Донбассе в 2019 году. Согласно сообщению, опубликованному в Telegram-канале СК, доказательства признаны Верховным судом ДНР достаточными для вынесения приговора Гнатову заочно, он объявлен в розыск.После увольнения главкома ВСУ Валерия Залужного в феврале бригадный генерал Гнатов, по данным СМИ, вошел в число пятерых боевых командиров, которые претендовали на руководящие должности в ВСУ, однако назначения не получил. Поддержка Украины ЗападомГлава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что в ЕС одобрили использование доходов от замороженных активов Центробанка России для помощи Украине, 90% из них пойдет на ВСУ. Он уточнил, что речь идет о сумме до трех миллиардов евро в 2024 году. Кроме того, США могут объявить о новом пакете "военной помощи" Украине на этой неделе. Как пишет Politico со ссылкой на американских чиновников, администрация президента США Джо Байдена хочет вернуться к прежнему графику объявлений каждые две недели об извлечении боеприпасов и техники из американских запасов.

https://ria.ru/20240521/mp-1947397622.html

https://ria.ru/20240521/zelenskiy-1947367813.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ликвидация скопления живой силы и опорных пунктов ВСУ спецназом "АХМАТ" Окрестности населенного пункта Спорное. Работает группа "Канады" спецназа "АХМАТ". В настоящий момент на всей ответственной территории идет методичная ликвидация вражеских мест скопления живой силы, опорных пунктов, блиндажей и других фортификационных сооружений. Разумеется, главная роль в этой работе отводится дронам. При помощи "птичек" парни оперативно выявляют укрытия противника и, недолго думая, приступают к ликвидации обнаруженных целей. Благодаря использованию современных технологий, настоящим профессионалам своего дела и грамотной координации действий бойцы спецназа "АХМАТ" добиваются превосходных результатов на поле боя. Впрочем, это вы можете увидеть на предоставленных кадрах. Блестящая работа! 2024-05-21T17:54 true PT2M10S

Учение с практической отработкой вопросов применения нестратегического ядерного оружия Минобороны показало кадры учения с практической отработкой вопросов применения нестратегического ядерного оружия. 2024-05-21T17:54 true PT1M29S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, сша, владимир зеленский, дмитрий песков, виталий ганчев, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), евросоюз