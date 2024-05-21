https://ria.ru/20240521/spesivtsev-1947396709.html

Суд отправил серийного убийцу Спесивцева на принудительное лечение

Суд отправил серийного убийцу Спесивцева на принудительное лечение - РИА Новости, 21.05.2024

Суд отправил серийного убийцу Спесивцева на принудительное лечение

Суд в Кузбассе отправил на принудительное лечение серийного убийцу из Новокузнецка Александра Спесивцева, зарезавшего 15 человек, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T13:15

2024-05-21T13:15

2024-05-21T14:08

происшествия

александр спесивцев

кемеровская область

кемеровский областной суд

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КЕМЕРОВО, 21 мая – РИА Новости. Суд в Кузбассе отправил на принудительное лечение серийного убийцу из Новокузнецка Александра Спесивцева, зарезавшего 15 человек, сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области. "Кемеровский областной суд вынес постановление о применении принудительных мер медицинского характера в отношении Александра Спесивцева, совершившего деяния… умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью, двух и более лиц… покушение на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью", – говорится в сообщении. Суд установил, что с марта по сентябрь 1996 года Спесивцев с особой жестокостью глумился над потерпевшими, причинял им тяжелые физические мучения и страдания, удерживая их долгое время в своей квартире в Новокузнецке. Множественными ударами колюще-режущим предметом он убил 15 человек, 11 из которых были несовершеннолетними. Кроме того, летом 1996 года Спесивцев, увидев на лестничной площадке мальчика, заманил его к себе в квартиру, где, удерживал ребенка, лишал еды и воды, "наносил множественные удары, подвергая его жизнь опасности". Мальчику удалось сбежать. "С учетом позиции прокурора, участвующего в процессе, суд применил в отношении Спесивцева принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа", – сообщает прокуратура.По информации регионального управления СК РФ, в июне 1996 года в реке Аба в Новокузнецке было обнаружено большое количество фрагментов человеческих тел. Выяснилось, что к преступлениям причастен Спесивцев, в квартире которого также нашли останки. По делу об убийстве с особой жестокостью 4 человек, трое из которых дети, суд поместил его в психиатрическую больницу специализированного типа в Волгограде, где он находится по сей день.По неопознанным фрагментам тел уголовное дело выделено в отдельное производство и приостановлено. При возобновлении производства по делу следователем вновь были назначены исследования останков и других вещей, изъятых в ходе осмотра места преступления 28 лет назад. Экспертизы показали, что костные останки принадлежат 15 людям."В рамках расследования уголовного дела фигуранту проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, согласно выводам которой он страдал и страдает в настоящее время психическим заболеванием, не осознавал общественный характер своих действий и не мог руководить ими", – сообщает пресс-служба СУСК.По данным СМИ, Спесивцев убил и съел 19 женщин и детей. Соучастницей преступлений была его мать, которая заманивала людей в квартиру, а потом помогала сыну избавляться от останков. Ее в 1999 году суд приговорил к 15 годам лишения свободы.

https://ria.ru/20240214/manyak-1927145901.html

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кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, александр спесивцев, кемеровская область, кемеровский областной суд