https://ria.ru/20240521/spesivtsev-1947396709.html
Суд отправил серийного убийцу Спесивцева на принудительное лечение
Суд отправил серийного убийцу Спесивцева на принудительное лечение - РИА Новости, 21.05.2024
Суд отправил серийного убийцу Спесивцева на принудительное лечение
Суд в Кузбассе отправил на принудительное лечение серийного убийцу из Новокузнецка Александра Спесивцева, зарезавшего 15 человек, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T13:15
2024-05-21T13:15
2024-05-21T14:08
происшествия
александр спесивцев
кемеровская область
кемеровский областной суд
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КЕМЕРОВО, 21 мая – РИА Новости. Суд в Кузбассе отправил на принудительное лечение серийного убийцу из Новокузнецка Александра Спесивцева, зарезавшего 15 человек, сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области. "Кемеровский областной суд вынес постановление о применении принудительных мер медицинского характера в отношении Александра Спесивцева, совершившего деяния… умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью, двух и более лиц… покушение на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью", – говорится в сообщении. Суд установил, что с марта по сентябрь 1996 года Спесивцев с особой жестокостью глумился над потерпевшими, причинял им тяжелые физические мучения и страдания, удерживая их долгое время в своей квартире в Новокузнецке. Множественными ударами колюще-режущим предметом он убил 15 человек, 11 из которых были несовершеннолетними. Кроме того, летом 1996 года Спесивцев, увидев на лестничной площадке мальчика, заманил его к себе в квартиру, где, удерживал ребенка, лишал еды и воды, "наносил множественные удары, подвергая его жизнь опасности". Мальчику удалось сбежать. "С учетом позиции прокурора, участвующего в процессе, суд применил в отношении Спесивцева принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа", – сообщает прокуратура.По информации регионального управления СК РФ, в июне 1996 года в реке Аба в Новокузнецке было обнаружено большое количество фрагментов человеческих тел. Выяснилось, что к преступлениям причастен Спесивцев, в квартире которого также нашли останки. По делу об убийстве с особой жестокостью 4 человек, трое из которых дети, суд поместил его в психиатрическую больницу специализированного типа в Волгограде, где он находится по сей день.По неопознанным фрагментам тел уголовное дело выделено в отдельное производство и приостановлено. При возобновлении производства по делу следователем вновь были назначены исследования останков и других вещей, изъятых в ходе осмотра места преступления 28 лет назад. Экспертизы показали, что костные останки принадлежат 15 людям."В рамках расследования уголовного дела фигуранту проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, согласно выводам которой он страдал и страдает в настоящее время психическим заболеванием, не осознавал общественный характер своих действий и не мог руководить ими", – сообщает пресс-служба СУСК.По данным СМИ, Спесивцев убил и съел 19 женщин и детей. Соучастницей преступлений была его мать, которая заманивала людей в квартиру, а потом помогала сыну избавляться от останков. Ее в 1999 году суд приговорил к 15 годам лишения свободы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, александр спесивцев, кемеровская область, кемеровский областной суд
Происшествия, Александр Спесивцев, Кемеровская область, Кемеровский областной суд
Суд отправил серийного убийцу Спесивцева на принудительное лечение
Кемеровский суд отправил серийного убийцу Спесивцева на принудительное лечение
КЕМЕРОВО, 21 мая – РИА Новости. Суд в Кузбассе отправил на принудительное лечение серийного убийцу из Новокузнецка Александра Спесивцева, зарезавшего 15 человек, сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.
"Кемеровский областной суд
вынес постановление о применении принудительных мер медицинского характера в отношении Александра Спесивцева, совершившего деяния… умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью, двух и более лиц… покушение на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью", – говорится в сообщении.
Суд установил, что с марта по сентябрь 1996 года Спесивцев с особой жестокостью глумился над потерпевшими, причинял им тяжелые физические мучения и страдания, удерживая их долгое время в своей квартире в Новокузнецке. Множественными ударами колюще-режущим предметом он убил 15 человек, 11 из которых были несовершеннолетними. Кроме того, летом 1996 года Спесивцев, увидев на лестничной площадке мальчика, заманил его к себе в квартиру, где, удерживал ребенка, лишал еды и воды, "наносил множественные удары, подвергая его жизнь опасности". Мальчику удалось сбежать.
"С учетом позиции прокурора, участвующего в процессе, суд применил в отношении Спесивцева принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа", – сообщает прокуратура.
По информации регионального управления СК РФ, в июне 1996 года в реке Аба в Новокузнецке было обнаружено большое количество фрагментов человеческих тел. Выяснилось, что к преступлениям причастен Спесивцев, в квартире которого также нашли останки. По делу об убийстве с особой жестокостью 4 человек, трое из которых дети, суд поместил его в психиатрическую больницу специализированного типа в Волгограде, где он находится по сей день.
По неопознанным фрагментам тел уголовное дело выделено в отдельное производство и приостановлено. При возобновлении производства по делу следователем вновь были назначены исследования останков и других вещей, изъятых в ходе осмотра места преступления 28 лет назад. Экспертизы показали, что костные останки принадлежат 15 людям.
"В рамках расследования уголовного дела фигуранту проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, согласно выводам которой он страдал и страдает в настоящее время психическим заболеванием, не осознавал общественный характер своих действий и не мог руководить ими", – сообщает пресс-служба СУСК.
По данным СМИ, Спесивцев убил и съел 19 женщин и детей. Соучастницей преступлений была его мать, которая заманивала людей в квартиру, а потом помогала сыну избавляться от останков. Ее в 1999 году суд приговорил к 15 годам лишения свободы.