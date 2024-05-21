https://ria.ru/20240521/soglashenie-1947382064.html

Соглашение с компаниями Приангарья по экспорту угля реализуется на 100%

Соглашение с компаниями Приангарья по экспорту угля реализуется на 100% - РИА Новости, 21.05.2024

Соглашение с компаниями Приангарья по экспорту угля реализуется на 100%

Соглашение по отгрузке угля компаниями Иркутской области на экспорт в восточном направлении реализуется в полном объеме, в первом квартале экспортировано 800... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T12:26

2024-05-21T12:26

2024-05-21T12:26

иркутская область

игорь кобзев

экспорт

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ИРКУТСК, 21 мая - РИА Новости. Соглашение по отгрузке угля компаниями Иркутской области на экспорт в восточном направлении реализуется в полном объеме, в первом квартале экспортировано 800 тысяч тонн, сообщил журналистам губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. В правительстве Иркутской области под руководством губернатора региона Игоря Кобзева состоялось совещание с участием представителей угольных компаний и АО "РЖД". "В конце прошлого года между правительством Приангарья и АО "РЖД" было заключено соглашение, гарантирующее объем планируемой к вывозу в восточном направлении угольной продукции на 2024 год. В первом квартале угольные компании региона отправили на экспорт 800 тысяч тонн, что на 100% соответствует объемам соглашения", - сообщил Игорь Кобзев. Он также отметил, что в апреле и мае было отгружено более 455 тысяч тонн угля, что составляет 50% от объемов, установленных соглашением на второй квартал. Особое внимание участники совещания уделили также вопросу содержания автомобильных дорог, которые используют угольные предприятия для движения тяжеловесного транспорта, и расширению поставок угля на внутренний рынок для системы жилищно-коммунального хозяйства. Игорь Кобзев поручил проработать с транспортными компаниями, в частности, с речными перевозчиками, вопросы поставок угля в северные территории.

https://ria.ru/20240516/posevnaya-1946345913.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь кобзев, экспорт