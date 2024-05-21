https://ria.ru/20240521/signal-1947445111.html

"Осталось несколько недель". В Киеве заявили о неожиданном сигнале от США

"Осталось несколько недель". В Киеве заявили о неожиданном сигнале от США - РИА Новости, 21.05.2024

"Осталось несколько недель". В Киеве заявили о неожиданном сигнале от США

Шеф Пентагона Ллойд Остин предупредил Украину, что военная помощь США может прекратиться, если ВСУ в ближайшее время не покажут ощутимых результатов, заявил... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T15:29

2024-05-21T15:29

2024-05-21T15:42

в мире

киев

украина

сша

ллойд остин

константин бондаренко

владимир зеленский

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ac875b317de7a65c2958d4b60abfb0c.jpg

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин предупредил Украину, что военная помощь США может прекратиться, если ВСУ в ближайшее время не покажут ощутимых результатов, заявил киевский политолог Константин Бондаренко в эфире YouTube-канала Politeka."Если говорить про Ллойда Остина и Соединенные Штаты, они сейчас обращаются к украинскому руководству. Они завуалированно посылают сигнал: "У вас есть фактически несколько недель для того, чтобы показать хоть какую-то эффективность. Если этой эффективности не будет, если Украина будет и дальше терпеть поражение за поражением, если ей придется дальше отступать, то надеяться исключительно на американскую помощь будет невозможно, тогда нужно принимать решение относительно переговорного процесса", — полагает эксперт.По его словам, это болезненное и непопулярное решение для Киева. Кроме того, переговоры и окончание боевых действий лишат Владимира Зеленского власти и оторвут от кормушки значительную часть украинских элит, наживающихся на конфликте, отметил Бондаренко.Накануне Остин во время 22-го заседания Контактной группы по обороне Украины назвал предстоящие недели и месяцы решающими для Киева.Российская армия в последние месяцы нанесла ряд серьезных поражений ВСУ в зоне специальной операции и освободила такие ключевые населенные пункты, как Авдеевка, Марьинка и Очеретино, а также большое количество других селений в Донбассе. Кроме того, российские войска начали успешно продвигаться в Харьковской области, где нанесли потери живой силе и технике "иностранного легиона", 24-й, 42-й механизированных бригад, 125-й бригады теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Лукьянцы, Веселое, Радгоспное.

https://ria.ru/20240519/zelenskiy-1947040113.html

https://ria.ru/20240514/ukraina-1946019034.html

киев

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, украина, сша, ллойд остин, константин бондаренко, владимир зеленский, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, россия