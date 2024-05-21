"Осталось несколько недель". В Киеве заявили о неожиданном сигнале от США
Бондаренко: шеф Пентагона отправил Киеву сигнал из-за ситуации в зоне СВО
© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин предупредил Украину, что военная помощь США может прекратиться, если ВСУ в ближайшее время не покажут ощутимых результатов, заявил киевский политолог Константин Бондаренко в эфире YouTube-канала Politeka.
"Если говорить про Ллойда Остина и Соединенные Штаты, они сейчас обращаются к украинскому руководству. Они завуалированно посылают сигнал: "У вас есть фактически несколько недель для того, чтобы показать хоть какую-то эффективность. Если этой эффективности не будет, если Украина будет и дальше терпеть поражение за поражением, если ей придется дальше отступать, то надеяться исключительно на американскую помощь будет невозможно, тогда нужно принимать решение относительно переговорного процесса", — полагает эксперт.
По его словам, это болезненное и непопулярное решение для Киева. Кроме того, переговоры и окончание боевых действий лишат Владимира Зеленского власти и оторвут от кормушки значительную часть украинских элит, наживающихся на конфликте, отметил Бондаренко.
Накануне Остин во время 22-го заседания Контактной группы по обороне Украины назвал предстоящие недели и месяцы решающими для Киева.
Российская армия в последние месяцы нанесла ряд серьезных поражений ВСУ в зоне специальной операции и освободила такие ключевые населенные пункты, как Авдеевка, Марьинка и Очеретино, а также большое количество других селений в Донбассе. Кроме того, российские войска начали успешно продвигаться в Харьковской области, где нанесли потери живой силе и технике "иностранного легиона", 24-й, 42-й механизированных бригад, 125-й бригады теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Лукьянцы, Веселое, Радгоспное.