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"Осталось несколько недель". В Киеве заявили о неожиданном сигнале от США - РИА Новости, 21.05.2024
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15:29 21.05.2024 (обновлено: 15:42 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/signal-1947445111.html
"Осталось несколько недель". В Киеве заявили о неожиданном сигнале от США
"Осталось несколько недель". В Киеве заявили о неожиданном сигнале от США - РИА Новости, 21.05.2024
"Осталось несколько недель". В Киеве заявили о неожиданном сигнале от США
Шеф Пентагона Ллойд Остин предупредил Украину, что военная помощь США может прекратиться, если ВСУ в ближайшее время не покажут ощутимых результатов, заявил... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T15:29
2024-05-21T15:42
в мире
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ллойд остин
константин бондаренко
владимир зеленский
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин предупредил Украину, что военная помощь США может прекратиться, если ВСУ в ближайшее время не покажут ощутимых результатов, заявил киевский политолог Константин Бондаренко в эфире YouTube-канала Politeka."Если говорить про Ллойда Остина и Соединенные Штаты, они сейчас обращаются к украинскому руководству. Они завуалированно посылают сигнал: "У вас есть фактически несколько недель для того, чтобы показать хоть какую-то эффективность. Если этой эффективности не будет, если Украина будет и дальше терпеть поражение за поражением, если ей придется дальше отступать, то надеяться исключительно на американскую помощь будет невозможно, тогда нужно принимать решение относительно переговорного процесса", — полагает эксперт.По его словам, это болезненное и непопулярное решение для Киева. Кроме того, переговоры и окончание боевых действий лишат Владимира Зеленского власти и оторвут от кормушки значительную часть украинских элит, наживающихся на конфликте, отметил Бондаренко.Накануне Остин во время 22-го заседания Контактной группы по обороне Украины назвал предстоящие недели и месяцы решающими для Киева.Российская армия в последние месяцы нанесла ряд серьезных поражений ВСУ в зоне специальной операции и освободила такие ключевые населенные пункты, как Авдеевка, Марьинка и Очеретино, а также большое количество других селений в Донбассе. Кроме того, российские войска начали успешно продвигаться в Харьковской области, где нанесли потери живой силе и технике "иностранного легиона", 24-й, 42-й механизированных бригад, 125-й бригады теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Лукьянцы, Веселое, Радгоспное.
https://ria.ru/20240519/zelenskiy-1947040113.html
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в мире, киев, украина, сша, ллойд остин, константин бондаренко, владимир зеленский, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, россия
В мире, Киев, Украина, США, Ллойд Остин, Константин Бондаренко, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, Россия
"Осталось несколько недель". В Киеве заявили о неожиданном сигнале от США

Бондаренко: шеф Пентагона отправил Киеву сигнал из-за ситуации в зоне СВО

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин предупредил Украину, что военная помощь США может прекратиться, если ВСУ в ближайшее время не покажут ощутимых результатов, заявил киевский политолог Константин Бондаренко в эфире YouTube-канала Politeka.
"Если говорить про Ллойда Остина и Соединенные Штаты, они сейчас обращаются к украинскому руководству. Они завуалированно посылают сигнал: "У вас есть фактически несколько недель для того, чтобы показать хоть какую-то эффективность. Если этой эффективности не будет, если Украина будет и дальше терпеть поражение за поражением, если ей придется дальше отступать, то надеяться исключительно на американскую помощь будет невозможно, тогда нужно принимать решение относительно переговорного процесса", — полагает эксперт.
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По его словам, это болезненное и непопулярное решение для Киева. Кроме того, переговоры и окончание боевых действий лишат Владимира Зеленского власти и оторвут от кормушки значительную часть украинских элит, наживающихся на конфликте, отметил Бондаренко.
Накануне Остин во время 22-го заседания Контактной группы по обороне Украины назвал предстоящие недели и месяцы решающими для Киева.
Российская армия в последние месяцы нанесла ряд серьезных поражений ВСУ в зоне специальной операции и освободила такие ключевые населенные пункты, как Авдеевка, Марьинка и Очеретино, а также большое количество других селений в Донбассе. Кроме того, российские войска начали успешно продвигаться в Харьковской области, где нанесли потери живой силе и технике "иностранного легиона", 24-й, 42-й механизированных бригад, 125-й бригады теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Лукьянцы, Веселое, Радгоспное.
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