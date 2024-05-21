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На Кубани подросток пообещал "расстрелять весь техникум" - РИА Новости, 21.05.2024
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15:01 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/shtraf-1947434015.html
На Кубани подросток пообещал "расстрелять весь техникум"
На Кубани подросток пообещал "расстрелять весь техникум" - РИА Новости, 21.05.2024
На Кубани подросток пообещал "расстрелять весь техникум"
Суд в Краснодарском крае оштрафовал на 25 тысяч рублей 16-летнего подростка, который, "заскучав на занятиях", пообещал "расстрелять весь техникум", сообщили в... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T15:01
2024-05-21T15:01
происшествия
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 21 мая - РИА Новости. Суд в Краснодарском крае оштрафовал на 25 тысяч рублей 16-летнего подростка, который, "заскучав на занятиях", пообещал "расстрелять весь техникум", сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. В феврале этого года подросток, "заскучав на занятиях", взял телефон однокурсницы и набрал номер 112. Оператору молодой человек сказал, что "расстреляет весь техникум", положил трубку и вернул телефон девушке. На телефон сразу перезвонили, девушка пыталась объяснить, что сокурсник пошутил, но на место уже выехали сотрудники экстренных служб. "Кореновский районный суд рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении учащегося 1-го курса политехнического техникума, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма)… Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 25 000 рублей. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении. В судебном заседании подсудимый полностью признал вину и раскаялся.
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происшествия, краснодарский край, россия
Происшествия, Краснодарский край, Россия
На Кубани подросток пообещал "расстрелять весь техникум"

На Кубани оштрафовали подростка, пообещавшего "расстрелять весь техникум"

© РИА Новости / Максим БогодвидСотрудники правоохранительных органов
Сотрудники правоохранительных органов - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Сотрудники правоохранительных органов . Архивное фото
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КРАСНОДАР, 21 мая - РИА Новости. Суд в Краснодарском крае оштрафовал на 25 тысяч рублей 16-летнего подростка, который, "заскучав на занятиях", пообещал "расстрелять весь техникум", сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
В феврале этого года подросток, "заскучав на занятиях", взял телефон однокурсницы и набрал номер 112. Оператору молодой человек сказал, что "расстреляет весь техникум", положил трубку и вернул телефон девушке. На телефон сразу перезвонили, девушка пыталась объяснить, что сокурсник пошутил, но на место уже выехали сотрудники экстренных служб.
«
"Кореновский районный суд рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении учащегося 1-го курса политехнического техникума, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма)… Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 25 000 рублей. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении.
В судебном заседании подсудимый полностью признал вину и раскаялся.
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