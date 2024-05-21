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На Кубани подросток пообещал "расстрелять весь техникум"

На Кубани подросток пообещал "расстрелять весь техникум" - РИА Новости, 21.05.2024

На Кубани подросток пообещал "расстрелять весь техникум"

Суд в Краснодарском крае оштрафовал на 25 тысяч рублей 16-летнего подростка, который, "заскучав на занятиях", пообещал "расстрелять весь техникум", сообщили в... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T15:01

2024-05-21T15:01

2024-05-21T15:01

происшествия

краснодарский край

россия

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КРАСНОДАР, 21 мая - РИА Новости. Суд в Краснодарском крае оштрафовал на 25 тысяч рублей 16-летнего подростка, который, "заскучав на занятиях", пообещал "расстрелять весь техникум", сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. В феврале этого года подросток, "заскучав на занятиях", взял телефон однокурсницы и набрал номер 112. Оператору молодой человек сказал, что "расстреляет весь техникум", положил трубку и вернул телефон девушке. На телефон сразу перезвонили, девушка пыталась объяснить, что сокурсник пошутил, но на место уже выехали сотрудники экстренных служб. "Кореновский районный суд рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении учащегося 1-го курса политехнического техникума, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма)… Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 25 000 рублей. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении. В судебном заседании подсудимый полностью признал вину и раскаялся.

https://ria.ru/20240320/lzheminirovanie-1934377328.html

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происшествия, краснодарский край, россия