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Лавров назвал Монголию кандидатом на вступление в ШОС - РИА Новости, 21.05.2024
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12:37 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/shos-1947385087.html
Лавров назвал Монголию кандидатом на вступление в ШОС
Лавров назвал Монголию кандидатом на вступление в ШОС - РИА Новости, 21.05.2024
Лавров назвал Монголию кандидатом на вступление в ШОС
Россия считает, что Монголия должна стать следующей страной, которая может получить статус полноправного члена ШОС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T12:37
2024-05-21T12:37
россия
монголия
китай
сергей лавров
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АСТАНА, 21 мая - РИА Новости. Россия считает, что Монголия должна стать следующей страной, которая может получить статус полноправного члена ШОС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы считаем, вместе с КНР, с другими нашими партнерами, что очевидный кандидат, следующий кандидат на вступление в ШОС, - это именно монгольская сторона", - сказал он на пресс-конференции. По его словам, "если посмотреть на карту, то она органично вписывается в шосовское пространство, и мы будем стимулировать наших монгольских соседей к принятию такого решения, все члены ШОС выступают однозначно "за"".
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россия, монголия, китай, сергей лавров, шос
Россия, Монголия, Китай, Сергей Лавров, ШОС
Лавров назвал Монголию кандидатом на вступление в ШОС

Лавров: Монголия должна стать следующим полноправным членом ШОС

© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСимволика ШОС
Символика ШОС - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Кирилл Каллиников
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Символика ШОС. Архивное фото
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АСТАНА, 21 мая - РИА Новости. Россия считает, что Монголия должна стать следующей страной, которая может получить статус полноправного члена ШОС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы считаем, вместе с КНР, с другими нашими партнерами, что очевидный кандидат, следующий кандидат на вступление в ШОС, - это именно монгольская сторона", - сказал он на пресс-конференции.
Изображение сгенерировано ИИ
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По его словам, "если посмотреть на карту, то она органично вписывается в шосовское пространство, и мы будем стимулировать наших монгольских соседей к принятию такого решения, все члены ШОС выступают однозначно "за"".
 
РоссияМонголияКитайСергей ЛавровШОС
 
 
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