https://ria.ru/20240521/shos-1947385087.html

Лавров назвал Монголию кандидатом на вступление в ШОС

Лавров назвал Монголию кандидатом на вступление в ШОС - РИА Новости, 21.05.2024

Лавров назвал Монголию кандидатом на вступление в ШОС

Россия считает, что Монголия должна стать следующей страной, которая может получить статус полноправного члена ШОС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T12:37

2024-05-21T12:37

2024-05-21T12:37

россия

монголия

китай

сергей лавров

шос

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АСТАНА, 21 мая - РИА Новости. Россия считает, что Монголия должна стать следующей страной, которая может получить статус полноправного члена ШОС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы считаем, вместе с КНР, с другими нашими партнерами, что очевидный кандидат, следующий кандидат на вступление в ШОС, - это именно монгольская сторона", - сказал он на пресс-конференции. По его словам, "если посмотреть на карту, то она органично вписывается в шосовское пространство, и мы будем стимулировать наших монгольских соседей к принятию такого решения, все члены ШОС выступают однозначно "за"".

https://ria.ru/20240519/zapad-1946915987.html

россия

монголия

китай

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россия, монголия, китай, сергей лавров, шос