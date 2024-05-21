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Лавров назвал Монголию кандидатом на вступление в ШОС
Лавров назвал Монголию кандидатом на вступление в ШОС - РИА Новости, 21.05.2024
Лавров назвал Монголию кандидатом на вступление в ШОС
Россия считает, что Монголия должна стать следующей страной, которая может получить статус полноправного члена ШОС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T12:37
2024-05-21T12:37
2024-05-21T12:37
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китай
сергей лавров
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АСТАНА, 21 мая - РИА Новости. Россия считает, что Монголия должна стать следующей страной, которая может получить статус полноправного члена ШОС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы считаем, вместе с КНР, с другими нашими партнерами, что очевидный кандидат, следующий кандидат на вступление в ШОС, - это именно монгольская сторона", - сказал он на пресс-конференции. По его словам, "если посмотреть на карту, то она органично вписывается в шосовское пространство, и мы будем стимулировать наших монгольских соседей к принятию такого решения, все члены ШОС выступают однозначно "за"".
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россия, монголия, китай, сергей лавров, шос
Россия, Монголия, Китай, Сергей Лавров, ШОС
Лавров назвал Монголию кандидатом на вступление в ШОС
Лавров: Монголия должна стать следующим полноправным членом ШОС