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"Нет смысла": Шольц выступил против опасного плана по Украине

"Нет смысла": Шольц выступил против опасного плана по Украине - РИА Новости, 21.05.2024

"Нет смысла": Шольц выступил против опасного плана по Украине

Запад не должен вводить беспилотную зону над Украиной с территории Североатлантического альянса, поскольку это приведет к масштабной эскалации, заявил канцлер... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T12:57

2024-05-21T12:57

2024-05-21T17:46

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Запад не должен вводить беспилотную зону над Украиной с территории Североатлантического альянса, поскольку это приведет к масштабной эскалации, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе предвыборного мероприятия, трансляция которого велась на YouTube-канале SPD."В начале конфликта были обсуждения, стоит ли нам ввести бесполетную зону (над Украиной. — Прим. ред.), то есть с помощью истребителей из европейских стран сделать так, чтобы там не летал ни один неукраинский истребитель. <…> Честно говоря, нет здравого смысла в том, чтобы сегодня говорить: мы сделаем что-то подобное, но, может быть, только на 70 или 100 километров", — отметил он.Шольц подчеркнул, что подобные инициативы напрямую втянут Германию в конфликт. Он добавил, что ни Германия, ни Европа, ни НАТО не должны стать участниками конфликта.В мае газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что несколько немецких парламентариев поддержали идею применять западные зенитные комплексы с территории стран НАТО для противодействия российским ракетам над Украиной.Как ранее заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, европейцы видят, что ситуация стремительно меняется и чревата для Украины полным обвалом, поэтому они сознательно нагнетают напряженность.Читайте в Дзен: "Везли прямо из Румынии": подполье рассказало об ударах по станции в Черноморске. Чего лишились ВСУ за ночь?"В руинах". Польские СМИ забили тревогу из-за катастрофы на Украине. Уничтожили самое важное

https://ria.ru/20240521/berbok-1947369937.html

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германия

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в мире, украина, германия, европа, олаф шольц, дмитрий песков, нато