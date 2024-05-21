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Группировка "Север" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 21.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:11 21.05.2024 (обновлено: 14:45 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/sever-1947395108.html
Группировка "Север" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ
Группировка "Север" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 21.05.2024
Группировка "Север" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ
Подразделения группировки войск "Север" продолжили продвижение в глубину обороны противника, сообщило Министерство обороны. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T13:11
2024-05-21T14:45
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" продолжили продвижение в глубину обороны противника, сообщило Министерство обороны."Нанесено поражение живой силе и технике подразделений 125-й механизированной бригады ВСУ, 112-й и 113-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Охримовка и Гранов Харьковской области", — говорится в сводке о ходе спецоперации.Кроме того, войска отразили три контратаки украинских штурмовых групп в районах Волчанска и Старицы.ВСУ на этом участке потеряли за сутки до 245 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, два пикапа, три САУ "Акация", гаубицу Д-20, а также американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.В ведомстве добавили, что российская оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по украинским военным и технике в 95 районах.Средства ПВО сбили 45 дронов, две американские оперативно-тактические ракеты ATACMS, восемь французских крылатых ракет SCALP-EG, пять французских управляемых авиабомб Hammer, четыре американские противорадиолокационные ракеты HARM, а также восемь реактивных снарядов HIMARS и "Ольха".
https://ria.ru/20240521/ukraina-1947388303.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Север" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ

Подразделения группировки "Север" отразили три контратаки у Волчанска и Старицы

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" продолжили продвижение в глубину обороны противника, сообщило Министерство обороны.
"Нанесено поражение живой силе и технике подразделений 125-й механизированной бригады ВСУ, 112-й и 113-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Охримовка и Гранов Харьковской области", — говорится в сводке о ходе спецоперации.
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Кроме того, войска отразили три контратаки украинских штурмовых групп в районах Волчанска и Старицы.
ВСУ на этом участке потеряли за сутки до 245 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, два пикапа, три САУ "Акация", гаубицу Д-20, а также американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
В ведомстве добавили, что российская оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по украинским военным и технике в 95 районах.
Средства ПВО сбили 45 дронов, две американские оперативно-тактические ракеты ATACMS, восемь французских крылатых ракет SCALP-EG, пять французских управляемых авиабомб Hammer, четыре американские противорадиолокационные ракеты HARM, а также восемь реактивных снарядов HIMARS и "Ольха".
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