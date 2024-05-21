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Ветераны СВО тренируют новобранцев Севастопольского ополчения - РИА Новости, 21.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:39 21.05.2024 (обновлено: 15:58 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/sevastopol-1947448827.html
Ветераны СВО тренируют новобранцев Севастопольского ополчения
Ветераны СВО тренируют новобранцев Севастопольского ополчения - РИА Новости, 21.05.2024
Ветераны СВО тренируют новобранцев Севастопольского ополчения
Участники специальной военной операции еженедельно проводят тренировки с новобранцами и бойцами роты Севастопольского ополчения по тактике ведения боя и... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T15:39
2024-05-21T15:58
специальная военная операция на украине
безопасность
севастополь
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СЕВАСТОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Участники специальной военной операции еженедельно проводят тренировки с новобранцами и бойцами роты Севастопольского ополчения по тактике ведения боя и тактической медицине, рассказал РИА Новости командир роты Севастопольского ополчения Александр Синявский. Он отметил, что интерес жителей города достаточно высок. Люди постоянно интересуются как попасть в роту Севастопольского ополчения, запросы приходят каждую неделю. Тренировки проходят как на базах роты, так и на военных полигонах. "Степень готовности у нас очень высокая. У нас очень много в коллективе профессиональных в прошлом кадровых военных… Члены ополчение сражаются в различных подразделениях министерства обороны. Также те, кто находится в городе с ранениями, приходят и передают опыт молодым", - заявил РИА Новости Синявский. Он уточнил, что в ходе тренировок отрабатываются разные сценарии. В том числе штурм опорных пунктов, оборона блок поста и антидиверсионные действия в составе смешанной группы. Также отдельное внимание уделяется тактической медицине, сообщил РИА Новости инструктор и медик подразделения Севастопольского ополчения. "Поскольку было много новеньких, мы отрабатывали самые азы. Остановка артериального кровотечения подручными материалами, жгутом, способы наложения турникета. Самые азы. Много новобранцев. Проходит еженедельно. Занятия на постоянной основе… Уровень высокий. Наравне с вооруженными силами", - сказал собеседник агентства.РФ начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240418/sevastopol-1940751175.html
https://ria.ru/20240318/rossiya-1933209866.html
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безопасность, севастополь
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Севастополь
Ветераны СВО тренируют новобранцев Севастопольского ополчения

Ветераны СВО обучают новобранцев Севастопольского ополчения тактике ведения боя

© РИА НовостиВетераны спецоперации проводят тренировки с бойцами роты Севастопольского ополчения
Ветераны спецоперации проводят тренировки с бойцами роты Севастопольского ополчения
© РИА Новости
Ветераны спецоперации проводят тренировки с бойцами роты Севастопольского ополчения
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СЕВАСТОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Участники специальной военной операции еженедельно проводят тренировки с новобранцами и бойцами роты Севастопольского ополчения по тактике ведения боя и тактической медицине, рассказал РИА Новости командир роты Севастопольского ополчения Александр Синявский.
Он отметил, что интерес жителей города достаточно высок. Люди постоянно интересуются как попасть в роту Севастопольского ополчения, запросы приходят каждую неделю. Тренировки проходят как на базах роты, так и на военных полигонах.
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"Степень готовности у нас очень высокая. У нас очень много в коллективе профессиональных в прошлом кадровых военных… Члены ополчение сражаются в различных подразделениях министерства обороны. Также те, кто находится в городе с ранениями, приходят и передают опыт молодым", - заявил РИА Новости Синявский.
Он уточнил, что в ходе тренировок отрабатываются разные сценарии. В том числе штурм опорных пунктов, оборона блок поста и антидиверсионные действия в составе смешанной группы.
Также отдельное внимание уделяется тактической медицине, сообщил РИА Новости инструктор и медик подразделения Севастопольского ополчения. "Поскольку было много новеньких, мы отрабатывали самые азы. Остановка артериального кровотечения подручными материалами, жгутом, способы наложения турникета. Самые азы. Много новобранцев. Проходит еженедельно. Занятия на постоянной основе… Уровень высокий. Наравне с вооруженными силами", - сказал собеседник агентства.
РФ начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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