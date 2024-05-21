https://ria.ru/20240521/sevastopol-1947448827.html

Ветераны СВО тренируют новобранцев Севастопольского ополчения

Ветераны СВО тренируют новобранцев Севастопольского ополчения - РИА Новости, 21.05.2024

Ветераны СВО тренируют новобранцев Севастопольского ополчения

Участники специальной военной операции еженедельно проводят тренировки с новобранцами и бойцами роты Севастопольского ополчения по тактике ведения боя и... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T15:39

2024-05-21T15:39

2024-05-21T15:58

специальная военная операция на украине

безопасность

севастополь

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СЕВАСТОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Участники специальной военной операции еженедельно проводят тренировки с новобранцами и бойцами роты Севастопольского ополчения по тактике ведения боя и тактической медицине, рассказал РИА Новости командир роты Севастопольского ополчения Александр Синявский. Он отметил, что интерес жителей города достаточно высок. Люди постоянно интересуются как попасть в роту Севастопольского ополчения, запросы приходят каждую неделю. Тренировки проходят как на базах роты, так и на военных полигонах. "Степень готовности у нас очень высокая. У нас очень много в коллективе профессиональных в прошлом кадровых военных… Члены ополчение сражаются в различных подразделениях министерства обороны. Также те, кто находится в городе с ранениями, приходят и передают опыт молодым", - заявил РИА Новости Синявский. Он уточнил, что в ходе тренировок отрабатываются разные сценарии. В том числе штурм опорных пунктов, оборона блок поста и антидиверсионные действия в составе смешанной группы. Также отдельное внимание уделяется тактической медицине, сообщил РИА Новости инструктор и медик подразделения Севастопольского ополчения. "Поскольку было много новеньких, мы отрабатывали самые азы. Остановка артериального кровотечения подручными материалами, жгутом, способы наложения турникета. Самые азы. Много новобранцев. Проходит еженедельно. Занятия на постоянной основе… Уровень высокий. Наравне с вооруженными силами", - сказал собеседник агентства.РФ начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240418/sevastopol-1940751175.html

https://ria.ru/20240318/rossiya-1933209866.html

севастополь

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, севастополь