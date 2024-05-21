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Врио губернатора Кузбасса заявил о намерении выдвигаться на выборы - РИА Новости, 21.05.2024
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11:57 21.05.2024 (обновлено: 12:27 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/seredyuk-1947372875.html
Врио губернатора Кузбасса заявил о намерении выдвигаться на выборы
Врио губернатора Кузбасса заявил о намерении выдвигаться на выборы - РИА Новости, 21.05.2024
Врио губернатора Кузбасса заявил о намерении выдвигаться на выборы
Врио главы Кемеровской области Илья Середюк заявил о намерении выдвигаться на выборы губернатора в сентябре 2024 года. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T11:57
2024-05-21T12:27
политика
кемеровская область
россия
илья середюк
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КЕМЕРОВО, 21 мая – РИА Новости. Врио главы Кемеровской области Илья Середюк заявил о намерении выдвигаться на выборы губернатора в сентябре 2024 года. Как сообщалось, 11 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил кандидатуру губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева на пост министра энергетики РФ. Госдума 14 мая проголосовала за утверждение его в новой должности. В тот же день указ о назначении Цивилева министром энергетики подписал президент РФ Владимир Путин. "Сейчас самое главное - не потерять набранных темпов, самое главное - сохранить ту динамику, самое главное - чтобы общество и инвесторы, которые зашли в Кузбасс, увидели продолжение курса… Многое сделано, набраны темпы. Я знаю стиль, который задан. Большой задел, но большая честь с этим заделом справиться. При той поддержке, которая обещана со стороны Сергея Евгеньевича, я думаю, что при всех этих обстоятельствах на выборы будет идти достойно", – сказал Середюк журналистам. "Илью Владимировича (Середюка – ред.) все знают, он вырос здесь, он прошел все должности. Команда его как лидера уважает. Команда вся остается на своих местах. Поэтому, по-моему, это самое лучшее решение, которое могло быть только в этой ситуации", – добавил бывший губернатор Кузбасса, глава минэнерго РФ Сергей Цивилев после церемонии представления врио главы Кузбасса депутатам и общественности.Илья Середюк родился 16 ноября 1975 года в городе Кемерово. С отличием окончил Кузбасский государственный технический университет по специальности "экономика и управление на предприятии". Трудовую деятельность начал в администрации Кемеровской области в должности консультанта управления промышленности, транспорта и связи. С 1999 по 2003 занимал руководящие должности на промышленных предприятиях области. В 2003 года работал в администрации города Кемерово, затем занимал пост главы Кемеровского муниципального района, был замгубернатора Кемеровской области. С апреля 2016 года был назначен главой города Кемерово. 23 сентября 2022 года Илья Середюк был назначен на должность первого заместителя губернатора – председателя правительства Кузбасса.
https://ria.ru/20240515/governors-1946068404.html
https://ria.ru/20240511/ekspert-1945311642.html
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политика, кемеровская область, россия, илья середюк
Политика, Кемеровская область, Россия, Илья Середюк
Врио губернатора Кузбасса заявил о намерении выдвигаться на выборы

Врио губернатора Кузбасса Середюк заявил о намерении выдвигаться на выборы

© РИА Новости / Данил Айкин | Перейти в медиабанк Илья Середюк
 Илья Середюк - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Данил Айкин
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Илья Середюк. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 21 мая – РИА Новости. Врио главы Кемеровской области Илья Середюк заявил о намерении выдвигаться на выборы губернатора в сентябре 2024 года.
Как сообщалось, 11 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил кандидатуру губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева на пост министра энергетики РФ. Госдума 14 мая проголосовала за утверждение его в новой должности. В тот же день указ о назначении Цивилева министром энергетики подписал президент РФ Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Путин назначил врио губернатора в пяти регионах
15 мая, 10:15
"Сейчас самое главное - не потерять набранных темпов, самое главное - сохранить ту динамику, самое главное - чтобы общество и инвесторы, которые зашли в Кузбасс, увидели продолжение курса… Многое сделано, набраны темпы. Я знаю стиль, который задан. Большой задел, но большая честь с этим заделом справиться. При той поддержке, которая обещана со стороны Сергея Евгеньевича, я думаю, что при всех этих обстоятельствах на выборы будет идти достойно", – сказал Середюк журналистам.
"Илью Владимировича (Середюка – ред.) все знают, он вырос здесь, он прошел все должности. Команда его как лидера уважает. Команда вся остается на своих местах. Поэтому, по-моему, это самое лучшее решение, которое могло быть только в этой ситуации", – добавил бывший губернатор Кузбасса, глава минэнерго РФ Сергей Цивилев после церемонии представления врио главы Кузбасса депутатам и общественности.
Илья Середюк родился 16 ноября 1975 года в городе Кемерово. С отличием окончил Кузбасский государственный технический университет по специальности "экономика и управление на предприятии". Трудовую деятельность начал в администрации Кемеровской области в должности консультанта управления промышленности, транспорта и связи. С 1999 по 2003 занимал руководящие должности на промышленных предприятиях области. В 2003 года работал в администрации города Кемерово, затем занимал пост главы Кемеровского муниципального района, был замгубернатора Кемеровской области. С апреля 2016 года был назначен главой города Кемерово. 23 сентября 2022 года Илья Середюк был назначен на должность первого заместителя губернатора – председателя правительства Кузбасса.
Сергей Цивилев
Эксперт спрогнозировал, чем Цивилев займется на посту главы Минэнерго
11 мая, 23:31
 
ПолитикаКемеровская областьРоссияИлья Середюк
 
 
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