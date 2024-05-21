https://ria.ru/20240521/sdelka-1947355265.html

"Сделка с Россией": в США предложили неожиданный план по Украине

"Сделка с Россией": в США предложили неожиданный план по Украине - РИА Новости, 21.05.2024

"Сделка с Россией": в США предложили неожиданный план по Украине

Ради достижения мира Украине придется официально признать, что утраченные территории теперь входят в состав России, пишет журналист Дэн Перри для американского... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T11:01

2024-05-21T11:01

2024-05-21T11:01

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Ради достижения мира Украине придется официально признать, что утраченные территории теперь входят в состав России, пишет журналист Дэн Перри для американского издания Newsweek."Трезвый анализ показывает, что Украине, возможно, придется пойти на сделку с Россией. <…> Было бы разумным для Украины пойти на компромисс, включающий передачу (России. — Прим. ред.) большого количества или почти всей потерянной за последнее десятилетие территории", — отметил он.Перри подчеркнул, что многие эксперты придерживаются этой точки зрения, поскольку Россия явно диктует условия на поле боя. Кроме того, добавил он, Запад совершил катастрофическую ошибку, дав Украине надежду на членство в НАТО, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Москва не раз подчеркивала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Как отмечал Владимир Путин, если на Украине хотят переговорного процесса, то нужно отменить этот декрет. Россия, по его словам, никогда не была против урегулирования конфликта мирными средствами, но при соблюдении гарантий ее безопасности.

https://ria.ru/20240521/istrebitel-1947345110.html

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в мире, россия, украина, москва, владимир путин, нато