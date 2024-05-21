Рейтинг@Mail.ru
"Сделка с Россией": в США предложили неожиданный план по Украине - РИА Новости, 21.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:01 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/sdelka-1947355265.html
"Сделка с Россией": в США предложили неожиданный план по Украине
"Сделка с Россией": в США предложили неожиданный план по Украине - РИА Новости, 21.05.2024
"Сделка с Россией": в США предложили неожиданный план по Украине
Ради достижения мира Украине придется официально признать, что утраченные территории теперь входят в состав России, пишет журналист Дэн Перри для американского... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T11:01
2024-05-21T11:01
в мире
россия
украина
москва
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769998_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_ce9a90f1703c18d687fc494c261b0f6a.jpg
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Ради достижения мира Украине придется официально признать, что утраченные территории теперь входят в состав России, пишет журналист Дэн Перри для американского издания Newsweek."Трезвый анализ показывает, что Украине, возможно, придется пойти на сделку с Россией. &lt;…&gt; Было бы разумным для Украины пойти на компромисс, включающий передачу (России. — Прим. ред.) большого количества или почти всей потерянной за последнее десятилетие территории", — отметил он.Перри подчеркнул, что многие эксперты придерживаются этой точки зрения, поскольку Россия явно диктует условия на поле боя. Кроме того, добавил он, Запад совершил катастрофическую ошибку, дав Украине надежду на членство в НАТО, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Москва не раз подчеркивала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Как отмечал Владимир Путин, если на Украине хотят переговорного процесса, то нужно отменить этот декрет. Россия, по его словам, никогда не была против урегулирования конфликта мирными средствами, но при соблюдении гарантий ее безопасности.
https://ria.ru/20240521/istrebitel-1947345110.html
https://ria.ru/20240520/pvo-1947188088.html
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769998_65:0:992:695_1920x0_80_0_0_db885785dac9eb9b2a4d815fa6af1858.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, москва, владимир путин, нато
В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, НАТО
"Сделка с Россией": в США предложили неожиданный план по Украине

Newsweek: Украине придется признать утраченные территории в составе России

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая РИА Новости. Ради достижения мира Украине придется официально признать, что утраченные территории теперь входят в состав России, пишет журналист Дэн Перри для американского издания Newsweek.
"Трезвый анализ показывает, что Украине, возможно, придется пойти на сделку с Россией. <…> Было бы разумным для Украины пойти на компромисс, включающий передачу (России. — Прим. ред.) большого количества или почти всей потерянной за последнее десятилетие территории", — отметил он.
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
"Бросает вызов": названо российское оружие, затмевающее аналог из НАТО
Вчера, 10:19
Перри подчеркнул, что многие эксперты придерживаются этой точки зрения, поскольку Россия явно диктует условия на поле боя. Кроме того, добавил он, Запад совершил катастрофическую ошибку, дав Украине надежду на членство в НАТО, поэтому России пришлось начать спецоперацию.
Москва не раз подчеркивала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Как отмечал Владимир Путин, если на Украине хотят переговорного процесса, то нужно отменить этот декрет. Россия, по его словам, никогда не была против урегулирования конфликта мирными средствами, но при соблюдении гарантий ее безопасности.
Американский зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Экс-глава ЦРУ сделал неожиданное заявление о России
20 мая, 13:46
 
В миреРоссияУкраинаМоскваВладимир ПутинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала