В приамурском заповеднике обнаружили птенца исчезающего рыбного филина
В Норском заповеднике Приамурья обнаружили птенца исчезающего рыбного филина
© Фото : J. Slaght, WCS RussiaПриморский рыбный филин – редкая исчезающая птица
© Фото : J. Slaght, WCS Russia
Приморский рыбный филин – редкая исчезающая птица. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 мая – РИА Новости. Птенца рыбного филина — самой большой и редкой совы в мире, занесенной в Международную Красную книгу как исчезающий вид, обнаружили в Норском заповеднике Приамурья, сообщает Telegram-канал заповедника.
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"В Норском долгожданное пополнение. Нового жителя кордона Меун обнаружил директор заповедника Тимофей Мудрак, во время патрулирования территории с использованием квадрокоптера. Им оказался птенец рыбного филина — самой большой и самой редкой совы в мире, занесенной в Международную Красную книгу как исчезающий вид", — говорится в сообщении.
По данным ученых, сейчас эта птица обитает только в России, на территории Амурской области, Хабаровского и Приморского края, Сахалина и Курильских островов. Насчитывается не более 400 пар, которые филин образует один раз и на всю жизнь. Рыбный филин обитает вблизи реки Норы и зимой рыбачит на ленка и хариуса на промоинах у берега. Птица не показывается на глаза, увидеть ее, при большом везении, можно только на кадрах с фотоловушек или с коптера.
Дупла птицы устраивают на высоте более 10 метров в старых, сухих деревьях. Однако они легко падают от порывов ветра и сгорают во время лесных пожаров. Поэтому сейчас в заповеднике тестируют искусственно созданные гнезда, которые размещают на более молодых и устойчивых деревьях, чтобы птицы могли размножаться в безопасности, отмечают ученые.
"Но, так уж устроено в жизни филина, что потомство чаще одного раза в пару лет ждать все равно не приходится. Обычно в кладке два яйца, но чаще выживает только один птенец. А если кладка замерзает зимой, второй раз за этот год отложить яйца самка уже не может. Поэтому каждый малыш этой величественной птицы, размах крыльев которой доходит до 190 см, большая удача", — написали специалисты заповедника.
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