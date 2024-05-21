https://ria.ru/20240521/rybnyy_filin-1947321869.html

В приамурском заповеднике обнаружили птенца исчезающего рыбного филина

В приамурском заповеднике обнаружили птенца исчезающего рыбного филина - РИА Новости, 21.05.2024

В приамурском заповеднике обнаружили птенца исчезающего рыбного филина

Птенца рыбного филина — самой большой и редкой совы в мире, занесенной в Международную Красную книгу как исчезающий вид, обнаружили в Норском заповеднике... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T06:02

2024-05-21T06:02

2024-05-21T06:31

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 мая – РИА Новости. Птенца рыбного филина — самой большой и редкой совы в мире, занесенной в Международную Красную книгу как исчезающий вид, обнаружили в Норском заповеднике Приамурья, сообщает Telegram-канал заповедника. "В Норском долгожданное пополнение. Нового жителя кордона Меун обнаружил директор заповедника Тимофей Мудрак, во время патрулирования территории с использованием квадрокоптера. Им оказался птенец рыбного филина — самой большой и самой редкой совы в мире, занесенной в Международную Красную книгу как исчезающий вид", — говорится в сообщении.По данным ученых, сейчас эта птица обитает только в России, на территории Амурской области, Хабаровского и Приморского края, Сахалина и Курильских островов. Насчитывается не более 400 пар, которые филин образует один раз и на всю жизнь. Рыбный филин обитает вблизи реки Норы и зимой рыбачит на ленка и хариуса на промоинах у берега. Птица не показывается на глаза, увидеть ее, при большом везении, можно только на кадрах с фотоловушек или с коптера.Дупла птицы устраивают на высоте более 10 метров в старых, сухих деревьях. Однако они легко падают от порывов ветра и сгорают во время лесных пожаров. Поэтому сейчас в заповеднике тестируют искусственно созданные гнезда, которые размещают на более молодых и устойчивых деревьях, чтобы птицы могли размножаться в безопасности, отмечают ученые."Но, так уж устроено в жизни филина, что потомство чаще одного раза в пару лет ждать все равно не приходится. Обычно в кладке два яйца, но чаще выживает только один птенец. А если кладка замерзает зимой, второй раз за этот год отложить яйца самка уже не может. Поэтому каждый малыш этой величественной птицы, размах крыльев которой доходит до 190 см, большая удача", — написали специалисты заповедника.

https://ria.ru/20240225/ptitsy-1929349752.html

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