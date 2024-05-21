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Под Комсомольском-на-Амуре пропали трое рыбаков - РИА Новости, 21.05.2024
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06:48 21.05.2024
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Под Комсомольском-на-Амуре пропали трое рыбаков
Под Комсомольском-на-Амуре пропали трое рыбаков - РИА Новости, 21.05.2024
Под Комсомольском-на-Амуре пропали трое рыбаков
Три рыбака пропали в Комсомольском районе Хабаровского края, их поиски пока не дали результатов, сообщает краевой главк МЧС. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T06:48
2024-05-21T06:48
комсомольск-на-амуре
хабаровский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
комсомольский район
происшествия
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ХАБАРОВСК, 21 мая - РИА Новости. Три рыбака пропали в Комсомольском районе Хабаровского края, их поиски пока не дали результатов, сообщает краевой главк МЧС. "Вчера утром группа МЧС России начала поисковые работы на озере Хумми. Специалисты ищут двух мужчин, которые, по информации правоохранителей, ушли на рыбалку 18 мая и до настоящего момента их местонахождения неизвестно... Осмотрено 40 километров местности", - сообщает главк. Кроме того, с 16 мая продолжаются поиски мужчины 1993 года рождения, который выпал из лодки во время рыбалки. Спасатели осматривают берег и поверхность протоки, заломы, места скопления прибрежного мусора. За прошедшие сутки пройдено восемь километров местности, уточняют спасатели. Плюс ко всему работают водолазы. Отмечается, что в понедельник они шесть раз спускались под воду, обследовано 1,1 тысячи "квадратов" дна. Как сообщает краевой главк МЧС, в обоих случаях поиски результата не принесли, будут продолжены во вторник в течение светового дня.
https://ria.ru/20240516/telo-1946550114.html
комсомольск-на-амуре
хабаровский край
комсомольский район
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комсомольск-на-амуре, хабаровский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), комсомольский район, происшествия
Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Комсомольский район, Происшествия
Под Комсомольском-на-Амуре пропали трое рыбаков

В Комсомольском районе Хабаровского края пропали трое рыбаков

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС РФ
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Нашивка сотрудника МЧС РФ. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 21 мая - РИА Новости. Три рыбака пропали в Комсомольском районе Хабаровского края, их поиски пока не дали результатов, сообщает краевой главк МЧС.
"Вчера утром группа МЧС России начала поисковые работы на озере Хумми. Специалисты ищут двух мужчин, которые, по информации правоохранителей, ушли на рыбалку 18 мая и до настоящего момента их местонахождения неизвестно... Осмотрено 40 километров местности", - сообщает главк.
Кроме того, с 16 мая продолжаются поиски мужчины 1993 года рождения, который выпал из лодки во время рыбалки. Спасатели осматривают берег и поверхность протоки, заломы, места скопления прибрежного мусора. За прошедшие сутки пройдено восемь километров местности, уточняют спасатели. Плюс ко всему работают водолазы. Отмечается, что в понедельник они шесть раз спускались под воду, обследовано 1,1 тысячи "квадратов" дна.
Как сообщает краевой главк МЧС, в обоих случаях поиски результата не принесли, будут продолжены во вторник в течение светового дня.
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Комсомольск-на-АмуреХабаровский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Комсомольский районПроисшествия
 
 
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