https://ria.ru/20240521/rspp-1947325561.html
РСПП выступил за углубление связей с КНР по техническому регулированию
РСПП выступил за углубление связей с КНР по техническому регулированию - РИА Новости, 21.05.2024
РСПП выступил за углубление связей с КНР по техническому регулированию
Российский союз промышленников и предпринимателей считает необходимым углублять сотрудничество в области технического регулирования между Россией и Китаем,... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T07:20
2024-05-21T07:20
2024-05-21T07:20
экономика
россия
китай
александр шохин
российский союз промышленников и предпринимателей
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940409243_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5328dc02aa275dca5f6d2c47876b3bd1.jpg
ПЕКИН, 21 мая – РИА Новости. Российский союз промышленников и предпринимателей считает необходимым углублять сотрудничество в области технического регулирования между Россией и Китаем, заявил РИА Новости глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. "РСПП придает важное значение дальнейшему развитию сотрудничества с Китаем по линии ЕАЭС. Так, при участии РСПП были завершены консультационные процедуры по подготовке Меморандума о сотрудничестве между Деловым советом ЕАЭС и Китайским комитетом по содействию международной торговле. Планируется, что в скором времени данный документ будет подписан сторонами и на его основе будет создан постоянно действующий бизнес-диалог "ЕАЭС – КНР", - заявил Шохин. Он добавил, что "РСПП также подчеркивает необходимость углубления сотрудничества в области технического регулирования между Россией и Китаем". "На данный момент, несмотря на ряд усилий, принимаемым правительственными органами в направлении снижения торговых барьеров в ряде отраслей, промышленность по-прежнему недостаточно активно вовлечена в процесс снятия технических барьеров. В этой связи предлагается создание на базе РСПП совместно с заинтересованными китайскими промышленными ассоциациями площадки по выработке единых подходов к снижению торговых барьеров в отдельных отраслях промышленности", - сообщил Шохин.
https://ria.ru/20240426/rspp-1942494653.html
https://ria.ru/20240425/putin-1942327404.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940409243_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3761d63b557c3ab62d57d7074ff00a49.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, китай, александр шохин, российский союз промышленников и предпринимателей, евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Китай, Александр Шохин, Российский союз промышленников и предпринимателей, Евразийский экономический союз
РСПП выступил за углубление связей с КНР по техническому регулированию
Глава РСПП Шохин: нужно укрепить партнерство с КНР по техническому регулированию
ПЕКИН, 21 мая – РИА Новости. Российский союз промышленников и предпринимателей считает необходимым углублять сотрудничество в области технического регулирования между Россией и Китаем, заявил РИА Новости глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
"РСПП придает важное значение дальнейшему развитию сотрудничества с Китаем по линии ЕАЭС. Так, при участии РСПП были завершены консультационные процедуры по подготовке Меморандума о сотрудничестве между Деловым советом ЕАЭС и Китайским комитетом по содействию международной торговле. Планируется, что в скором времени данный документ будет подписан сторонами и на его основе будет создан постоянно действующий бизнес-диалог "ЕАЭС – КНР", - заявил Шохин.
Он добавил, что "РСПП также подчеркивает необходимость углубления сотрудничества в области технического регулирования между Россией и Китаем".
"На данный момент, несмотря на ряд усилий, принимаемым правительственными органами в направлении снижения торговых барьеров в ряде отраслей, промышленность по-прежнему недостаточно активно вовлечена в процесс снятия технических барьеров. В этой связи предлагается создание на базе РСПП совместно с заинтересованными китайскими промышленными ассоциациями площадки по выработке единых подходов к снижению торговых барьеров в отдельных отраслях промышленности", - сообщил Шохин.