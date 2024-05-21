https://ria.ru/20240521/rspp-1947325561.html

РСПП выступил за углубление связей с КНР по техническому регулированию

РСПП выступил за углубление связей с КНР по техническому регулированию - РИА Новости, 21.05.2024

РСПП выступил за углубление связей с КНР по техническому регулированию

Российский союз промышленников и предпринимателей считает необходимым углублять сотрудничество в области технического регулирования между Россией и Китаем,... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T07:20

2024-05-21T07:20

2024-05-21T07:20

экономика

россия

китай

александр шохин

российский союз промышленников и предпринимателей

евразийский экономический союз

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ПЕКИН, 21 мая – РИА Новости. Российский союз промышленников и предпринимателей считает необходимым углублять сотрудничество в области технического регулирования между Россией и Китаем, заявил РИА Новости глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. "РСПП придает важное значение дальнейшему развитию сотрудничества с Китаем по линии ЕАЭС. Так, при участии РСПП были завершены консультационные процедуры по подготовке Меморандума о сотрудничестве между Деловым советом ЕАЭС и Китайским комитетом по содействию международной торговле. Планируется, что в скором времени данный документ будет подписан сторонами и на его основе будет создан постоянно действующий бизнес-диалог "ЕАЭС – КНР", - заявил Шохин. Он добавил, что "РСПП также подчеркивает необходимость углубления сотрудничества в области технического регулирования между Россией и Китаем". "На данный момент, несмотря на ряд усилий, принимаемым правительственными органами в направлении снижения торговых барьеров в ряде отраслей, промышленность по-прежнему недостаточно активно вовлечена в процесс снятия технических барьеров. В этой связи предлагается создание на базе РСПП совместно с заинтересованными китайскими промышленными ассоциациями площадки по выработке единых подходов к снижению торговых барьеров в отдельных отраслях промышленности", - сообщил Шохин.

https://ria.ru/20240426/rspp-1942494653.html

https://ria.ru/20240425/putin-1942327404.html

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экономика, россия, китай, александр шохин, российский союз промышленников и предпринимателей, евразийский экономический союз