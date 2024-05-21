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РСПП выступил за углубление связей с КНР по техническому регулированию - РИА Новости, 21.05.2024
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07:20 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/rspp-1947325561.html
РСПП выступил за углубление связей с КНР по техническому регулированию
РСПП выступил за углубление связей с КНР по техническому регулированию - РИА Новости, 21.05.2024
РСПП выступил за углубление связей с КНР по техническому регулированию
Российский союз промышленников и предпринимателей считает необходимым углублять сотрудничество в области технического регулирования между Россией и Китаем,... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T07:20
2024-05-21T07:20
экономика
россия
китай
александр шохин
российский союз промышленников и предпринимателей
евразийский экономический союз
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ПЕКИН, 21 мая – РИА Новости. Российский союз промышленников и предпринимателей считает необходимым углублять сотрудничество в области технического регулирования между Россией и Китаем, заявил РИА Новости глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. "РСПП придает важное значение дальнейшему развитию сотрудничества с Китаем по линии ЕАЭС. Так, при участии РСПП были завершены консультационные процедуры по подготовке Меморандума о сотрудничестве между Деловым советом ЕАЭС и Китайским комитетом по содействию международной торговле. Планируется, что в скором времени данный документ будет подписан сторонами и на его основе будет создан постоянно действующий бизнес-диалог "ЕАЭС – КНР", - заявил Шохин. Он добавил, что "РСПП также подчеркивает необходимость углубления сотрудничества в области технического регулирования между Россией и Китаем". "На данный момент, несмотря на ряд усилий, принимаемым правительственными органами в направлении снижения торговых барьеров в ряде отраслей, промышленность по-прежнему недостаточно активно вовлечена в процесс снятия технических барьеров. В этой связи предлагается создание на базе РСПП совместно с заинтересованными китайскими промышленными ассоциациями площадки по выработке единых подходов к снижению торговых барьеров в отдельных отраслях промышленности", - сообщил Шохин.
https://ria.ru/20240426/rspp-1942494653.html
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экономика, россия, китай, александр шохин, российский союз промышленников и предпринимателей, евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Китай, Александр Шохин, Российский союз промышленников и предпринимателей, Евразийский экономический союз
РСПП выступил за углубление связей с КНР по техническому регулированию

Глава РСПП Шохин: нужно укрепить партнерство с КНР по техническому регулированию

© AP Photo / Chan Long HeiЛюди несут китайские национальные флаги
Люди несут китайские национальные флаги - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© AP Photo / Chan Long Hei
Люди несут китайские национальные флаги. Архивное фото
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ПЕКИН, 21 мая – РИА Новости. Российский союз промышленников и предпринимателей считает необходимым углублять сотрудничество в области технического регулирования между Россией и Китаем, заявил РИА Новости глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
"РСПП придает важное значение дальнейшему развитию сотрудничества с Китаем по линии ЕАЭС. Так, при участии РСПП были завершены консультационные процедуры по подготовке Меморандума о сотрудничестве между Деловым советом ЕАЭС и Китайским комитетом по содействию международной торговле. Планируется, что в скором времени данный документ будет подписан сторонами и на его основе будет создан постоянно действующий бизнес-диалог "ЕАЭС – КНР", - заявил Шохин.
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Он добавил, что "РСПП также подчеркивает необходимость углубления сотрудничества в области технического регулирования между Россией и Китаем".
"На данный момент, несмотря на ряд усилий, принимаемым правительственными органами в направлении снижения торговых барьеров в ряде отраслей, промышленность по-прежнему недостаточно активно вовлечена в процесс снятия технических барьеров. В этой связи предлагается создание на базе РСПП совместно с заинтересованными китайскими промышленными ассоциациями площадки по выработке единых подходов к снижению торговых барьеров в отдельных отраслях промышленности", - сообщил Шохин.
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ЭкономикаРоссияКитайАлександр ШохинРоссийский союз промышленников и предпринимателейЕвразийский экономический союз
 
 
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