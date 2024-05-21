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Перебросили последнее. В США рассказали об отчаянном шаге ВСУ под Харьковом
Перебросили последнее. В США рассказали об отчаянном шаге ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 21.05.2024
Перебросили последнее. В США рассказали об отчаянном шаге ВСУ под Харьковом
Вооруженные силы Украины направили свои последние резервы в Харьковскую область, чтобы остановить наступление российской армии, однако это не принесло... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T13:43
2024-05-21T13:43
2024-05-21T13:43
в мире
харьковская область
россия
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виталий ганчев
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Вооруженные силы Украины направили свои последние резервы в Харьковскую область, чтобы остановить наступление российской армии, однако это не принесло результатов, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире Rumble-канала Scott Ritter/U.S. Tour of Duty."Хотя украинцы и перебросили свои последние оставшиеся резервы в эту зону, не похоже, что у них получается остановить русских", — отметил он.Риттер также подчеркнул, что ВСУ не выстроили сильную оборону на этом участке фронта, он был плохо защищен. Кроме того, добавил он, украинская армия с каждым днем становится только слабее.Как сообщало Минобороны России, военнослужащие группировки "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области. Глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщил, что военные уже контролируют западную и северную части приграничного города Волчанска.
https://ria.ru/20240521/sdelka-1947355265.html
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в мире, харьковская область, россия, волчанск, скотт риттер, виталий ганчев, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша
В мире, Харьковская область, Россия, Волчанск, Скотт Риттер, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США
Перебросили последнее. В США рассказали об отчаянном шаге ВСУ под Харьковом
Экс-разведчик Риттер: ВСУ перебросили под Харьков свои последние резервы