https://ria.ru/20240521/reyting-1947540994.html
Опрос показал, на сколько упал рейтинг Байдена
Опрос показал, на сколько упал рейтинг Байдена - РИА Новости, 21.05.2024
Опрос показал, на сколько упал рейтинг Байдена
Рейтинг президента США Джо Байдена упал до 36 процентов - это самый низкий уровень почти за два года, следует из результатов опроса агентства Рейтер и компании... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T22:55
2024-05-21T22:55
2024-05-21T22:55
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Рейтинг президента США Джо Байдена упал до 36 процентов - это самый низкий уровень почти за два года, следует из результатов опроса агентства Рейтер и компании Ipsos. По данным опроса, 36% проголосовавших одобряют работу Байдена на посту президента. Как отмечается, в апреле 38% одобряли работу американского лидера. Такой показатель стал возвращением к самому низкому рейтингу за все время его президентства, который в последний раз наблюдался в июле 2022 года, указывает агентство. Отмечается, что практически по всем направлениям избиратели предпочитают политику бывшего президента США Дональда Трампа. Например, около 40% опрошенных считают, что Трамп проводил лучшую политику в отношении экономики США, по сравнению с 30%, выбравшими Байдена. Но у Байдена есть небольшое преимущество в вопросе политического экстремизма. Новый опрос проводился в мае, не указывается точное количество людей, которых опрашивали. Статистическая погрешность составляет три процентных пункта.
https://ria.ru/20240519/plan-1946953354.html
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп
Опрос показал, на сколько упал рейтинг Байдена
Рейтер: рейтинг Байдена упал до 36% — это самый низкий уровень почти за два года