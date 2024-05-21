СМИ раскрыли возможную причину смерти британца на рейсе Singapore Airlines
Рейтер: британец на рейсе в Сингапур, вероятно, умер из-за сердечного приступа
© Фото из соцсетей Пассажиры пострадали на рейсе авиакомпании Singapore Airlines из Лондона в Сингапур из-за сильной турбулентности
© Фото из соцсетей
Пассажиры пострадали на рейсе авиакомпании Singapore Airlines из Лондона в Сингапур из-за сильной турбулентности. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Погибший на рейсе Singapore Airlines 73-летний британец, по всей вероятности, умер от сердечного приступа, передает агентство Рейтер со ссылкой на гендиректора международного аэропорта Бангкока "Суварнабхуми" Киттипонга Киттикачорна.
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"Киттипонг Киттикачорн сообщил на пресс-конференции, что во время инцидента скончался 73-летний британец, вероятно, из-за сердечного приступа", - пишет агентство.
Один из пассажиров рейса рассказал изданию Daily Mail, что погибшего пытались реанимировать другие пассажиры, но безуспешно.
Как пишет Рейтер, Киттикачорн также заявил, что семь пассажиров рейса получили тяжелые ранения. Кроме того, были госпитализирован один из членов экипажа. По данным Sky News, всего пострадали порядка 30 человек.
Один из пассажиров рейса рассказал Рейтер, что во время турбулентности самолет резко пошел на снижение, из-за чего не пристегнутые пассажиры были подброшены до потолка самолета. По его словам, люди ударялись о потолок с такой силой, что пробивали панели, где располагаются лампочки и маски.