https://ria.ru/20240521/reyter-1947490355.html

СМИ раскрыли возможную причину смерти британца на рейсе Singapore Airlines

СМИ раскрыли возможную причину смерти британца на рейсе Singapore Airlines - РИА Новости, 21.05.2024

СМИ раскрыли возможную причину смерти британца на рейсе Singapore Airlines

Погибший на рейсе Singapore Airlines 73-летний британец, по всей вероятности, умер от сердечного приступа, передает агентство Рейтер со ссылкой на гендиректора... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T17:44

2024-05-21T17:44

2024-05-21T17:44

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Погибший на рейсе Singapore Airlines 73-летний британец, по всей вероятности, умер от сердечного приступа, передает агентство Рейтер со ссылкой на гендиректора международного аэропорта Бангкока "Суварнабхуми" Киттипонга Киттикачорна. "Киттипонг Киттикачорн сообщил на пресс-конференции, что во время инцидента скончался 73-летний британец, вероятно, из-за сердечного приступа", - пишет агентство. Один из пассажиров рейса рассказал изданию Daily Mail, что погибшего пытались реанимировать другие пассажиры, но безуспешно. Как пишет Рейтер, Киттикачорн также заявил, что семь пассажиров рейса получили тяжелые ранения. Кроме того, были госпитализирован один из членов экипажа. По данным Sky News, всего пострадали порядка 30 человек. Один из пассажиров рейса рассказал Рейтер, что во время турбулентности самолет резко пошел на снижение, из-за чего не пристегнутые пассажиры были подброшены до потолка самолета. По его словам, люди ударялись о потолок с такой силой, что пробивали панели, где располагаются лампочки и маски.

https://ria.ru/20240510/bilety-1945160785.html

https://ria.ru/20240424/ator-1942125650.html

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в мире, бангкок, singapore airlines