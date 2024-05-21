Дороги к туробъектам отремонтируют в Калужской области
Дорожное покрытие
КАЛУГА, 21 мая - РИА Новости. В Калужской области в 2024 году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" отремонтируют дороги к туристическим объектам и монастырям, сообщает министерство транспорта региона.
"В 2024 году на территории региона приведут в нормативное состояние участки дорог, ведущих к туристическим объектам, воинским мемориалам, а также участки паломнических маршрутов", - говорится в сообщении министерства транспорта Калужской области.
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В Малоярославецком районе в 2024 году отремонтируют дорожное покрытие по улице Кутузова, ведущей к Военно-историческому музею и Скверу битвы 1812 года. Сквер посвящен событиям 1812 года, прославившим Малоярославец как город воинской славы. Памятники на братских могилах были сооружены к столетнему юбилею Малоярославецкого сражения в Отечественной войне 1812 года.
В Дзержинском районе в деревне Жилетово в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" планируется отремонтировать участки дорог, ведущих к мемориалу воинской славы.
Отдельное внимание, по данным областного министерства транспорта, будет уделено ремонту дорог паломнических маршрутов. В Перемышльском районе уже ведется ремонт дорожного покрытия в поселке Ильинское протяженностью 2,1 километра. По его завершении будет приведена в нормативное состояние трасса, ведущая к Свято-Успенскому Шаровкину монастырю. В Малоярославце по нацпроекту отремонтируют покрытие по улицам Кутузова и Саввы Беляева, ведущих к Никольскому Черноостровскому монастырю.
По данным министерства, в предыдущие годы в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в регионе отремонтировано дорожное покрытие автодороги Каменка – Шамордино в Козельском районе. Дорога входит в схему внутрипоселкового и межмуниципального маршрута автобусного движения и ведет к Казанской Амвросиевской ставропигиальной женской пустыни.