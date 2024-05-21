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Дороги к туробъектам отремонтируют в Калужской области - РИА Новости, 21.05.2024
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Калужская область
 
16:29 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/remont-1947469039.html
Дороги к туробъектам отремонтируют в Калужской области
Дороги к туробъектам отремонтируют в Калужской области - РИА Новости, 21.05.2024
Дороги к туробъектам отремонтируют в Калужской области
В Калужской области в 2024 году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" отремонтируют дороги к туристическим объектам и монастырям, сообщает министерство РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T16:29
2024-05-21T16:29
калужская область
малоярославец
малоярославецкий район
автомобильные дороги
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КАЛУГА, 21 мая - РИА Новости. В Калужской области в 2024 году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" отремонтируют дороги к туристическим объектам и монастырям, сообщает министерство транспорта региона. "В 2024 году на территории региона приведут в нормативное состояние участки дорог, ведущих к туристическим объектам, воинским мемориалам, а также участки паломнических маршрутов", - говорится в сообщении министерства транспорта Калужской области. В Малоярославецком районе в 2024 году отремонтируют дорожное покрытие по улице Кутузова, ведущей к Военно-историческому музею и Скверу битвы 1812 года. Сквер посвящен событиям 1812 года, прославившим Малоярославец как город воинской славы. Памятники на братских могилах были сооружены к столетнему юбилею Малоярославецкого сражения в Отечественной войне 1812 года. В Дзержинском районе в деревне Жилетово в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" планируется отремонтировать участки дорог, ведущих к мемориалу воинской славы. Отдельное внимание, по данным областного министерства транспорта, будет уделено ремонту дорог паломнических маршрутов. В Перемышльском районе уже ведется ремонт дорожного покрытия в поселке Ильинское протяженностью 2,1 километра. По его завершении будет приведена в нормативное состояние трасса, ведущая к Свято-Успенскому Шаровкину монастырю. В Малоярославце по нацпроекту отремонтируют покрытие по улицам Кутузова и Саввы Беляева, ведущих к Никольскому Черноостровскому монастырю. По данным министерства, в предыдущие годы в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в регионе отремонтировано дорожное покрытие автодороги Каменка – Шамордино в Козельском районе. Дорога входит в схему внутрипоселкового и межмуниципального маршрута автобусного движения и ведет к Казанской Амвросиевской ставропигиальной женской пустыни.
https://ria.ru/20240322/zakony-1934980369.html
малоярославец
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малоярославец, малоярославецкий район, автомобильные дороги
Калужская область, Малоярославец, Малоярославецкий район, Автомобильные дороги

Дороги к туробъектам отремонтируют в Калужской области

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкДорожное покрытие
Дорожное покрытие - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Дорожное покрытие
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КАЛУГА, 21 мая - РИА Новости. В Калужской области в 2024 году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" отремонтируют дороги к туристическим объектам и монастырям, сообщает министерство транспорта региона.
"В 2024 году на территории региона приведут в нормативное состояние участки дорог, ведущих к туристическим объектам, воинским мемориалам, а также участки паломнических маршрутов", - говорится в сообщении министерства транспорта Калужской области.
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В Малоярославецком районе в 2024 году отремонтируют дорожное покрытие по улице Кутузова, ведущей к Военно-историческому музею и Скверу битвы 1812 года. Сквер посвящен событиям 1812 года, прославившим Малоярославец как город воинской славы. Памятники на братских могилах были сооружены к столетнему юбилею Малоярославецкого сражения в Отечественной войне 1812 года.
В Дзержинском районе в деревне Жилетово в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" планируется отремонтировать участки дорог, ведущих к мемориалу воинской славы.
Отдельное внимание, по данным областного министерства транспорта, будет уделено ремонту дорог паломнических маршрутов. В Перемышльском районе уже ведется ремонт дорожного покрытия в поселке Ильинское протяженностью 2,1 километра. По его завершении будет приведена в нормативное состояние трасса, ведущая к Свято-Успенскому Шаровкину монастырю. В Малоярославце по нацпроекту отремонтируют покрытие по улицам Кутузова и Саввы Беляева, ведущих к Никольскому Черноостровскому монастырю.
По данным министерства, в предыдущие годы в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в регионе отремонтировано дорожное покрытие автодороги Каменка – Шамордино в Козельском районе. Дорога входит в схему внутрипоселкового и межмуниципального маршрута автобусного движения и ведет к Казанской Амвросиевской ставропигиальной женской пустыни.
 
Калужская областьМалоярославецМалоярославецкий районАвтомобильные дороги
 
 
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