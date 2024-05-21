https://ria.ru/20240521/rebenok-1947416134.html
В Белгородской области ребенок пострадал из-за боеприпаса
В Белгородской области ребенок пострадал из-за боеприпаса - РИА Новости, 21.05.2024
В Белгородской области ребенок пострадал из-за боеприпаса
Семилетний мальчик получил ранения из-за неосторожного обращения с боеприпасом в селе Колосково Валуйского округа Белгородской области, сообщил губернатор... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T14:22
2024-05-21T14:22
2024-05-21T15:03
происшествия
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Семилетний мальчик получил ранения из-за неосторожного обращения с боеприпасом в селе Колосково Валуйского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."ЧП в Валуйском городском округе. В селе Колосково при неосторожном обращении с боеприпасом пострадал мальчик 7 лет. У ребенка повреждения мягких тканей обеих стоп. Для оказания первичной помощи бригадой скорой пострадавший доставлен в Валуйскую ЦРБ", - написал Гладков.Губернатор уточнил, что ребенка в дальнейшем переведут на лечение в детскую областную клиническую больницу.Валуйский городской округ граничит с ЛНР, а также с Харьковской областью Украины. Протяженность украинской границы с Валуйским округом составляет около 62 километров.
https://ria.ru/20240521/sverdlovsk-1947326121.html
https://ria.ru/20240521/obstrel-1947378411.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область
Происшествия, Белгородская область
В Белгородской области ребенок пострадал из-за боеприпаса
В Белгородской области ребенок семилетний пострадал из-за боеприпаса