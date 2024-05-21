https://ria.ru/20240521/rebenok-1947416134.html

В Белгородской области ребенок пострадал из-за боеприпаса

В Белгородской области ребенок пострадал из-за боеприпаса - РИА Новости, 21.05.2024

В Белгородской области ребенок пострадал из-за боеприпаса

Семилетний мальчик получил ранения из-за неосторожного обращения с боеприпасом в селе Колосково Валуйского округа Белгородской области, сообщил губернатор... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T14:22

2024-05-21T14:22

2024-05-21T15:03

происшествия

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Семилетний мальчик получил ранения из-за неосторожного обращения с боеприпасом в селе Колосково Валуйского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."ЧП в Валуйском городском округе. В селе Колосково при неосторожном обращении с боеприпасом пострадал мальчик 7 лет. У ребенка повреждения мягких тканей обеих стоп. Для оказания первичной помощи бригадой скорой пострадавший доставлен в Валуйскую ЦРБ", - написал Гладков.Губернатор уточнил, что ребенка в дальнейшем переведут на лечение в детскую областную клиническую больницу.Валуйский городской округ граничит с ЛНР, а также с Харьковской областью Украины. Протяженность украинской границы с Валуйским округом составляет около 62 километров.

https://ria.ru/20240521/sverdlovsk-1947326121.html

https://ria.ru/20240521/obstrel-1947378411.html

белгородская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, белгородская область