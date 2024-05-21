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В Белгородской области ребенок пострадал из-за боеприпаса - РИА Новости, 21.05.2024
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14:22 21.05.2024 (обновлено: 15:03 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/rebenok-1947416134.html
В Белгородской области ребенок пострадал из-за боеприпаса
В Белгородской области ребенок пострадал из-за боеприпаса - РИА Новости, 21.05.2024
В Белгородской области ребенок пострадал из-за боеприпаса
Семилетний мальчик получил ранения из-за неосторожного обращения с боеприпасом в селе Колосково Валуйского округа Белгородской области, сообщил губернатор... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T14:22
2024-05-21T15:03
происшествия
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Семилетний мальчик получил ранения из-за неосторожного обращения с боеприпасом в селе Колосково Валуйского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."ЧП в Валуйском городском округе. В селе Колосково при неосторожном обращении с боеприпасом пострадал мальчик 7 лет. У ребенка повреждения мягких тканей обеих стоп. Для оказания первичной помощи бригадой скорой пострадавший доставлен в Валуйскую ЦРБ", - написал Гладков.Губернатор уточнил, что ребенка в дальнейшем переведут на лечение в детскую областную клиническую больницу.Валуйский городской округ граничит с ЛНР, а также с Харьковской областью Украины. Протяженность украинской границы с Валуйским округом составляет около 62 километров.
https://ria.ru/20240521/sverdlovsk-1947326121.html
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происшествия, белгородская область
Происшествия, Белгородская область
В Белгородской области ребенок пострадал из-за боеприпаса

В Белгородской области ребенок семилетний пострадал из-за боеприпаса

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Семилетний мальчик получил ранения из-за неосторожного обращения с боеприпасом в селе Колосково Валуйского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"ЧП в Валуйском городском округе. В селе Колосково при неосторожном обращении с боеприпасом пострадал мальчик 7 лет. У ребенка повреждения мягких тканей обеих стоп. Для оказания первичной помощи бригадой скорой пострадавший доставлен в Валуйскую ЦРБ", - написал Гладков.
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Губернатор уточнил, что ребенка в дальнейшем переведут на лечение в детскую областную клиническую больницу.
Валуйский городской округ граничит с ЛНР, а также с Харьковской областью Украины. Протяженность украинской границы с Валуйским округом составляет около 62 километров.
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