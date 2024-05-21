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Речи об участии Путина в церемонии похорон Раиси не идет, заявил Песков - РИА Новости, 21.05.2024
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12:12 21.05.2024 (обновлено: 12:14 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/raisi-1947376884.html
Речи об участии Путина в церемонии похорон Раиси не идет, заявил Песков
Речи об участии Путина в церемонии похорон Раиси не идет, заявил Песков - РИА Новости, 21.05.2024
Речи об участии Путина в церемонии похорон Раиси не идет, заявил Песков
Речи об участии президента РФ Владимира Путина в церемонии похорон президента Ирана Эбрахима Раиси не идет, международного участия церемония не предусматривает, РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T12:12
2024-05-21T12:14
в мире
ибрахим раиси
владимир путин
иран
крушение вертолета президента ирана
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Речи об участии президента РФ Владимира Путина в церемонии похорон президента Ирана Эбрахима Раиси не идет, международного участия церемония не предусматривает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Насколько мне известно, там никакого не предусматривается международного участия. Об этом речи не идет", - ответил Песков на вопрос о том, планирует Путин или представитель РФ принимать участие в похоронах Раиси.Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.Согласно статье 131 Конституции Ирана, новые президентские выборы должны быть организованы в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента страны и передачей его обязанностей первому вице-президенту (сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер). Выборы организует специально созданный совет, состоящий из главы судебной власти, главы парламента (меджлиса исламского совета) и самого вице-президента.
https://ria.ru/20240521/iran-1947367101.html
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в мире, ибрахим раиси, владимир путин, иран, крушение вертолета президента ирана
В мире, Ибрахим Раиси, Владимир Путин, Иран, Крушение вертолета президента Ирана
Речи об участии Путина в церемонии похорон Раиси не идет, заявил Песков

Песков: речи об участии Путина в похоронах президента Ирана Раиси не идет

© AP Photo / Vahid SalemiТраурный митинг в Тегеране в память о погибшем президенте Ирана Эбрахиме Раиси
Траурный митинг в Тегеране в память о погибшем президенте Ирана Эбрахиме Раиси - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Траурный митинг в Тегеране в память о погибшем президенте Ирана Эбрахиме Раиси
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Речи об участии президента РФ Владимира Путина в церемонии похорон президента Ирана Эбрахима Раиси не идет, международного участия церемония не предусматривает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Насколько мне известно, там никакого не предусматривается международного участия. Об этом речи не идет", - ответил Песков на вопрос о том, планирует Путин или представитель РФ принимать участие в похоронах Раиси.
Флаг Ирана над зданием посольства страны в Москве, приспущенный в знак траура по погибшему президенту страны Эбрахиму Раиси и главе иранского МИД Хосейну Абдоллахиану - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Посол Ирана в России отметил "двоякость" соболезнований США
Вчера, 11:35
Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
Согласно статье 131 Конституции Ирана, новые президентские выборы должны быть организованы в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента страны и передачей его обязанностей первому вице-президенту (сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер). Выборы организует специально созданный совет, состоящий из главы судебной власти, главы парламента (меджлиса исламского совета) и самого вице-президента.
Премьер-министр Польши Дональд Туск во время выступления в парламенте. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Туск осудил "кощунство" в словах Дуды про авиакатастрофу вертолета с Раиси
20 мая, 22:14
 
В миреИбрахим РаисиВладимир ПутинИранКрушение вертолета президента Ирана
 
 
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