Речи об участии Путина в церемонии похорон Раиси не идет, заявил Песков
Песков: речи об участии Путина в похоронах президента Ирана Раиси не идет
© AP Photo / Vahid SalemiТраурный митинг в Тегеране в память о погибшем президенте Ирана Эбрахиме Раиси
© AP Photo / Vahid Salemi
Траурный митинг в Тегеране в память о погибшем президенте Ирана Эбрахиме Раиси
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Речи об участии президента РФ Владимира Путина в церемонии похорон президента Ирана Эбрахима Раиси не идет, международного участия церемония не предусматривает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Насколько мне известно, там никакого не предусматривается международного участия. Об этом речи не идет", - ответил Песков на вопрос о том, планирует Путин или представитель РФ принимать участие в похоронах Раиси.
Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
Согласно статье 131 Конституции Ирана, новые президентские выборы должны быть организованы в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента страны и передачей его обязанностей первому вице-президенту (сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер). Выборы организует специально созданный совет, состоящий из главы судебной власти, главы парламента (меджлиса исламского совета) и самого вице-президента.