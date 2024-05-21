https://ria.ru/20240521/raisi-1947376884.html

Речи об участии Путина в церемонии похорон Раиси не идет, заявил Песков

Речи об участии Путина в церемонии похорон Раиси не идет, заявил Песков - РИА Новости, 21.05.2024

Речи об участии Путина в церемонии похорон Раиси не идет, заявил Песков

Речи об участии президента РФ Владимира Путина в церемонии похорон президента Ирана Эбрахима Раиси не идет, международного участия церемония не предусматривает, РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T12:12

2024-05-21T12:12

2024-05-21T12:14

в мире

ибрахим раиси

владимир путин

иран

крушение вертолета президента ирана

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Речи об участии президента РФ Владимира Путина в церемонии похорон президента Ирана Эбрахима Раиси не идет, международного участия церемония не предусматривает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Насколько мне известно, там никакого не предусматривается международного участия. Об этом речи не идет", - ответил Песков на вопрос о том, планирует Путин или представитель РФ принимать участие в похоронах Раиси.Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.Согласно статье 131 Конституции Ирана, новые президентские выборы должны быть организованы в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента страны и передачей его обязанностей первому вице-президенту (сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер). Выборы организует специально созданный совет, состоящий из главы судебной власти, главы парламента (меджлиса исламского совета) и самого вице-президента.

https://ria.ru/20240521/iran-1947367101.html

https://radiosputnik.ru/20240520/duda-1947299945.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ибрахим раиси, владимир путин, иран, крушение вертолета президента ирана