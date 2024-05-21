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Расследование гибели Раиси доведут до конца, заявил посол в России

Расследование гибели Раиси доведут до конца, заявил посол в России - РИА Новости, 21.05.2024

Расследование гибели Раиси доведут до конца, заявил посол в России

Расследование гибели президента Ирана и главы МИД будет доведено до конца, а результаты расследования будут переданы Верховному лидеру Ирана и народу, заявил... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T10:44

2024-05-21T10:44

2024-05-21T12:19

россия

иран

в мире

казем джалали

хосейн амир абдоллахиан

крушение вертолета президента ирана

ибрахим раиси

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Расследование гибели президента Ирана и главы МИД будет доведено до конца, а результаты расследования будут переданы Верховному лидеру Ирана и народу, заявил посол Ирана в России Казем Джалали."Все наши руководители сосредоточили свои усилия для того, чтобы провести церемонию похорон, естественно, мы доведем до конца расследование, и, безо всякого сомнения, Исламская Республика Иран и соответствующие министерства и органы уже начали расследование, и конечно же, у них будет четкий доклад, и этот доклад будет передан Верховному лидеру, а также народу Ирана", - сказал Джалали в эфире телеканала "Соловьев.LIVE".Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета.

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Кирилл Волков

россия, иран, в мире, казем джалали, хосейн амир абдоллахиан, крушение вертолета президента ирана, ибрахим раиси