Рейтинг@Mail.ru
Расследование гибели Раиси доведут до конца, заявил посол в России - РИА Новости, 21.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:44 21.05.2024 (обновлено: 12:19 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/raisi-1947352218.html
Расследование гибели Раиси доведут до конца, заявил посол в России
Расследование гибели Раиси доведут до конца, заявил посол в России - РИА Новости, 21.05.2024
Расследование гибели Раиси доведут до конца, заявил посол в России
Расследование гибели президента Ирана и главы МИД будет доведено до конца, а результаты расследования будут переданы Верховному лидеру Ирана и народу, заявил... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T10:44
2024-05-21T12:19
россия
иран
в мире
казем джалали
хосейн амир абдоллахиан
крушение вертолета президента ирана
ибрахим раиси
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947162493_0:266:3168:2048_1920x0_80_0_0_3dfb505e3d4eef3b5f1c68f46af84196.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Расследование гибели президента Ирана и главы МИД будет доведено до конца, а результаты расследования будут переданы Верховному лидеру Ирана и народу, заявил посол Ирана в России Казем Джалали."Все наши руководители сосредоточили свои усилия для того, чтобы провести церемонию похорон, естественно, мы доведем до конца расследование, и, безо всякого сомнения, Исламская Республика Иран и соответствующие министерства и органы уже начали расследование, и конечно же, у них будет четкий доклад, и этот доклад будет передан Верховному лидеру, а также народу Ирана", - сказал Джалали в эфире телеканала "Соловьев.LIVE".Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета.
https://ria.ru/20240521/gibel-1947303439.html
россия
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947162493_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_42eddd9ae2e2fd0a6370131ddf4d999e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, иран, в мире, казем джалали, хосейн амир абдоллахиан, крушение вертолета президента ирана, ибрахим раиси
Россия, Иран, В мире, Казем Джалали, Хосейн Амир Абдоллахиан, Крушение вертолета президента Ирана, Ибрахим Раиси
Расследование гибели Раиси доведут до конца, заявил посол в России

Посол в России: расследование гибели Раиси доведут до конца и обнародуют

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкФлаг Ирана над зданием посольства страны в Москве, приспущенный в знак траура по погибшему президенту страны Эбрахиму Раиси и главе иранского МИД Хосейну Абдоллахиану
Флаг Ирана над зданием посольства страны в Москве, приспущенный в знак траура по погибшему президенту страны Эбрахиму Раиси и главе иранского МИД Хосейну Абдоллахиану - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Флаг Ирана над зданием посольства страны в Москве, приспущенный в знак траура по погибшему президенту страны Эбрахиму Раиси и главе иранского МИД Хосейну Абдоллахиану
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Расследование гибели президента Ирана и главы МИД будет доведено до конца, а результаты расследования будут переданы Верховному лидеру Ирана и народу, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.
"Все наши руководители сосредоточили свои усилия для того, чтобы провести церемонию похорон, естественно, мы доведем до конца расследование, и, безо всякого сомнения, Исламская Республика Иран и соответствующие министерства и органы уже начали расследование, и конечно же, у них будет четкий доклад, и этот доклад будет передан Верховному лидеру, а также народу Ирана", - сказал Джалали в эфире телеканала "Соловьев.LIVE".
Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Самый страшный сценарий: гибель иранского президента испугала мир
Вчера, 08:00
 
РоссияИранВ миреКазем ДжалалиХосейн Амир АбдоллахианКрушение вертолета президента ИранаИбрахим Раиси
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала