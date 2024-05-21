Расследование гибели Раиси доведут до конца, заявил посол в России
Посол в России: расследование гибели Раиси доведут до конца и обнародуют
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкФлаг Ирана над зданием посольства страны в Москве, приспущенный в знак траура по погибшему президенту страны Эбрахиму Раиси и главе иранского МИД Хосейну Абдоллахиану
Флаг Ирана над зданием посольства страны в Москве, приспущенный в знак траура по погибшему президенту страны Эбрахиму Раиси и главе иранского МИД Хосейну Абдоллахиану
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Расследование гибели президента Ирана и главы МИД будет доведено до конца, а результаты расследования будут переданы Верховному лидеру Ирана и народу, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.
"Все наши руководители сосредоточили свои усилия для того, чтобы провести церемонию похорон, естественно, мы доведем до конца расследование, и, безо всякого сомнения, Исламская Республика Иран и соответствующие министерства и органы уже начали расследование, и конечно же, у них будет четкий доклад, и этот доклад будет передан Верховному лидеру, а также народу Ирана", - сказал Джалали в эфире телеканала "Соловьев.LIVE".
Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета.