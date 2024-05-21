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В РАТС ШОС выразили соболезнование из-за гибели президента Ирана - РИА Новости, 21.05.2024
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07:14 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/raisi-1947325254.html
В РАТС ШОС выразили соболезнование из-за гибели президента Ирана
В РАТС ШОС выразили соболезнование из-за гибели президента Ирана - РИА Новости, 21.05.2024
В РАТС ШОС выразили соболезнование из-за гибели президента Ирана
Директор исполкома Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (ИК РАТС ШОС) Руслан Мирзаев выразил соболезнования в связи РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T07:14
2024-05-21T07:14
в мире
иран
азербайджан
хосейн амир абдоллахиан
али хаменеи
мохаммад мохбер
шос
крушение вертолета президента ирана
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ТАШКЕНТ, 21 мая – РИА Новости. Директор исполкома Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (ИК РАТС ШОС) Руслан Мирзаев выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси, сообщает пресс-служба РАТС "Директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества направил от имени коллектива ИК РАТС ШОС письма в министерство иностранных дел и министерство информации и национальной безопасности Исламской Республики Иран с соболезнованиями в связи с гибелью в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и сопровождавших их лиц", - говорится в сообщении на сайте РАТС. Мирзаев отметил, что в РАТС ШОС "с глубоким потрясением и горечью наш коллектив воспринял это трагическое известие. Мы всей душой разделяем траур народа Ирана". Президент Ирана Эбрахим Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других официальных лиц страны погибли в результате крушения вертолета в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана 19 мая. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации, которые возвращались после визита в Азербайджан. Верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи сообщил в понедельник, что по погибшему президенту и сопровождавшим его лицам в Иране объявлен пятидневный траур. Исполнять обязанности президента Ирана в течение 50 дней до новых выборов будет первый вице-президент Мохаммад Мохбер. Новые президентские выборы, согласно статье 131 конституции Ирана, должны быть организованы в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента страны и передачей его обязанностей первому вице-президенту. Выборы организует специально созданный совет, состоящий из главы судебной власти, главы парламента (меджлиса исламского совета) и самого вице-президента.
https://ria.ru/20240520/raisi-1947133126.html
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в мире, иран, азербайджан, хосейн амир абдоллахиан, али хаменеи, мохаммад мохбер, шос, крушение вертолета президента ирана
В мире, Иран, Азербайджан, Хосейн Амир Абдоллахиан, Али Хаменеи, Мохаммад Мохбер, ШОС, Крушение вертолета президента Ирана
В РАТС ШОС выразили соболезнование из-за гибели президента Ирана

Глава исполкома РАТС ШОС Мирзаев заявил о глубоком потрясении из-за гибели Раиси

© AP Photo / Vahid SalemiПрезидент Ирана Ибрахим Раиси
Президент Ирана Ибрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Президент Ирана Ибрахим Раиси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 21 мая – РИА Новости. Директор исполкома Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (ИК РАТС ШОС) Руслан Мирзаев выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси, сообщает пресс-служба РАТС
"Директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества направил от имени коллектива ИК РАТС ШОС письма в министерство иностранных дел и министерство информации и национальной безопасности Исламской Республики Иран с соболезнованиями в связи с гибелью в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и сопровождавших их лиц", - говорится в сообщении на сайте РАТС.
Президент Ирана Ибрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Церемония похорон Раиси пройдет 21 мая в Тебризе
Вчера, 11:10
Мирзаев отметил, что в РАТС ШОС "с глубоким потрясением и горечью наш коллектив воспринял это трагическое известие. Мы всей душой разделяем траур народа Ирана".
Президент Ирана Эбрахим Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других официальных лиц страны погибли в результате крушения вертолета в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана 19 мая. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации, которые возвращались после визита в Азербайджан.
Верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи сообщил в понедельник, что по погибшему президенту и сопровождавшим его лицам в Иране объявлен пятидневный траур. Исполнять обязанности президента Ирана в течение 50 дней до новых выборов будет первый вице-президент Мохаммад Мохбер.
Новые президентские выборы, согласно статье 131 конституции Ирана, должны быть организованы в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента страны и передачей его обязанностей первому вице-президенту. Выборы организует специально созданный совет, состоящий из главы судебной власти, главы парламента (меджлиса исламского совета) и самого вице-президента.
Цветы у посольства Ирана в Москве в память о погибшем президенте страны Эбрахиме Раиси и главе иранского МИД Хосейне Абдоллахиане - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
К посольству Ирана в Москве несут цветы в память о погибшем президенте
Вчера, 10:18
 
В миреИранАзербайджанХосейн Амир АбдоллахианАли ХаменеиМохаммад МохберШОСКрушение вертолета президента Ирана
 
 
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