https://ria.ru/20240521/raisi-1947325254.html

В РАТС ШОС выразили соболезнование из-за гибели президента Ирана

В РАТС ШОС выразили соболезнование из-за гибели президента Ирана - РИА Новости, 21.05.2024

В РАТС ШОС выразили соболезнование из-за гибели президента Ирана

Директор исполкома Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (ИК РАТС ШОС) Руслан Мирзаев выразил соболезнования в связи РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T07:14

2024-05-21T07:14

2024-05-21T07:14

в мире

иран

азербайджан

хосейн амир абдоллахиан

али хаменеи

мохаммад мохбер

шос

крушение вертолета президента ирана

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ТАШКЕНТ, 21 мая – РИА Новости. Директор исполкома Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (ИК РАТС ШОС) Руслан Мирзаев выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси, сообщает пресс-служба РАТС "Директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества направил от имени коллектива ИК РАТС ШОС письма в министерство иностранных дел и министерство информации и национальной безопасности Исламской Республики Иран с соболезнованиями в связи с гибелью в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и сопровождавших их лиц", - говорится в сообщении на сайте РАТС. Мирзаев отметил, что в РАТС ШОС "с глубоким потрясением и горечью наш коллектив воспринял это трагическое известие. Мы всей душой разделяем траур народа Ирана". Президент Ирана Эбрахим Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других официальных лиц страны погибли в результате крушения вертолета в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана 19 мая. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации, которые возвращались после визита в Азербайджан. Верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи сообщил в понедельник, что по погибшему президенту и сопровождавшим его лицам в Иране объявлен пятидневный траур. Исполнять обязанности президента Ирана в течение 50 дней до новых выборов будет первый вице-президент Мохаммад Мохбер. Новые президентские выборы, согласно статье 131 конституции Ирана, должны быть организованы в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента страны и передачей его обязанностей первому вице-президенту. Выборы организует специально созданный совет, состоящий из главы судебной власти, главы парламента (меджлиса исламского совета) и самого вице-президента.

https://ria.ru/20240520/raisi-1947133126.html

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в мире, иран, азербайджан, хосейн амир абдоллахиан, али хаменеи, мохаммад мохбер, шос, крушение вертолета президента ирана