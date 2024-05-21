В РАТС ШОС выразили соболезнование из-за гибели президента Ирана
Глава исполкома РАТС ШОС Мирзаев заявил о глубоком потрясении из-за гибели Раиси
© AP Photo / Vahid SalemiПрезидент Ирана Ибрахим Раиси
© AP Photo / Vahid Salemi
Президент Ирана Ибрахим Раиси. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 21 мая – РИА Новости. Директор исполкома Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (ИК РАТС ШОС) Руслан Мирзаев выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси, сообщает пресс-служба РАТС
"Директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества направил от имени коллектива ИК РАТС ШОС письма в министерство иностранных дел и министерство информации и национальной безопасности Исламской Республики Иран с соболезнованиями в связи с гибелью в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и сопровождавших их лиц", - говорится в сообщении на сайте РАТС.
Церемония похорон Раиси пройдет 21 мая в Тебризе
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Мирзаев отметил, что в РАТС ШОС "с глубоким потрясением и горечью наш коллектив воспринял это трагическое известие. Мы всей душой разделяем траур народа Ирана".
Президент Ирана Эбрахим Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других официальных лиц страны погибли в результате крушения вертолета в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана 19 мая. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации, которые возвращались после визита в Азербайджан.
Верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи сообщил в понедельник, что по погибшему президенту и сопровождавшим его лицам в Иране объявлен пятидневный траур. Исполнять обязанности президента Ирана в течение 50 дней до новых выборов будет первый вице-президент Мохаммад Мохбер.
Новые президентские выборы, согласно статье 131 конституции Ирана, должны быть организованы в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента страны и передачей его обязанностей первому вице-президенту. Выборы организует специально созданный совет, состоящий из главы судебной власти, главы парламента (меджлиса исламского совета) и самого вице-президента.