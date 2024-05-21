https://ria.ru/20240521/radioelektronika-1947419768.html

В России разработают новые стандарты для радиоэлектроники

В России разработают новые стандарты для радиоэлектроники - РИА Новости, 21.05.2024

В России разработают новые стандарты для радиоэлектроники

Минпромторг и Росстандарт разработают новые стандарты для радиоэлектроники, представят проект концепции к 30 сентября, рассказал РИА Новости замминистра... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T14:29

2024-05-21T14:29

2024-05-21T14:38

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1928901420_0:138:3151:1910_1920x0_80_0_0_8c7f2eff30d16594636e8a47f43a0379.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Минпромторг и Росстандарт разработают новые стандарты для радиоэлектроники, представят проект концепции к 30 сентября, рассказал РИА Новости замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак в кулуарах конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2024)."Разработка действительно ведется, все необходимые мероприятия стартовали, все в процессе реализации. … Мы должны концепцию закончить 30 сентября 2024 года и потом уже в рамках общей концепции начинать реализовывать те или иные заложенные в нее стандарты", - сказал Шпак.Он отметил, что радиоэлектронная промышленность - отрасль с высоким разделением труда, поэтому стандарты помогут производителям согласовать подходы к созданию продукции на всех этапах, от проектирования до реализации. Стандарты нужны для того, чтобы упростить производство, снизить издержки, увеличить эффективность вложений, инвестиций, повысить конкурентоспособность российских решений на международном рынке."В любом случае это глобальная индустрия, живет она по стандартам международным, и наша задача - сделать свои стандарты таким образом, чтобы они с международными стыковались с одной стороны, с другой стороны служили для защиты на нашем внутреннем рынке интересов производителей. Это экспортный потенциал, повышение конкурентоспособности нашей радиоэлектронной промышленности", - добавил Шпак.Сейчас в отрасли идет дискуссия, какие из стандартов будут обязательными, а какие добровольными.

https://ria.ru/20240401/rostekh-1937075775.html

https://ria.ru/20240521/mishustin-1947404781.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), технологии