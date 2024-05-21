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Запад не сможет быстро улучшить украинскую систему ПВО, считает эксперт - РИА Новости, 21.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:40 21.05.2024 (обновлено: 12:44 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/pvo-1947386273.html
Запад не сможет быстро улучшить украинскую систему ПВО, считает эксперт
Запад не сможет быстро улучшить украинскую систему ПВО, считает эксперт - РИА Новости, 21.05.2024
Запад не сможет быстро улучшить украинскую систему ПВО, считает эксперт
Планы по увеличению помощи Запада Украине в сфере ПВО говорит об успешности ударов РФ по инфраструктуре ВСУ, при этом в ближайшие месяцы Киев вряд ли получит... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T12:40
2024-05-21T12:44
специальная военная операция на украине
украина
россия
игорь коротченко
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Планы по увеличению помощи Запада Украине в сфере ПВО говорит об успешности ударов РФ по инфраструктуре ВСУ, при этом в ближайшие месяцы Киев вряд ли получит необходимые ему комплексы, заявил РИА Новости известный военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Так он прокомментировал сообщение минобороны Германии, согласно которому 12 стран НАТО решили присоединиться к немецкой инициативе "Немедленные действия по противовоздушной обороне" для Украины (IAAD). Предполагается, что Бельгия, Дания, Нидерланды, Норвегия и Канада помогут финансово; США, Великобритания, Франция, Испания, Румыния, Литва - финансово и ракетами. К инициативе также намерена присоединиться Латвия. "Интенсификация усилий по созданию различных форматов помощи Киеву, в том числе в поставках средств противовоздушной обороны, объясняется, прежде всего, успешными ударами России по украинским военным объектам и критической инфраструктуре Украины. Все, что могли в этом направлении, Запад уже Украине передал, поэтому выделение масштабных финансовых ресурсов отнюдь не означает, что в ближайшие месяцы Киев получит новые возможности в сфере ПВО", - сказал Коротченко. Аналитик пояснил, что ограничениями работы такой коалиции является то, что любая система ПВО производится "не за месяц-два", а в течение нескольких лет. В свою очередь передача систем приведёт к "оголению" территории самих стран НАТО. "Понятно, что Германия может передать без каких-либо проблем комплексы Gepard, поскольку это войсковая ПВО. Что же касается более дальнобойных систем, как IRIS-T и Patriot, тут требуются политические решения. Согласятся ли страны НАТО в ущерб собственной безопасности передать, например, 50% наличного комплекта систем ПВО на Украину? Это большой вопрос", - подчеркнул Коротченко.
https://ria.ru/20240520/pentagon-1947238182.html
https://ria.ru/20240502/ukraina-1943338000.html
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украина, россия, игорь коротченко, нато, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Игорь Коротченко, НАТО, Вооруженные силы Украины, В мире
Запад не сможет быстро улучшить украинскую систему ПВО, считает эксперт

Коротченко: в ближайшие месяцы Украине вряд ли передадут нужные системы ПВО

© AP Photo / Andrew KravchenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Планы по увеличению помощи Запада Украине в сфере ПВО говорит об успешности ударов РФ по инфраструктуре ВСУ, при этом в ближайшие месяцы Киев вряд ли получит необходимые ему комплексы, заявил РИА Новости известный военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Так он прокомментировал сообщение минобороны Германии, согласно которому 12 стран НАТО решили присоединиться к немецкой инициативе "Немедленные действия по противовоздушной обороне" для Украины (IAAD). Предполагается, что Бельгия, Дания, Нидерланды, Норвегия и Канада помогут финансово; США, Великобритания, Франция, Испания, Румыния, Литва - финансово и ракетами. К инициативе также намерена присоединиться Латвия.
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"Интенсификация усилий по созданию различных форматов помощи Киеву, в том числе в поставках средств противовоздушной обороны, объясняется, прежде всего, успешными ударами России по украинским военным объектам и критической инфраструктуре Украины. Все, что могли в этом направлении, Запад уже Украине передал, поэтому выделение масштабных финансовых ресурсов отнюдь не означает, что в ближайшие месяцы Киев получит новые возможности в сфере ПВО", - сказал Коротченко.
Аналитик пояснил, что ограничениями работы такой коалиции является то, что любая система ПВО производится "не за месяц-два", а в течение нескольких лет. В свою очередь передача систем приведёт к "оголению" территории самих стран НАТО.
"Понятно, что Германия может передать без каких-либо проблем комплексы Gepard, поскольку это войсковая ПВО. Что же касается более дальнобойных систем, как IRIS-T и Patriot, тут требуются политические решения. Согласятся ли страны НАТО в ущерб собственной безопасности передать, например, 50% наличного комплекта систем ПВО на Украину? Это большой вопрос", - подчеркнул Коротченко.
Изображение сгенерировано ИИ
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияИгорь КоротченкоНАТОВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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