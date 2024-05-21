https://ria.ru/20240521/putin-1947536836.html

Россия будет делать все для продолжения развития отношений с Ираном

Россия будет делать все для продолжения развития отношений с Ираном - РИА Новости, 21.05.2024

Россия будет делать все для продолжения развития отношений с Ираном

Владимир Путин попросил спикера Госдумы Вячеслава Володина передать руководству Ирана, что рассчитывает на развитие сотрудничества между странами в прежнем... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T22:09

2024-05-21T22:09

2024-05-21T22:31

россия

иран

владимир путин

хосейн амир абдоллахиан

госдума рф

вячеслав володин

тегеран (город)

крушение вертолета президента ирана

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Владимир Путин попросил спикера Госдумы Вячеслава Володина передать руководству Ирана, что рассчитывает на развитие сотрудничества между странами в прежнем ключе."Мы, со своей стороны, будем делать все для того, чтобы российско-иранские отношения продолжались именно в таком ключе, передайте, пожалуйста, эти слова руководству Ирана", — подчеркнул глава государства.Он также отметил, что погибший при крушении вертолета президент Ирана Эбрахим Раиси был надежным партнером России, с ним всегда можно было быть уверенным в том, что договоренности будут выполняться. Глава государства добавил, что Москва готова при необходимости оказать экспертную помощь Тегерану в выявлении причин катастрофы.Володин, в свою очередь, подчеркнул, что завтра рано утром улетает в Тегеран, чтобы принять участие в церемонии прощания с Раиси. По его словам, президент Ирана многое сделал для развития отношений между двумя странами. Спикер Госдумы добавил, что выполнит поручение Путина и передаст соболезнования.Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. По данным агентства IRNA, причиной произошедшего стала техническая неисправность.Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели главы государства и его делегации. Церемония прощания и похороны Эбрахима Раиси пройдут 23 мая в Мешхеде.Политики возвращались после визита в Азербайджан, где иранский президент и его коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.

https://ria.ru/20240520/iran-1947171535.html

https://ria.ru/20240521/gibel-1947303439.html

россия

иран

тегеран (город)

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россия, иран, владимир путин, хосейн амир абдоллахиан, госдума рф, вячеслав володин, тегеран (город), крушение вертолета президента ирана