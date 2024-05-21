Россия будет делать все для продолжения развития отношений с Ираном
Путин: Россия будет делать все для продолжения развития отношений с Ираном
© AP Photo / Ivan SekretarevФлаги России и Ирана
© AP Photo / Ivan Sekretarev
Флаги России и Ирана . Архивное фото
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Владимир Путин попросил спикера Госдумы Вячеслава Володина передать руководству Ирана, что рассчитывает на развитие сотрудничества между странами в прежнем ключе.
«
"Мы, со своей стороны, будем делать все для того, чтобы российско-иранские отношения продолжались именно в таком ключе, передайте, пожалуйста, эти слова руководству Ирана", — подчеркнул глава государства.
Что будет с Ираном после гибели Раиси
20 мая, 13:34
Он также отметил, что погибший при крушении вертолета президент Ирана Эбрахим Раиси был надежным партнером России, с ним всегда можно было быть уверенным в том, что договоренности будут выполняться. Глава государства добавил, что Москва готова при необходимости оказать экспертную помощь Тегерану в выявлении причин катастрофы.
Володин, в свою очередь, подчеркнул, что завтра рано утром улетает в Тегеран, чтобы принять участие в церемонии прощания с Раиси. По его словам, президент Ирана многое сделал для развития отношений между двумя странами. Спикер Госдумы добавил, что выполнит поручение Путина и передаст соболезнования.
Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. По данным агентства IRNA, причиной произошедшего стала техническая неисправность.
Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели главы государства и его делегации. Церемония прощания и похороны Эбрахима Раиси пройдут 23 мая в Мешхеде.
Политики возвращались после визита в Азербайджан, где иранский президент и его коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.