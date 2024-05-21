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Россия будет делать все для продолжения развития отношений с Ираном - РИА Новости, 21.05.2024
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22:09 21.05.2024 (обновлено: 22:31 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/putin-1947536836.html
Россия будет делать все для продолжения развития отношений с Ираном
Россия будет делать все для продолжения развития отношений с Ираном - РИА Новости, 21.05.2024
Россия будет делать все для продолжения развития отношений с Ираном
Владимир Путин попросил спикера Госдумы Вячеслава Володина передать руководству Ирана, что рассчитывает на развитие сотрудничества между странами в прежнем... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T22:09
2024-05-21T22:31
россия
иран
владимир путин
хосейн амир абдоллахиан
госдума рф
вячеслав володин
тегеран (город)
крушение вертолета президента ирана
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Владимир Путин попросил спикера Госдумы Вячеслава Володина передать руководству Ирана, что рассчитывает на развитие сотрудничества между странами в прежнем ключе.&quot;Мы, со своей стороны, будем делать все для того, чтобы российско-иранские отношения продолжались именно в таком ключе, передайте, пожалуйста, эти слова руководству Ирана&quot;, — подчеркнул глава государства.Он также отметил, что погибший при крушении вертолета президент Ирана Эбрахим Раиси был надежным партнером России, с ним всегда можно было быть уверенным в том, что договоренности будут выполняться. Глава государства добавил, что Москва готова при необходимости оказать экспертную помощь Тегерану в выявлении причин катастрофы.Володин, в свою очередь, подчеркнул, что завтра рано утром улетает в Тегеран, чтобы принять участие в церемонии прощания с Раиси. По его словам, президент Ирана многое сделал для развития отношений между двумя странами. Спикер Госдумы добавил, что выполнит поручение Путина и передаст соболезнования.Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. По данным агентства IRNA, причиной произошедшего стала техническая неисправность.Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели главы государства и его делегации. Церемония прощания и похороны Эбрахима Раиси пройдут 23 мая в Мешхеде.Политики возвращались после визита в Азербайджан, где иранский президент и его коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
https://ria.ru/20240520/iran-1947171535.html
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россия, иран, владимир путин, хосейн амир абдоллахиан, госдума рф, вячеслав володин, тегеран (город), крушение вертолета президента ирана
Россия, Иран, Владимир Путин, Хосейн Амир Абдоллахиан, Госдума РФ, Вячеслав Володин, Тегеран (город), Крушение вертолета президента Ирана
Россия будет делать все для продолжения развития отношений с Ираном

Путин: Россия будет делать все для продолжения развития отношений с Ираном

© AP Photo / Ivan SekretarevФлаги России и Ирана
Флаги России и Ирана - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© AP Photo / Ivan Sekretarev
Флаги России и Ирана . Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Владимир Путин попросил спикера Госдумы Вячеслава Володина передать руководству Ирана, что рассчитывает на развитие сотрудничества между странами в прежнем ключе.
«

"Мы, со своей стороны, будем делать все для того, чтобы российско-иранские отношения продолжались именно в таком ключе, передайте, пожалуйста, эти слова руководству Ирана", — подчеркнул глава государства.

Президент Ирана Ибрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Что будет с Ираном после гибели Раиси
20 мая, 13:34
Он также отметил, что погибший при крушении вертолета президент Ирана Эбрахим Раиси был надежным партнером России, с ним всегда можно было быть уверенным в том, что договоренности будут выполняться. Глава государства добавил, что Москва готова при необходимости оказать экспертную помощь Тегерану в выявлении причин катастрофы.
Володин, в свою очередь, подчеркнул, что завтра рано утром улетает в Тегеран, чтобы принять участие в церемонии прощания с Раиси. По его словам, президент Ирана многое сделал для развития отношений между двумя странами. Спикер Госдумы добавил, что выполнит поручение Путина и передаст соболезнования.
Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. По данным агентства IRNA, причиной произошедшего стала техническая неисправность.
Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели главы государства и его делегации. Церемония прощания и похороны Эбрахима Раиси пройдут 23 мая в Мешхеде.
Политики возвращались после визита в Азербайджан, где иранский президент и его коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Самый страшный сценарий: гибель иранского президента испугала мир
Вчера, 08:00
 
РоссияИранВладимир ПутинХосейн Амир АбдоллахианГосдума РФВячеслав ВолодинТегеран (город)Крушение вертолета президента Ирана
 
 
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