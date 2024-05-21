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Раиси был надежным партнером, заявил Путин
Раиси был надежным партнером, заявил Путин - РИА Новости, 21.05.2024
Раиси был надежным партнером, заявил Путин
Президент Ирана Эбрахим Раиси был надежным партнером России, всегда можно было быть уверенным в том, что договоренности будут выполняться, заявил президент РФ... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T21:52
2024-05-21T21:52
2024-05-21T22:06
ибрахим раиси
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хосейн амир абдоллахиан
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент Ирана Эбрахим Раиси был надежным партнером России, всегда можно было быть уверенным в том, что договоренности будут выполняться, заявил президент РФ Владимир Путин."Действительно, гибель президента Раиси - большая потеря прежде всего, конечно, для Ирана, иранского народа, и я Вас прошу передать слова искреннего соболезнования в связи с этой трагедией. Действительно, это был очень надежный партнер, человек очень прямой, уверенный в себе, прежде всего человек, который руководствовался национальными интересами. Конечно, это был человек слова, и с ним было приятно работать, имею ввиду, что если мы о чем-то договаривались, всегда можно было быть уверенным в том, что договоренности будут исполняться", - сказал он на встрече со спикером госдумы Вячеславом Володиным, который будет представлять Россию на церемонии похорон Раиси.Вертолет, перевозивший Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета.
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ибрахим раиси, в мире, иран, россия, владимир путин, хосейн амир абдоллахиан, вячеслав володин
Ибрахим Раиси, В мире, Иран, Россия, Владимир Путин, Хосейн Амир Абдоллахиан, Вячеслав Володин
Раиси был надежным партнером, заявил Путин
Путин: Раиси был надежным партнером России, он был человеком слова