https://ria.ru/20240521/putin-1947535268.html

Раиси был надежным партнером, заявил Путин

Раиси был надежным партнером, заявил Путин - РИА Новости, 21.05.2024

Раиси был надежным партнером, заявил Путин

Президент Ирана Эбрахим Раиси был надежным партнером России, всегда можно было быть уверенным в том, что договоренности будут выполняться, заявил президент РФ... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T21:52

2024-05-21T21:52

2024-05-21T22:06

ибрахим раиси

в мире

иран

россия

владимир путин

хосейн амир абдоллахиан

вячеслав володин

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент Ирана Эбрахим Раиси был надежным партнером России, всегда можно было быть уверенным в том, что договоренности будут выполняться, заявил президент РФ Владимир Путин."Действительно, гибель президента Раиси - большая потеря прежде всего, конечно, для Ирана, иранского народа, и я Вас прошу передать слова искреннего соболезнования в связи с этой трагедией. Действительно, это был очень надежный партнер, человек очень прямой, уверенный в себе, прежде всего человек, который руководствовался национальными интересами. Конечно, это был человек слова, и с ним было приятно работать, имею ввиду, что если мы о чем-то договаривались, всегда можно было быть уверенным в том, что договоренности будут исполняться", - сказал он на встрече со спикером госдумы Вячеславом Володиным, который будет представлять Россию на церемонии похорон Раиси.Вертолет, перевозивший Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета.

https://ria.ru/20240521/strannosti-1947413596.html

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ибрахим раиси, в мире, иран, россия, владимир путин, хосейн амир абдоллахиан, вячеслав володин