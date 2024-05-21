https://ria.ru/20240521/putin-1947535163.html
Путин призвал не допускать сбоев и перерывов в работе органов власти
Путин призвал не допускать сбоев и перерывов в работе органов власти - РИА Новости, 21.05.2024
Путин призвал не допускать сбоев и перерывов в работе органов власти
Президент России Владимир Путин на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным заявил, что сбоев и перерывов в работе органов власти быть не должно,... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T21:51
2024-05-21T21:51
2024-05-21T22:26
владимир путин
вячеслав володин
политика
россия
госдума рф
назначение нового состава правительства россии
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным заявил, что сбоев и перерывов в работе органов власти быть не должно, особенно в сегодняшних условиях.Президент во вторник провел встречу со спикером Госдумы. Володин рассказал о том, как шла работа по формированию нового правительства, участие в которой принимал парламент."Формирование органов власти, исполнительных органов власти, прежде всего, правительства РФ после выборов президента - это очень важный этап в работе Государственной думы, поскольку, как я уже говорил, сбоев, перерывов в работе быть не должно. Вообще в обычном режиме не должно быть, а в условиях сегодняшнего дня это тем более важно", - сказал Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, вячеслав володин, политика, россия, госдума рф, назначение нового состава правительства россии
Владимир Путин, Вячеслав Володин, Политика, Россия, Госдума РФ, Назначение нового состава правительства России
Путин призвал не допускать сбоев и перерывов в работе органов власти
Путин заявил, что сбоев и перерывов в работе органов власти быть не должно
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным заявил, что сбоев и перерывов в работе органов власти быть не должно, особенно в сегодняшних условиях.
Президент во вторник провел встречу со спикером Госдумы. Володин рассказал о том, как шла работа по формированию нового правительства, участие в которой принимал парламент.
"Формирование органов власти, исполнительных органов власти, прежде всего, правительства РФ после выборов президента - это очень важный этап в работе Государственной думы, поскольку, как я уже говорил, сбоев, перерывов в работе быть не должно. Вообще в обычном режиме не должно быть, а в условиях сегодняшнего дня это тем более важно", - сказал Путин.