https://ria.ru/20240521/putin-1947535163.html

Путин призвал не допускать сбоев и перерывов в работе органов власти

Путин призвал не допускать сбоев и перерывов в работе органов власти - РИА Новости, 21.05.2024

Путин призвал не допускать сбоев и перерывов в работе органов власти

Президент России Владимир Путин на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным заявил, что сбоев и перерывов в работе органов власти быть не должно,... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T21:51

2024-05-21T21:51

2024-05-21T22:26

владимир путин

вячеслав володин

политика

россия

госдума рф

назначение нового состава правительства россии

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным заявил, что сбоев и перерывов в работе органов власти быть не должно, особенно в сегодняшних условиях.Президент во вторник провел встречу со спикером Госдумы. Володин рассказал о том, как шла работа по формированию нового правительства, участие в которой принимал парламент."Формирование органов власти, исполнительных органов власти, прежде всего, правительства РФ после выборов президента - это очень важный этап в работе Государственной думы, поскольку, как я уже говорил, сбоев, перерывов в работе быть не должно. Вообще в обычном режиме не должно быть, а в условиях сегодняшнего дня это тем более важно", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240511/mishustin-1945155501.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, вячеслав володин, политика, россия, госдума рф, назначение нового состава правительства россии