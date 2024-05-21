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Россия готова оказать экспертную помощь Ирану, заявил Путин - РИА Новости, 21.05.2024
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21:50 21.05.2024 (обновлено: 22:09 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/putin-1947534868.html
Россия готова оказать экспертную помощь Ирану, заявил Путин
Россия готова оказать экспертную помощь Ирану, заявил Путин - РИА Новости, 21.05.2024
Россия готова оказать экспертную помощь Ирану, заявил Путин
Россия готова при необходимости оказать экспертную помощь Ирану в выявлении причин катастрофы вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, сообщил президент РФ... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T21:50
2024-05-21T22:09
россия
иран
владимир путин
хосейн амир абдоллахиан
вячеслав володин
крушение вертолета президента ирана
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Россия готова при необходимости оказать экспертную помощь Ирану в выявлении причин катастрофы вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, сообщил президент РФ Владимир Путин."Если у коллег есть необходимость, то мы готовы сделать все, чтобы оказать им экспертную поддержку, экспертную помощь в выявлении истинных причин этой катастрофы", - сказал он на встрече со спикером госдумы Вячеславом Володиным, который будет представлять Россию на церемонии похорон Раиси.Вертолет, перевозивший Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета.
https://ria.ru/20240521/putin-1947535268.html
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россия, иран, владимир путин, хосейн амир абдоллахиан, вячеслав володин, крушение вертолета президента ирана
Россия, Иран, Владимир Путин, Хосейн Амир Абдоллахиан, Вячеслав Володин, Крушение вертолета президента Ирана
Россия готова оказать экспертную помощь Ирану, заявил Путин

Путин: Россия готова оказать помощь Ирану в выявлении причин авиакатастрофы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Россия готова при необходимости оказать экспертную помощь Ирану в выявлении причин катастрофы вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, сообщил президент РФ Владимир Путин.
«
"Если у коллег есть необходимость, то мы готовы сделать все, чтобы оказать им экспертную поддержку, экспертную помощь в выявлении истинных причин этой катастрофы", - сказал он на встрече со спикером госдумы Вячеславом Володиным, который будет представлять Россию на церемонии похорон Раиси.
Вертолет, перевозивший Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета.
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РоссияИранВладимир ПутинХосейн Амир АбдоллахианВячеслав ВолодинКрушение вертолета президента Ирана
 
 
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