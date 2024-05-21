https://ria.ru/20240521/putin-1947534868.html

Россия готова оказать экспертную помощь Ирану, заявил Путин

Россия готова оказать экспертную помощь Ирану, заявил Путин - РИА Новости, 21.05.2024

Россия готова оказать экспертную помощь Ирану, заявил Путин

Россия готова при необходимости оказать экспертную помощь Ирану в выявлении причин катастрофы вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, сообщил президент РФ... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T21:50

2024-05-21T21:50

2024-05-21T22:09

россия

иран

владимир путин

хосейн амир абдоллахиан

вячеслав володин

крушение вертолета президента ирана

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Россия готова при необходимости оказать экспертную помощь Ирану в выявлении причин катастрофы вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, сообщил президент РФ Владимир Путин."Если у коллег есть необходимость, то мы готовы сделать все, чтобы оказать им экспертную поддержку, экспертную помощь в выявлении истинных причин этой катастрофы", - сказал он на встрече со спикером госдумы Вячеславом Володиным, который будет представлять Россию на церемонии похорон Раиси.Вертолет, перевозивший Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета.

https://ria.ru/20240521/putin-1947535268.html

россия

иран

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россия, иран, владимир путин, хосейн амир абдоллахиан, вячеслав володин, крушение вертолета президента ирана