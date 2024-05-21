https://ria.ru/20240521/putin-1947534472.html
Путин поблагодарил Госдуму за работу по утверждению правительства
Путин поблагодарил Госдуму за работу по утверждению правительства - РИА Новости, 21.05.2024
Путин поблагодарил Госдуму за работу по утверждению правительства
Президент России Владимир Путин поблагодарил Госдуму за работу по утверждению кабмина, подчеркнул, что она была проведена в интересах государства, а не в... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T21:47
2024-05-21T21:47
2024-05-21T22:45
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политика
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вячеслав володин
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назначение нового состава правительства россии
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил Госдуму за работу по утверждению кабмина, подчеркнул, что она была проведена в интересах государства, а не в групповых интересах.Президент во вторник провел встречу со спикером Госдумы Вячеславом Володиным - он рассказал о том, как шла работа по формированию нового правительства, участие в которой принимал парламент."Я вас хочу поблагодарить - и вас, и всех депутатов, - за то, что работа была проведена исходя из интересов государства, а не исходя из каких-то групповых интересов", - обратился Путин к Володину.Парламентарии подошли к этой работе именно с таких позиций, продолжил президент. Хотя при внесении поправок в основной закон существовали опасения, что депутаты могут пойти по пути следования групповым интересам, добавил он."Такое опасение было, не скрою, когда мы работали над поправками в Конституцию. Это естественно, здесь нет ничего особенного, таковы особенности парламентаризма: когда идет утверждение первых лиц в правительстве по отдельным отраслям, то конечно групповые интересы всегда присутствуют. А депутатам Государственной думы этого созыва удалось уйти от этих проблемных вопросов. Наоборот, насколько я увидел, прежде всего руководствовались общенациональными интересами, задачами", - добавил Путин.По его словам, парламентарии поддерживали предложенных кандидатов в правительство "не по каким-то групповым соображениям и даже партийным, а по личным и деловым качествам".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, политика, владимир путин, вячеслав володин, россия, назначение нового состава правительства россии
Госдума РФ, Политика, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Россия, Назначение нового состава правительства России
Путин поблагодарил Госдуму за работу по утверждению правительства
Путин: работа по утверждению правительства была проведена в интересах страны
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил Госдуму за работу по утверждению кабмина, подчеркнул, что она была проведена в интересах государства, а не в групповых интересах.
Президент во вторник провел встречу со спикером Госдумы Вячеславом Володиным
- он рассказал о том, как шла работа по формированию нового правительства, участие в которой принимал парламент.
"Я вас хочу поблагодарить - и вас, и всех депутатов, - за то, что работа была проведена исходя из интересов государства, а не исходя из каких-то групповых интересов", - обратился Путин к Володину.
Парламентарии подошли к этой работе именно с таких позиций, продолжил президент. Хотя при внесении поправок в основной закон существовали опасения, что депутаты могут пойти по пути следования групповым интересам, добавил он.
"Такое опасение было, не скрою, когда мы работали над поправками в Конституцию. Это естественно, здесь нет ничего особенного, таковы особенности парламентаризма: когда идет утверждение первых лиц в правительстве по отдельным отраслям, то конечно групповые интересы всегда присутствуют. А депутатам Государственной думы этого созыва удалось уйти от этих проблемных вопросов. Наоборот, насколько я увидел, прежде всего руководствовались общенациональными интересами, задачами", - добавил Путин.
По его словам, парламентарии поддерживали предложенных кандидатов в правительство "не по каким-то групповым соображениям и даже партийным, а по личным и деловым качествам".