https://ria.ru/20240521/putin-1947534472.html

Путин поблагодарил Госдуму за работу по утверждению правительства

Путин поблагодарил Госдуму за работу по утверждению правительства - РИА Новости, 21.05.2024

Путин поблагодарил Госдуму за работу по утверждению правительства

Президент России Владимир Путин поблагодарил Госдуму за работу по утверждению кабмина, подчеркнул, что она была проведена в интересах государства, а не в... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T21:47

2024-05-21T21:47

2024-05-21T22:45

госдума рф

политика

владимир путин

вячеслав володин

россия

назначение нового состава правительства россии

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил Госдуму за работу по утверждению кабмина, подчеркнул, что она была проведена в интересах государства, а не в групповых интересах.Президент во вторник провел встречу со спикером Госдумы Вячеславом Володиным - он рассказал о том, как шла работа по формированию нового правительства, участие в которой принимал парламент."Я вас хочу поблагодарить - и вас, и всех депутатов, - за то, что работа была проведена исходя из интересов государства, а не исходя из каких-то групповых интересов", - обратился Путин к Володину.Парламентарии подошли к этой работе именно с таких позиций, продолжил президент. Хотя при внесении поправок в основной закон существовали опасения, что депутаты могут пойти по пути следования групповым интересам, добавил он."Такое опасение было, не скрою, когда мы работали над поправками в Конституцию. Это естественно, здесь нет ничего особенного, таковы особенности парламентаризма: когда идет утверждение первых лиц в правительстве по отдельным отраслям, то конечно групповые интересы всегда присутствуют. А депутатам Государственной думы этого созыва удалось уйти от этих проблемных вопросов. Наоборот, насколько я увидел, прежде всего руководствовались общенациональными интересами, задачами", - добавил Путин.По его словам, парламентарии поддерживали предложенных кандидатов в правительство "не по каким-то групповым соображениям и даже партийным, а по личным и деловым качествам".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

госдума рф, политика, владимир путин, вячеслав володин, россия, назначение нового состава правительства россии