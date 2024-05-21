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Путин наградил главу "Движения первых" орденом Почета - РИА Новости, 21.05.2024
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19:52 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/putin-1947519718.html
Путин наградил главу "Движения первых" орденом Почета
Путин наградил главу "Движения первых" орденом Почета - РИА Новости, 21.05.2024
Путин наградил главу "Движения первых" орденом Почета
Президент России Владимир Путин наградил председателя правления "Движения первых" Григория Гурова орденом Почета за успешную организацию Всемирного фестиваля... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T19:52
2024-05-21T19:52
справки
россия
владимир путин
григорий гуров
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил председателя правления "Движения первых" Григория Гурова орденом Почета за успешную организацию Всемирного фестиваля молодежи, следует из указа президента РФ. "Указ президента Российской Федерации "О награждении государственными наградами Российской Федерации"… За успешную организацию фестиваля молодежи наградить… Орденом Почета. Гурова Григория Александровича - председателя правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых", город Москва", - говорится в указе, опубликованном на официальном сайте Федеральной государственной информационной системы. Также за успешную организацию Всемирного фестиваля молодежи награждены: орденом Дружбы - заместитель руководителя Росмолодежи Денис Аширов, медалью ордена "За заслуги перед отечеством" первой степени - советник руководителя Росмолодежи Антон Пашков, медалью ордена "За заслуги перед отечеством" второй степени - заместитель генерального директор "Дирекции Всемирного фестиваля молодежи" Федор Замалеев, заместитель председателя правления по региональному взаимодействию "Движения первых" Лариса Сулима, заместитель генерального директора "Дирекция Всемирного фестиваля молодежи" Анна Чеботарь. Всемирный фестиваль молодежи проходил с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступила Росмолодежь. РИА Новости стало генеральным информационным партнером Всемирного фестиваля молодежи 2024.
https://ria.ru/20240521/putin-1947516617.html
https://ria.ru/20240521/putin-1947517218.html
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справки, россия, владимир путин, григорий гуров, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Справки, Россия, Владимир Путин, Григорий Гуров, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
Путин наградил главу "Движения первых" орденом Почета

Путин наградил председателя правления "Движения первых" Гурова орденом Почета

© Фото : Администрация Президента РоссииВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© Фото : Администрация Президента России
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил председателя правления "Движения первых" Григория Гурова орденом Почета за успешную организацию Всемирного фестиваля молодежи, следует из указа президента РФ.
"Указ президента Российской Федерации "О награждении государственными наградами Российской Федерации"… За успешную организацию фестиваля молодежи наградить… Орденом Почета. Гурова Григория Александровича - председателя правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых", город Москва", - говорится в указе, опубликованном на официальном сайте Федеральной государственной информационной системы.
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Также за успешную организацию Всемирного фестиваля молодежи награждены: орденом Дружбы - заместитель руководителя Росмолодежи Денис Аширов, медалью ордена "За заслуги перед отечеством" первой степени - советник руководителя Росмолодежи Антон Пашков, медалью ордена "За заслуги перед отечеством" второй степени - заместитель генерального директор "Дирекции Всемирного фестиваля молодежи" Федор Замалеев, заместитель председателя правления по региональному взаимодействию "Движения первых" Лариса Сулима, заместитель генерального директора "Дирекция Всемирного фестиваля молодежи" Анна Чеботарь.
Всемирный фестиваль молодежи проходил с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступила Росмолодежь. РИА Новости стало генеральным информационным партнером Всемирного фестиваля молодежи 2024.
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СправкиРоссияВладимир ПутинГригорий ГуровФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
 
 
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