https://ria.ru/20240521/putin-1947517218.html
Путин наградил герольдмейстера Вилинбахова орденом
Путин наградил герольдмейстера Вилинбахова орденом - РИА Новости, 21.05.2024
Путин наградил герольдмейстера Вилинбахова орденом
Президент России Владимир Путин наградил государственного герольдмейстера Георгия Вилинбахова Орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T19:39
2024-05-21T19:39
2024-05-21T23:25
россия
георгий вилинбахов
владимир путин
государственный эрмитаж
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил государственного герольдмейстера Георгия Вилинбахова Орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. Указ президента о награждении государственными наградами РФ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации. Вилинбахов возглавляет Геральдический совет при президенте, является заместителем генерального директора Государственного Эрмитажа.Согласно указу, он был удостоен ордена "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".Геральдический совет - совещательный и консультативный орган при президенте РФ, который был образован для реализации единой государственной политики в области геральдики. В число его задач входит геральдическое обеспечение работ по созданию и использованию учреждаемых официальных геральдических знаков - гербов, эмблем, флагов, знамен, штандартов, вымпелов, знаков различия. Также к задачам совета относятся подготовка соответствующих предложений, проведение экспертизы материалов по проектам официальных геральдических знаков, разработка программ для популяризации государственной символики, научно-исследовательская работа по теории и истории геральдики, изучение международного опыта в этой сфере.
https://ria.ru/20240521/putin-1947516805.html
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россия, георгий вилинбахов, владимир путин, государственный эрмитаж
Россия, Георгий Вилинбахов, Владимир Путин, Государственный Эрмитаж
Путин наградил герольдмейстера Вилинбахова орденом
Путин наградил герольдмейстера орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил государственного герольдмейстера Георгия Вилинбахова Орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.
Указ президента о награждении государственными наградами РФ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.
Вилинбахов возглавляет Геральдический совет при президенте, является заместителем генерального директора Государственного Эрмитажа.
Согласно указу, он был удостоен ордена "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".
Геральдический совет - совещательный и консультативный орган при президенте РФ, который был образован для реализации единой государственной политики в области геральдики. В число его задач входит геральдическое обеспечение работ по созданию и использованию учреждаемых официальных геральдических знаков - гербов, эмблем, флагов, знамен, штандартов, вымпелов, знаков различия. Также к задачам совета относятся подготовка соответствующих предложений, проведение экспертизы материалов по проектам официальных геральдических знаков, разработка программ для популяризации государственной символики, научно-исследовательская работа по теории и истории геральдики, изучение международного опыта в этой сфере.