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Путин наградил герольдмейстера Вилинбахова орденом - РИА Новости, 21.05.2024
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19:39 21.05.2024 (обновлено: 23:25 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/putin-1947517218.html
Путин наградил герольдмейстера Вилинбахова орденом
Путин наградил герольдмейстера Вилинбахова орденом - РИА Новости, 21.05.2024
Путин наградил герольдмейстера Вилинбахова орденом
Президент России Владимир Путин наградил государственного герольдмейстера Георгия Вилинбахова Орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T19:39
2024-05-21T23:25
россия
георгий вилинбахов
владимир путин
государственный эрмитаж
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил государственного герольдмейстера Георгия Вилинбахова Орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. Указ президента о награждении государственными наградами РФ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации. Вилинбахов возглавляет Геральдический совет при президенте, является заместителем генерального директора Государственного Эрмитажа.Согласно указу, он был удостоен ордена "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".Геральдический совет - совещательный и консультативный орган при президенте РФ, который был образован для реализации единой государственной политики в области геральдики. В число его задач входит геральдическое обеспечение работ по созданию и использованию учреждаемых официальных геральдических знаков - гербов, эмблем, флагов, знамен, штандартов, вымпелов, знаков различия. Также к задачам совета относятся подготовка соответствующих предложений, проведение экспертизы материалов по проектам официальных геральдических знаков, разработка программ для популяризации государственной символики, научно-исследовательская работа по теории и истории геральдики, изучение международного опыта в этой сфере.
https://ria.ru/20240521/putin-1947516805.html
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россия, георгий вилинбахов, владимир путин, государственный эрмитаж
Россия, Георгий Вилинбахов, Владимир Путин, Государственный Эрмитаж
Путин наградил герольдмейстера Вилинбахова орденом

Путин наградил герольдмейстера орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкГосударственный герольдмейстер Георгий Вилинбахов
Государственный герольдмейстер Георгий Вилинбахов - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Государственный герольдмейстер Георгий Вилинбахов. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил государственного герольдмейстера Георгия Вилинбахова Орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.
Указ президента о награждении государственными наградами РФ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.
Генеральный директор Российского общества Знание Максим Древаль - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Путин наградил главу общества "Знание" орденом Почета
Вчера, 19:37
Вилинбахов возглавляет Геральдический совет при президенте, является заместителем генерального директора Государственного Эрмитажа.
Согласно указу, он был удостоен ордена "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".
Геральдический совет - совещательный и консультативный орган при президенте РФ, который был образован для реализации единой государственной политики в области геральдики. В число его задач входит геральдическое обеспечение работ по созданию и использованию учреждаемых официальных геральдических знаков - гербов, эмблем, флагов, знамен, штандартов, вымпелов, знаков различия. Также к задачам совета относятся подготовка соответствующих предложений, проведение экспертизы материалов по проектам официальных геральдических знаков, разработка программ для популяризации государственной символики, научно-исследовательская работа по теории и истории геральдики, изучение международного опыта в этой сфере.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
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РоссияГеоргий ВилинбаховВладимир ПутинГосударственный Эрмитаж
 
 
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