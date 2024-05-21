https://ria.ru/20240521/putin-1947517218.html

Путин наградил герольдмейстера Вилинбахова орденом

Путин наградил герольдмейстера Вилинбахова орденом - РИА Новости, 21.05.2024

Путин наградил герольдмейстера Вилинбахова орденом

Президент России Владимир Путин наградил государственного герольдмейстера Георгия Вилинбахова Орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T19:39

2024-05-21T19:39

2024-05-21T23:25

россия

георгий вилинбахов

владимир путин

государственный эрмитаж

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил государственного герольдмейстера Георгия Вилинбахова Орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. Указ президента о награждении государственными наградами РФ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации. Вилинбахов возглавляет Геральдический совет при президенте, является заместителем генерального директора Государственного Эрмитажа.Согласно указу, он был удостоен ордена "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".Геральдический совет - совещательный и консультативный орган при президенте РФ, который был образован для реализации единой государственной политики в области геральдики. В число его задач входит геральдическое обеспечение работ по созданию и использованию учреждаемых официальных геральдических знаков - гербов, эмблем, флагов, знамен, штандартов, вымпелов, знаков различия. Также к задачам совета относятся подготовка соответствующих предложений, проведение экспертизы материалов по проектам официальных геральдических знаков, разработка программ для популяризации государственной символики, научно-исследовательская работа по теории и истории геральдики, изучение международного опыта в этой сфере.

https://ria.ru/20240521/putin-1947516805.html

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россия, георгий вилинбахов, владимир путин, государственный эрмитаж