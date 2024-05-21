https://ria.ru/20240521/putin-1947516805.html
Путин наградил главу общества "Знание" орденом Почета
Путин наградил главу общества "Знание" орденом Почета - РИА Новости, 21.05.2024
Путин наградил главу общества "Знание" орденом Почета
Президент России Владимир Путин своим указом наградил генерального директор общества "Знание" Максима Древаля орденом Почета за успешную организацию и... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T19:37
2024-05-21T19:37
2024-05-21T19:42
россия
владимир путин
максим древаль
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом наградил генерального директор общества "Знание" Максима Древаля орденом Почета за успешную организацию и проведение Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ). "За успешную организацию и проведение Всемирного фестиваля молодежи наградить орденом Почета Древаля Максима Алексеевича", - говорится в документе. Всемирный фестиваль молодежи проходил с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступила Росмолодежь. РИА Новости стало генеральным информационным партнером Всемирного фестиваля молодежи 2024.
https://ria.ru/20240521/putin-1947516617.html
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россия, владимир путин, максим древаль, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Россия, Владимир Путин, Максим Древаль, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
Путин наградил главу общества "Знание" орденом Почета
Путин наградил гендиректора общества "Знание" Древаля орденом Почета