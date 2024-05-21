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Путин наградил главу общества "Знание" орденом Почета - РИА Новости, 21.05.2024
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19:37 21.05.2024 (обновлено: 19:42 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/putin-1947516805.html
Путин наградил главу общества "Знание" орденом Почета
Путин наградил главу общества "Знание" орденом Почета - РИА Новости, 21.05.2024
Путин наградил главу общества "Знание" орденом Почета
Президент России Владимир Путин своим указом наградил генерального директор общества "Знание" Максима Древаля орденом Почета за успешную организацию и... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T19:37
2024-05-21T19:42
россия
владимир путин
максим древаль
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом наградил генерального директор общества "Знание" Максима Древаля орденом Почета за успешную организацию и проведение Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ). "За успешную организацию и проведение Всемирного фестиваля молодежи наградить орденом Почета Древаля Максима Алексеевича", - говорится в документе. Всемирный фестиваль молодежи проходил с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступила Росмолодежь. РИА Новости стало генеральным информационным партнером Всемирного фестиваля молодежи 2024.
https://ria.ru/20240521/putin-1947516617.html
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россия, владимир путин, максим древаль, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Россия, Владимир Путин, Максим Древаль, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
Путин наградил главу общества "Знание" орденом Почета

Путин наградил гендиректора общества "Знание" Древаля орденом Почета

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль
Генеральный директор Российского общества Знание Максим Древаль - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом наградил генерального директор общества "Знание" Максима Древаля орденом Почета за успешную организацию и проведение Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ).
"За успешную организацию и проведение Всемирного фестиваля молодежи наградить орденом Почета Древаля Максима Алексеевича", - говорится в документе.
Всемирный фестиваль молодежи проходил с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступила Росмолодежь. РИА Новости стало генеральным информационным партнером Всемирного фестиваля молодежи 2024.
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