https://ria.ru/20240521/putin-1947450262.html
Путин освободил Владимира Толстого от должности советника президента
Путин освободил Владимира Толстого от должности советника президента - РИА Новости, 21.05.2024
Путин освободил Владимира Толстого от должности советника президента
Президент России Владимир Путин освободил Владимира Толстого от должности советника президента РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T15:46
2024-05-21T15:46
2024-05-21T16:36
политика
россия
владимир толстой
культура
владимир путин
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Владимира Толстого от должности советника президента РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Ранее Владимир Толстой занимал должность советника президента РФ по культуре."Освободить Толстого Владимира Ильича от должности советника президента Российской Федерации", - говорится в документе.
https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Политика, Россия, Владимир Толстой, Культура, Владимир Путин
Путин освободил Владимира Толстого от должности советника президента
Путин освободил Владимира Толстого от должности советника президента по культуре