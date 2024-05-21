https://ria.ru/20240521/putin-1947450262.html

Путин освободил Владимира Толстого от должности советника президента

Путин освободил Владимира Толстого от должности советника президента - РИА Новости, 21.05.2024

Путин освободил Владимира Толстого от должности советника президента

Президент России Владимир Путин освободил Владимира Толстого от должности советника президента РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T15:46

2024-05-21T15:46

2024-05-21T16:36

политика

россия

владимир толстой

культура

владимир путин

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Владимира Толстого от должности советника президента РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Ранее Владимир Толстой занимал должность советника президента РФ по культуре."Освободить Толстого Владимира Ильича от должности советника президента Российской Федерации", - говорится в документе.

https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, владимир толстой, владимир путин