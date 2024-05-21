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Путин освободил Владимира Толстого от должности советника президента - РИА Новости, 21.05.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:46 21.05.2024 (обновлено: 16:36 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/putin-1947450262.html
Путин освободил Владимира Толстого от должности советника президента
Путин освободил Владимира Толстого от должности советника президента - РИА Новости, 21.05.2024
Путин освободил Владимира Толстого от должности советника президента
Президент России Владимир Путин освободил Владимира Толстого от должности советника президента РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T15:46
2024-05-21T16:36
политика
россия
владимир толстой
культура
владимир путин
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Владимира Толстого от должности советника президента РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Ранее Владимир Толстой занимал должность советника президента РФ по культуре."Освободить Толстого Владимира Ильича от должности советника президента Российской Федерации", - говорится в документе.
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политика, россия, владимир толстой, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Толстой, Культура, Владимир Путин
Путин освободил Владимира Толстого от должности советника президента

Путин освободил Владимира Толстого от должности советника президента по культуре

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВладимир Толстой
Владимир Толстой - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Владимир Толстой. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Владимира Толстого от должности советника президента РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Ранее Владимир Толстой занимал должность советника президента РФ по культуре.
"Освободить Толстого Владимира Ильича от должности советника президента Российской Федерации", - говорится в документе.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
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