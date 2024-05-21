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В России гордятся достижениями полярников, заявил Путин - РИА Новости, 21.05.2024
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15:30 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/putin-1947445262.html
В России гордятся достижениями полярников, заявил Путин
В России гордятся достижениями полярников, заявил Путин - РИА Новости, 21.05.2024
В России гордятся достижениями полярников, заявил Путин
Президент России Владимир Путин в поздравлении российским полярникам подчеркнул, что в РФ искренне гордятся достижениями выдающихся соотечественников,... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T15:30
2024-05-21T15:30
арктика
россия
антарктида
владимир путин
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении российским полярникам подчеркнул, что в РФ искренне гордятся достижениями выдающихся соотечественников, посвятивших себя изучению и освоению Арктики и Антарктики, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Поздравляю вас с праздником – Днём полярника. Мы искренне гордимся яркими достижениями выдающихся соотечественников, посвятивших себя изучению и освоению Арктики и Антарктики, заложивших надёжный фундамент нашего научного присутствия в этих стратегически важных регионах планеты", - говорится в телеграмме. Путин особо отметил, что традиции упорного, самоотверженного труда с честью продолжает и нынешнее поколение учёных и геологов, строителей и нефтяников, лётчиков и моряков, представителей других профессий. "Благодаря их высочайшей компетентности, мужеству, ответственному подходу к делу сегодня на приполярных территориях успешно реализуются смелые, масштабные программы. Строятся современные научные центры и исследовательские станции – такие, как "Снежинка" в Ямало-Ненецком автономном округе, межвузовский кампус "Арктическая звезда" в Архангельске, разрабатываются богатые месторождения полезных ископаемых, в том числе на российском континентальном шельфе, большое внимание уделяется развитию Северного морского пути", - добавляется в послании. Российский лидер также подчеркнул, что в Антарктиде на легендарной станции "Восток" введён в эксплуатацию новый зимовочный комплекс. "И конечно, особо отмечу такую значимую, востребованную инициативу полярников, как просветительский проект "Встреча поколений", призванный познакомить юношей и девушек с перспективными специальностями для работы в Арктике и Антарктиде, помочь им выбрать свой жизненный, профессиональный путь", - сказано в телеграмме. Президент пожелал российским полярникам здоровья и всего наилучшего.
https://ria.ru/20240128/antarktida-1923981023.html
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арктика, россия, антарктида, владимир путин
Арктика, Россия, Антарктида, Владимир Путин
В России гордятся достижениями полярников, заявил Путин

Путин: в России искренне гордятся достижениями выдающихся полярников

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении российским полярникам подчеркнул, что в РФ искренне гордятся достижениями выдающихся соотечественников, посвятивших себя изучению и освоению Арктики и Антарктики, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«
"Поздравляю вас с праздником – Днём полярника. Мы искренне гордимся яркими достижениями выдающихся соотечественников, посвятивших себя изучению и освоению Арктики и Антарктики, заложивших надёжный фундамент нашего научного присутствия в этих стратегически важных регионах планеты", - говорится в телеграмме.
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Путин особо отметил, что традиции упорного, самоотверженного труда с честью продолжает и нынешнее поколение учёных и геологов, строителей и нефтяников, лётчиков и моряков, представителей других профессий.
«
"Благодаря их высочайшей компетентности, мужеству, ответственному подходу к делу сегодня на приполярных территориях успешно реализуются смелые, масштабные программы. Строятся современные научные центры и исследовательские станции – такие, как "Снежинка" в Ямало-Ненецком автономном округе, межвузовский кампус "Арктическая звезда" в Архангельске, разрабатываются богатые месторождения полезных ископаемых, в том числе на российском континентальном шельфе, большое внимание уделяется развитию Северного морского пути", - добавляется в послании.
Российский лидер также подчеркнул, что в Антарктиде на легендарной станции "Восток" введён в эксплуатацию новый зимовочный комплекс.
«
"И конечно, особо отмечу такую значимую, востребованную инициативу полярников, как просветительский проект "Встреча поколений", призванный познакомить юношей и девушек с перспективными специальностями для работы в Арктике и Антарктиде, помочь им выбрать свой жизненный, профессиональный путь", - сказано в телеграмме.
Президент пожелал российским полярникам здоровья и всего наилучшего.
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