В России гордятся достижениями полярников, заявил Путин
Путин: в России искренне гордятся достижениями выдающихся полярников
Президент России Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении российским полярникам подчеркнул, что в РФ искренне гордятся достижениями выдающихся соотечественников, посвятивших себя изучению и освоению Арктики и Антарктики, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
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"Поздравляю вас с праздником – Днём полярника. Мы искренне гордимся яркими достижениями выдающихся соотечественников, посвятивших себя изучению и освоению Арктики и Антарктики, заложивших надёжный фундамент нашего научного присутствия в этих стратегически важных регионах планеты", - говорится в телеграмме.
Путин особо отметил, что традиции упорного, самоотверженного труда с честью продолжает и нынешнее поколение учёных и геологов, строителей и нефтяников, лётчиков и моряков, представителей других профессий.
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"Благодаря их высочайшей компетентности, мужеству, ответственному подходу к делу сегодня на приполярных территориях успешно реализуются смелые, масштабные программы. Строятся современные научные центры и исследовательские станции – такие, как "Снежинка" в Ямало-Ненецком автономном округе, межвузовский кампус "Арктическая звезда" в Архангельске, разрабатываются богатые месторождения полезных ископаемых, в том числе на российском континентальном шельфе, большое внимание уделяется развитию Северного морского пути", - добавляется в послании.
Российский лидер также подчеркнул, что в Антарктиде на легендарной станции "Восток" введён в эксплуатацию новый зимовочный комплекс.
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"И конечно, особо отмечу такую значимую, востребованную инициативу полярников, как просветительский проект "Встреча поколений", призванный познакомить юношей и девушек с перспективными специальностями для работы в Арктике и Антарктиде, помочь им выбрать свой жизненный, профессиональный путь", - сказано в телеграмме.
Президент пожелал российским полярникам здоровья и всего наилучшего.
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