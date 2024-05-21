https://ria.ru/20240521/putin-1947445262.html

В России гордятся достижениями полярников, заявил Путин

В России гордятся достижениями полярников, заявил Путин - РИА Новости, 21.05.2024

В России гордятся достижениями полярников, заявил Путин

Президент России Владимир Путин в поздравлении российским полярникам подчеркнул, что в РФ искренне гордятся достижениями выдающихся соотечественников,... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T15:30

2024-05-21T15:30

2024-05-21T15:30

арктика

россия

антарктида

владимир путин

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении российским полярникам подчеркнул, что в РФ искренне гордятся достижениями выдающихся соотечественников, посвятивших себя изучению и освоению Арктики и Антарктики, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Поздравляю вас с праздником – Днём полярника. Мы искренне гордимся яркими достижениями выдающихся соотечественников, посвятивших себя изучению и освоению Арктики и Антарктики, заложивших надёжный фундамент нашего научного присутствия в этих стратегически важных регионах планеты", - говорится в телеграмме. Путин особо отметил, что традиции упорного, самоотверженного труда с честью продолжает и нынешнее поколение учёных и геологов, строителей и нефтяников, лётчиков и моряков, представителей других профессий. "Благодаря их высочайшей компетентности, мужеству, ответственному подходу к делу сегодня на приполярных территориях успешно реализуются смелые, масштабные программы. Строятся современные научные центры и исследовательские станции – такие, как "Снежинка" в Ямало-Ненецком автономном округе, межвузовский кампус "Арктическая звезда" в Архангельске, разрабатываются богатые месторождения полезных ископаемых, в том числе на российском континентальном шельфе, большое внимание уделяется развитию Северного морского пути", - добавляется в послании. Российский лидер также подчеркнул, что в Антарктиде на легендарной станции "Восток" введён в эксплуатацию новый зимовочный комплекс. "И конечно, особо отмечу такую значимую, востребованную инициативу полярников, как просветительский проект "Встреча поколений", призванный познакомить юношей и девушек с перспективными специальностями для работы в Арктике и Антарктиде, помочь им выбрать свой жизненный, профессиональный путь", - сказано в телеграмме. Президент пожелал российским полярникам здоровья и всего наилучшего.

https://ria.ru/20240128/antarktida-1923981023.html

https://ria.ru/20240516/arktika-1946383457.html

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россия

антарктида

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арктика, россия, антарктида, владимир путин