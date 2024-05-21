https://ria.ru/20240521/putin-1947428212.html

Путин пожелал Хасикову успехов на выборах главы Калмыкии

Путин пожелал Хасикову успехов на выборах главы Калмыкии - РИА Новости, 21.05.2024

Путин пожелал Хасикову успехов на выборах главы Калмыкии

Президент России Владимир Путин пожелал действующему главе Калмыкии Бату Хасикову удачи на предстоящих осенью выборах главы региона. РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T14:51

2024-05-21T14:51

2024-05-21T15:08

политика

владимир путин

бату хасиков

россия

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал действующему главе Калмыкии Бату Хасикову удачи на предстоящих осенью выборах главы региона."У вас очередные выборы – в целом тенденции хорошие, они очевидны. Так что успехов вам желаю", - отметил глава государства на встрече с Хасиковым в Кремле.

https://ria.ru/20240521/kalmykiya-1947429304.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, владимир путин, бату хасиков, россия