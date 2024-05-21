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Путин пожелал Хасикову успехов на выборах главы Калмыкии - РИА Новости, 21.05.2024
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14:51 21.05.2024 (обновлено: 15:08 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/putin-1947428212.html
Путин пожелал Хасикову успехов на выборах главы Калмыкии
Путин пожелал Хасикову успехов на выборах главы Калмыкии - РИА Новости, 21.05.2024
Путин пожелал Хасикову успехов на выборах главы Калмыкии
Президент России Владимир Путин пожелал действующему главе Калмыкии Бату Хасикову удачи на предстоящих осенью выборах главы региона. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T14:51
2024-05-21T15:08
политика
владимир путин
бату хасиков
россия
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал действующему главе Калмыкии Бату Хасикову удачи на предстоящих осенью выборах главы региона."У вас очередные выборы – в целом тенденции хорошие, они очевидны. Так что успехов вам желаю", - отметил глава государства на встрече с Хасиковым в Кремле.
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политика, владимир путин, бату хасиков, россия
Политика, Владимир Путин, Бату Хасиков, Россия
Путин пожелал Хасикову успехов на выборах главы Калмыкии

Путин пожелал Хасикову успехов на предстоящих выборах главы Калмыкии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Республики Калмыкия Бату Хасиков во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Калмыкия Бату Хасиков во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Калмыкия Бату Хасиков во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал действующему главе Калмыкии Бату Хасикову удачи на предстоящих осенью выборах главы региона.
"У вас очередные выборы – в целом тенденции хорошие, они очевидны. Так что успехов вам желаю", - отметил глава государства на встрече с Хасиковым в Кремле.
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Калмыкия Бату Хасиков во время встречи. 21 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
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