https://ria.ru/20240521/putin-1947424879.html

Путин рассказал о кадровой программе для участников СВО

Путин рассказал о кадровой программе для участников СВО - РИА Новости, 21.05.2024

Путин рассказал о кадровой программе для участников СВО

Число людей, которые будут включаться в кадровую программу для участников СВО "Время героев", будет постепенно увеличиваться, сообщил президент РФ Владимир... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T14:45

2024-05-21T14:45

2024-05-21T16:25

спецоперация

владимир путин

специальная военная операция на украине

россия

украина

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Число людей, которые будут включаться в кадровую программу для участников СВО "Время героев", будет постепенно увеличиваться, сообщил президент РФ Владимир Путин."Это только первый шаг. Потом будем увеличивать количество людей, которые будут попадать в эту совместную работу", - сказал Путин на встрече встрече с главой Калмыкии Бату Хасиковым.Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, объявил о запуске кадровой программы "Время героев". Цель проекта - подготовить высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20240301/zayavki-1930607654.html

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2024

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спецоперация, владимир путин, россия, украина