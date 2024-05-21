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Путин рассказал о кадровой программе для участников СВО - РИА Новости, 21.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:45 21.05.2024 (обновлено: 16:25 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/putin-1947424879.html
Путин рассказал о кадровой программе для участников СВО
Путин рассказал о кадровой программе для участников СВО - РИА Новости, 21.05.2024
Путин рассказал о кадровой программе для участников СВО
Число людей, которые будут включаться в кадровую программу для участников СВО "Время героев", будет постепенно увеличиваться, сообщил президент РФ Владимир... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T14:45
2024-05-21T16:25
спецоперация
владимир путин
специальная военная операция на украине
россия
украина
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Число людей, которые будут включаться в кадровую программу для участников СВО "Время героев", будет постепенно увеличиваться, сообщил президент РФ Владимир Путин."Это только первый шаг. Потом будем увеличивать количество людей, которые будут попадать в эту совместную работу", - сказал Путин на встрече встрече с главой Калмыкии Бату Хасиковым.Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, объявил о запуске кадровой программы "Время героев". Цель проекта - подготовить высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов спецоперации на Украине.
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спецоперация, владимир путин, россия, украина
Спецоперация, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина
Путин рассказал о кадровой программе для участников СВО

Путин: число людей, включенных в кадровую программу "Время героев", будет расти

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Республики Калмыкия Бату Хасиков во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Калмыкия Бату Хасиков во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Калмыкия Бату Хасиков во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Число людей, которые будут включаться в кадровую программу для участников СВО "Время героев", будет постепенно увеличиваться, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Это только первый шаг. Потом будем увеличивать количество людей, которые будут попадать в эту совместную работу", - сказал Путин на встрече встрече с главой Калмыкии Бату Хасиковым.
Российские военнослужащие на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
На кадровую программу "Время героев" подали шесть тысяч заявок за три часа
1 марта, 22:03
Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, объявил о запуске кадровой программы "Время героев". Цель проекта - подготовить высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов спецоперации на Украине.
 
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