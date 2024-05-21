https://ria.ru/20240521/putin-1947424879.html
Путин рассказал о кадровой программе для участников СВО
Путин рассказал о кадровой программе для участников СВО - РИА Новости, 21.05.2024
Путин рассказал о кадровой программе для участников СВО
Число людей, которые будут включаться в кадровую программу для участников СВО "Время героев", будет постепенно увеличиваться, сообщил президент РФ Владимир... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T14:45
2024-05-21T14:45
2024-05-21T16:25
спецоперация
владимир путин
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Число людей, которые будут включаться в кадровую программу для участников СВО "Время героев", будет постепенно увеличиваться, сообщил президент РФ Владимир Путин."Это только первый шаг. Потом будем увеличивать количество людей, которые будут попадать в эту совместную работу", - сказал Путин на встрече встрече с главой Калмыкии Бату Хасиковым.Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, объявил о запуске кадровой программы "Время героев". Цель проекта - подготовить высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов спецоперации на Украине.
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спецоперация, владимир путин, россия, украина
Спецоперация, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина
Путин рассказал о кадровой программе для участников СВО
Путин: число людей, включенных в кадровую программу "Время героев", будет расти