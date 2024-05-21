https://ria.ru/20240521/protest-1947322930.html
Китай выразил протест Южной Корее из-за посещения депутатами Тайваня
Китай выразил протест Южной Корее из-за посещения депутатами Тайваня - РИА Новости, 21.05.2024
Китай выразил протест Южной Корее из-за посещения депутатами Тайваня
Пекин выразил Сеулу решительный протест в связи с посещением южнокорейскими депутатами Тайваня для участия в церемонии инаугурации нового главы администрации... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T06:44
2024-05-21T06:44
2024-05-21T06:44
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южная корея
цай инвэнь
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ПЕКИН, 21 мая – РИА Новости. Пекин выразил Сеулу решительный протест в связи с посещением южнокорейскими депутатами Тайваня для участия в церемонии инаугурации нового главы администрации острова, говорится в заявлении посольства Китая в Южной Корее. Новый глава администрации Тайваня Лай Циндэ в понедельник официально вступил в должность, он сменил Цай Инвэнь, которая находилась на посту главы администрации острова два четырехлетних срока с 2016 по 2024 год, как ожидается, Лай Циндэ продолжит курс на достижение независимости острова. Пекин неоднократно заявлял, что независимость Тайваня несовместима с миром и стабильностью в Тайваньском проливе, а также, что Тайвань "является неотъемлемой частью территории Китая, а дела Тайваня являются внутренними делами Китая". Ранее агентство Рёнхап сообщало, что группа южнокорейских депутатов во главе с представителем пропрезидентской партии "Гражданская сила" Чо Гён Тхэ посетит Тайвань для участия в церемонии инаугурации нового главы администрации острова Лай Циндэ. В заявлении на сайте китайского посольства отмечается, что 20 мая несмотря на то, что Пекин решительно выступал против, южнокорейские депутаты посетили Тайваня для участия в церемонии инаугурации Лай Циндэ. "Эти действия являются грубым нарушением принципа "одного Китая" и духа коммюнике об установлении дипломатических отношений между Китаем и Южной Кореей, посылают серьезный ложный сигнал сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня, и противоречат стратегическому партнерству между Китаем и Южной Кореей", - заявили в китайской дипмиссии. Подчеркивается, что "Китай осуждает и решительно выступает против этого, а также выражает Южной Корее решительный протест". "Принцип "одного Китая" является общим консенсусом международного сообщества и основной нормой международных отношений, а также предварительным условием и основой для установления дипломатических отношений и развития отношений между Китаем и Южной Кореей. Китай всегда решительно выступал против любых форм официальных контактов между Южной Кореей и Тайванем", - добавили в посольстве. Указано, что "Китай призывает Южную Корею строго соблюдать принцип "одного Китая", воздерживаться от какого-либо вмешательства во внутренние дела Китая, не допускать какой-либо поддержки сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня". Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив. Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие. Пекин регулярно называет тайваньский вопрос самым чувствительным в отношениях с Вашингтоном.
https://ria.ru/20240520/knr-1947249904.html
https://ria.ru/20240426/tayvan-1942442078.html
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в мире, справки, тайвань, китай, южная корея, цай инвэнь, гражданская сила
В мире, Справки, Тайвань, Китай, Южная Корея, Цай Инвэнь, Гражданская сила
Китай выразил протест Южной Корее из-за посещения депутатами Тайваня
Пекин выразил Сеулу протест из-за визита южнокорейских депутатов на Тайвань
ПЕКИН, 21 мая – РИА Новости. Пекин выразил Сеулу решительный протест в связи с посещением южнокорейскими депутатами Тайваня для участия в церемонии инаугурации нового главы администрации острова, говорится в заявлении посольства Китая в Южной Корее.
Новый глава администрации Тайваня Лай Циндэ в понедельник официально вступил в должность, он сменил Цай Инвэнь, которая находилась на посту главы администрации острова два четырехлетних срока с 2016 по 2024 год, как ожидается, Лай Циндэ продолжит курс на достижение независимости острова. Пекин неоднократно заявлял, что независимость Тайваня несовместима с миром и стабильностью в Тайваньском проливе, а также, что Тайвань "является неотъемлемой частью территории Китая, а дела Тайваня являются внутренними делами Китая".
Ранее агентство Рёнхап сообщало, что группа южнокорейских депутатов во главе с представителем пропрезидентской партии "Гражданская сила" Чо Гён Тхэ посетит Тайвань для участия в церемонии инаугурации нового главы администрации острова Лай Циндэ.
В заявлении на сайте китайского посольства отмечается, что 20 мая несмотря на то, что Пекин решительно выступал против, южнокорейские депутаты посетили Тайваня для участия в церемонии инаугурации Лай Циндэ.
"Эти действия являются грубым нарушением принципа "одного Китая" и духа коммюнике об установлении дипломатических отношений между Китаем и Южной Кореей, посылают серьезный ложный сигнал сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня, и противоречат стратегическому партнерству между Китаем и Южной Кореей", - заявили в китайской дипмиссии.
Подчеркивается, что "Китай осуждает и решительно выступает против этого, а также выражает Южной Корее решительный протест".
"Принцип "одного Китая" является общим консенсусом международного сообщества и основной нормой международных отношений, а также предварительным условием и основой для установления дипломатических отношений и развития отношений между Китаем и Южной Кореей. Китай всегда решительно выступал против любых форм официальных контактов между Южной Кореей и Тайванем", - добавили в посольстве.
Указано, что "Китай призывает Южную Корею строго соблюдать принцип "одного Китая", воздерживаться от какого-либо вмешательства во внутренние дела Китая, не допускать какой-либо поддержки сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня".
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие. Пекин регулярно называет тайваньский вопрос самым чувствительным в отношениях с Вашингтоном.