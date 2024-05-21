https://ria.ru/20240521/proschanie-1947419946.html

Володин будет представлять Россию на церемонии прощания с президентом Ирана

Володин будет представлять Россию на церемонии прощания с президентом Ирана - РИА Новости, 21.05.2024

Володин будет представлять Россию на церемонии прощания с президентом Ирана

Спикер Госдумы Вячеслав Володин будет присутствовать на прощании с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского президента РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T14:30

2024-05-21T14:30

2024-05-21T14:30

в мире

иран

азербайджан

вячеслав володин

дмитрий песков

ибрахим раиси

госдума рф

крушение вертолета президента ирана

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947101546_43:0:901:482_1920x0_80_0_0_bfba79248009c818c053ffd4b88f93d2.jpg

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин будет присутствовать на прощании с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. "Да", - сказал Песков на просьбу подтвердить, действительно ли Володин будет присутствовать. Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс. Согласно статье 131 Конституции Ирана, новые президентские выборы должны быть организованы в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента страны и передачей его обязанностей первому вице-президенту (сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер). Выборы организует специально созданный совет, состоящий из главы судебной власти, главы парламента (меджлиса исламского совета) и самого вице-президента. -0-

https://ria.ru/20240520/iran-1947163414.html

иран

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, азербайджан, вячеслав володин, дмитрий песков, ибрахим раиси, госдума рф, крушение вертолета президента ирана