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Володин будет представлять Россию на церемонии прощания с президентом Ирана
Володин будет представлять Россию на церемонии прощания с президентом Ирана - РИА Новости, 21.05.2024
Володин будет представлять Россию на церемонии прощания с президентом Ирана
Спикер Госдумы Вячеслав Володин будет присутствовать на прощании с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского президента РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T14:30
2024-05-21T14:30
2024-05-21T14:30
в мире
иран
азербайджан
вячеслав володин
дмитрий песков
ибрахим раиси
госдума рф
крушение вертолета президента ирана
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин будет присутствовать на прощании с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. "Да", - сказал Песков на просьбу подтвердить, действительно ли Володин будет присутствовать. Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс. Согласно статье 131 Конституции Ирана, новые президентские выборы должны быть организованы в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента страны и передачей его обязанностей первому вице-президенту (сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер). Выборы организует специально созданный совет, состоящий из главы судебной власти, главы парламента (меджлиса исламского совета) и самого вице-президента. -0-
https://ria.ru/20240520/iran-1947163414.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, азербайджан, вячеслав володин, дмитрий песков, ибрахим раиси, госдума рф, крушение вертолета президента ирана
В мире, Иран, Азербайджан, Вячеслав Володин, Дмитрий Песков, Ибрахим Раиси, Госдума РФ, Крушение вертолета президента Ирана
Володин будет представлять Россию на церемонии прощания с президентом Ирана
Песков: Володин будет присутствовать на прощании с президентом Ирана Раиси