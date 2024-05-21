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Володин будет представлять Россию на церемонии прощания с президентом Ирана - РИА Новости, 21.05.2024
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14:30 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/proschanie-1947419946.html
Володин будет представлять Россию на церемонии прощания с президентом Ирана
Володин будет представлять Россию на церемонии прощания с президентом Ирана - РИА Новости, 21.05.2024
Володин будет представлять Россию на церемонии прощания с президентом Ирана
Спикер Госдумы Вячеслав Володин будет присутствовать на прощании с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского президента РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T14:30
2024-05-21T14:30
в мире
иран
азербайджан
вячеслав володин
дмитрий песков
ибрахим раиси
госдума рф
крушение вертолета президента ирана
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин будет присутствовать на прощании с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. "Да", - сказал Песков на просьбу подтвердить, действительно ли Володин будет присутствовать. Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс. Согласно статье 131 Конституции Ирана, новые президентские выборы должны быть организованы в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента страны и передачей его обязанностей первому вице-президенту (сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер). Выборы организует специально созданный совет, состоящий из главы судебной власти, главы парламента (меджлиса исламского совета) и самого вице-президента. -0-
https://ria.ru/20240520/iran-1947163414.html
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в мире, иран, азербайджан, вячеслав володин, дмитрий песков, ибрахим раиси, госдума рф, крушение вертолета президента ирана
В мире, Иран, Азербайджан, Вячеслав Володин, Дмитрий Песков, Ибрахим Раиси, Госдума РФ, Крушение вертолета президента Ирана
Володин будет представлять Россию на церемонии прощания с президентом Ирана

Песков: Володин будет присутствовать на прощании с президентом Ирана Раиси

© Фото : Iranian Presidency OfficeИбрахим Раиси
Ибрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© Фото : Iranian Presidency Office
Ибрахим Раиси. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин будет присутствовать на прощании с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«
"Да", - сказал Песков на просьбу подтвердить, действительно ли Володин будет присутствовать.
Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
Согласно статье 131 Конституции Ирана, новые президентские выборы должны быть организованы в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента страны и передачей его обязанностей первому вице-президенту (сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер). Выборы организует специально созданный совет, состоящий из главы судебной власти, главы парламента (меджлиса исламского совета) и самого вице-президента. -0-
Флаг Ирана над зданием посольства страны в Москве, приспущенный в знак траура по погибшему президенту страны Эбрахиму Раиси и главе иранского МИД Хосейну Абдоллахиану - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Песков подтвердил встречу Путина с послом Ирана после ЧП с вертолетом Раиси
20 мая, 12:22
 
В миреИранАзербайджанВячеслав ВолодинДмитрий ПесковИбрахим РаисиГосдума РФКрушение вертолета президента Ирана
 
 
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