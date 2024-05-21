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В ХМАО подросток выстрелил в бедро десятилетнему ребенку - РИА Новости, 21.05.2024
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13:41 21.05.2024 (обновлено: 13:49 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/proisshestviya-1947402357.html
В ХМАО подросток выстрелил в бедро десятилетнему ребенку
В ХМАО подросток выстрелил в бедро десятилетнему ребенку - РИА Новости, 21.05.2024
В ХМАО подросток выстрелил в бедро десятилетнему ребенку
Подросток из-за замечания выстрелил в бедро десятилетнему ребенку в Пыть-Яхе в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T13:41
2024-05-21T13:49
происшествия
пыть-ях
россия
ханты-мансийский автономный округ
ирина волк
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая – РИА Новости. Подросток из-за замечания выстрелил в бедро десятилетнему ребенку в Пыть-Яхе в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале. "Юный гражданин одного из государств Закавказья, находясь на улице города Пыть-Яха в компании сверстников, вел себя вызывающе. Он целился из оружия в голову проезжавшему мимо на велосипеде шестилетнему мальчику. Ехавший следом 10-летний ребенок сделал агрессору замечание, за что тот выстрелил ему в бедро", – написала Волк.Отмечается, что личность стрелявшего установлена, его доставили в отдел полиции. У подростка изъят пистолет, который, как выяснилось, ему дал несовершеннолетний приятель. По данным регионального СУСК РФ, в отношении 16-летнего подростка возбуждено уголовное дело о хулиганстве, он заключен под стражу. В ведомстве отметили, что пистолет был пневматическим, а у пострадавшего мальчика после выстрела образовались кровоподтеки, ссадины и синяк.
https://ria.ru/20240521/susk-1947365485.html
https://ria.ru/20230919/ekaterinburg-1897126315.html
пыть-ях
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происшествия, пыть-ях, россия, ханты-мансийский автономный округ, ирина волк
Происшествия, Пыть-Ях, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Ирина Волк
В ХМАО подросток выстрелил в бедро десятилетнему ребенку

В Югре подросток выстрелил в бедро десятилетнему ребенку из-за замечания

© Ирина Волк/TelegramПодросток из-за замечания выстрелил в бедро десятилетнему ребенку в Пыть-Яхе в Ханты-Мансийском автономном округе
Подросток из-за замечания выстрелил в бедро десятилетнему ребенку в Пыть-Яхе в Ханты-Мансийском автономном округе
© Ирина Волк/Telegram
Подросток из-за замечания выстрелил в бедро десятилетнему ребенку в Пыть-Яхе в Ханты-Мансийском автономном округе
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая – РИА Новости. Подросток из-за замечания выстрелил в бедро десятилетнему ребенку в Пыть-Яхе в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.
"Юный гражданин одного из государств Закавказья, находясь на улице города Пыть-Яха в компании сверстников, вел себя вызывающе. Он целился из оружия в голову проезжавшему мимо на велосипеде шестилетнему мальчику. Ехавший следом 10-летний ребенок сделал агрессору замечание, за что тот выстрелил ему в бедро", – написала Волк.
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Отмечается, что личность стрелявшего установлена, его доставили в отдел полиции. У подростка изъят пистолет, который, как выяснилось, ему дал несовершеннолетний приятель.
По данным регионального СУСК РФ, в отношении 16-летнего подростка возбуждено уголовное дело о хулиганстве, он заключен под стражу. В ведомстве отметили, что пистолет был пневматическим, а у пострадавшего мальчика после выстрела образовались кровоподтеки, ссадины и синяк.
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ПроисшествияПыть-ЯхРоссияХанты-Мансийский автономный округИрина Волк
 
 
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