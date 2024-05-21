В ХМАО подросток выстрелил в бедро десятилетнему ребенку
В Югре подросток выстрелил в бедро десятилетнему ребенку из-за замечания
© Ирина Волк/TelegramПодросток из-за замечания выстрелил в бедро десятилетнему ребенку в Пыть-Яхе в Ханты-Мансийском автономном округе
Подросток из-за замечания выстрелил в бедро десятилетнему ребенку в Пыть-Яхе в Ханты-Мансийском автономном округе
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая – РИА Новости. Подросток из-за замечания выстрелил в бедро десятилетнему ребенку в Пыть-Яхе в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.
"Юный гражданин одного из государств Закавказья, находясь на улице города Пыть-Яха в компании сверстников, вел себя вызывающе. Он целился из оружия в голову проезжавшему мимо на велосипеде шестилетнему мальчику. Ехавший следом 10-летний ребенок сделал агрессору замечание, за что тот выстрелил ему в бедро", – написала Волк.
Отмечается, что личность стрелявшего установлена, его доставили в отдел полиции. У подростка изъят пистолет, который, как выяснилось, ему дал несовершеннолетний приятель.
По данным регионального СУСК РФ, в отношении 16-летнего подростка возбуждено уголовное дело о хулиганстве, он заключен под стражу. В ведомстве отметили, что пистолет был пневматическим, а у пострадавшего мальчика после выстрела образовались кровоподтеки, ссадины и синяк.
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