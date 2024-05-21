https://ria.ru/20240521/proisshestviya-1947402357.html

В ХМАО подросток выстрелил в бедро десятилетнему ребенку

В ХМАО подросток выстрелил в бедро десятилетнему ребенку - РИА Новости, 21.05.2024

В ХМАО подросток выстрелил в бедро десятилетнему ребенку

Подросток из-за замечания выстрелил в бедро десятилетнему ребенку в Пыть-Яхе в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T13:41

2024-05-21T13:41

2024-05-21T13:49

происшествия

пыть-ях

россия

ханты-мансийский автономный округ

ирина волк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947404754_7:0:1915:1073_1920x0_80_0_0_6f6ae361250f25ff2c4b8ea2d0fed99a.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая – РИА Новости. Подросток из-за замечания выстрелил в бедро десятилетнему ребенку в Пыть-Яхе в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале. "Юный гражданин одного из государств Закавказья, находясь на улице города Пыть-Яха в компании сверстников, вел себя вызывающе. Он целился из оружия в голову проезжавшему мимо на велосипеде шестилетнему мальчику. Ехавший следом 10-летний ребенок сделал агрессору замечание, за что тот выстрелил ему в бедро", – написала Волк.Отмечается, что личность стрелявшего установлена, его доставили в отдел полиции. У подростка изъят пистолет, который, как выяснилось, ему дал несовершеннолетний приятель. По данным регионального СУСК РФ, в отношении 16-летнего подростка возбуждено уголовное дело о хулиганстве, он заключен под стражу. В ведомстве отметили, что пистолет был пневматическим, а у пострадавшего мальчика после выстрела образовались кровоподтеки, ссадины и синяк.

https://ria.ru/20240521/susk-1947365485.html

https://ria.ru/20230919/ekaterinburg-1897126315.html

пыть-ях

россия

ханты-мансийский автономный округ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, пыть-ях, россия, ханты-мансийский автономный округ, ирина волк