https://ria.ru/20240521/proisshestviya-1947401084.html

Алтайского экс-чиновника будут судить за убийства 11 женщин

Алтайского экс-чиновника будут судить за убийства 11 женщин - РИА Новости, 21.05.2024

Алтайского экс-чиновника будут судить за убийства 11 женщин

Бывший замглавы Калманского района Алтайского края Виталий Манишин, который сперва обвинялся в убийстве девушки в 1989 году, оказался причастен еще к 10... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T13:35

2024-05-21T13:35

2024-05-21T13:40

происшествия

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калманский район

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россия

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Бывший замглавы Калманского района Алтайского края Виталий Манишин, который сперва обвинялся в убийстве девушки в 1989 году, оказался причастен еще к 10 убийствам, совершенным в 1999 и 2000 годах, дело передано в суд, сообщается в Telegram-канале СК России. В сентябре 1990 года в лесополосе в селе Зеленая Дубрава Родинского района были обнаружены скелетированные останки без вести пропавшей в 1989 году 17-летней девушки. Долгое время убийство оставалось нераскрытым. Спустя 30 лет следователи установили причастность к преступлению Манишина, которому на момент преступления было 19 лет. Он признался в убийстве, сопряженном с изнасилованием. В мае 2023 года его задержали и посадили под арест. "В ходе следствия установлена причастность Манишина еще к 10 убийствам, совершенным в 1999 и 2000 годах. В ходе допросов и проверок показаний на месте он подробно рассказал о своих деяниях и показал, где сокрыл тела потерпевших, обнаруженные ранее на территории Калманского района. По одному из эпизодов в указанном им месте, ранее не известном следствию, обнаружены костные останки 16-летней девушки.", - говорится в сообщении. Так, летом 2000 года мужчина знакомился с абитуриентками технического университета для интимных отношений, представляясь человеком, имеющим связи и возможность решить проблемы, связанные с поступлением и обучением. "Обманом он убеждал девушек садиться к нему в машину и вывозил в безлюдные места за пределы города. После изнасилования большинство жертв душил, а их тела скрывал в околках. Аналогичным способом он совершил преступления в отношении еще двух абитуриенток учебных заведений в июне 1999 и в июле 2000 года", - добавляется в сообщении. Также установлена его причастность к убийствам с изнасилованием, которые были совершены в июле и августе 1999 года в отношении женщин, пытавшихся трудоустроиться в учебные заведения. А в июле 2000 года в аграрном университете Манишин познакомился с матерью абитуриентки, пообещав за деньги решить вопрос с поступлением дочери. Он обманом отвез ее за пределы жилого сектора Барнаула, где после передачи ему девяти тысяч рублей убил. "Следователями регионального СК собраны доказательства причастности Манишина к каждому эпизоду преступной деятельности. Уголовное дело направлено в суд", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240304/prigovor-1930942797.html

https://ria.ru/20240521/proisshestviya-1947358957.html

https://ria.ru/20231222/zakaz-1917464558.html

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происшествия, справки, калманский район, алтайский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)