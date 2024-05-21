Рейтинг@Mail.ru
Участник "голой вечеринки" Бабак оштрафован за пропаганду ЛГБТ* - РИА Новости, 21.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:04 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/proisshestviya-1947393240.html
Участник "голой вечеринки" Бабак оштрафован за пропаганду ЛГБТ*
Участник "голой вечеринки" Бабак оштрафован за пропаганду ЛГБТ* - РИА Новости, 21.05.2024
Участник "голой вечеринки" Бабак оштрафован за пропаганду ЛГБТ*
Участник "голой вечеринки" Павел Бабак оштрафован на 200 тысяч рублей за ЛГБТ*-пропаганду (ЛГБТ* признано в России экстремистским движением и запрещено),... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T13:04
2024-05-21T13:04
происшествия
россия
москва
анастасия ивлеева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534779_0:0:3177:1788_1920x0_80_0_0_c556f1d80b79bd0b16fd8b99706259d3.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Участник "голой вечеринки" Павел Бабак оштрафован на 200 тысяч рублей за ЛГБТ*-пропаганду (ЛГБТ* признано в России экстремистским движением и запрещено), сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы. "Постановлением мирового судьи судебного участка N268 от 21.05.2024 участник скандально известной вечеринки у Анастасии Ивлеевой в ночном клубе "Мутабор" Бабак Павел Павлович привлечен к административной ответственности по ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений) с назначением административного штрафа в размере 200 000 рублей ", - говорится в сообщении. Ранее по аналогичным протоколам и тоже на 200 тысяч рублей были оштрафованы блогер Вячеслав Большаков и рэпер Vacío (Николай Васильев). Последний, щеголявший на вечеринке в носке на половом органе, дополнительно получил в совокупности 25 суток ареста за мелкое хулиганство и неповиновение полиции. Ивлееву оштрафовали на 100 тысяч рублей за организацию вечеринки, вызвавшей негативный резонанс в обществе. Клуб "Мутабор" был закрыт решением суда на 90 дней за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, а после возобновления работы сменил вывеску на Arma. Как отмечалось в Telegram-канале клуба, прежнее "название-заклинание из сказки Вильгельма Гауфа будет... намеренно стерто из памяти".* Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://rsport.ria.ru/20240520/futbol-1947220321.html
https://ria.ru/20240509/shtraf-1945006995.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534779_446:0:3177:2048_1920x0_80_0_0_e357ff96113c0ae929c5f1d381d34ce2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, анастасия ивлеева
Происшествия, Россия, Москва, Анастасия Ивлеева
Участник "голой вечеринки" Бабак оштрафован за пропаганду ЛГБТ*

Суд: участник "голой вечеринки" Бабак оштрафован на ₽200 тыс. за пропаганду ЛГБТ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Участник "голой вечеринки" Павел Бабак оштрафован на 200 тысяч рублей за ЛГБТ*-пропаганду (ЛГБТ* признано в России экстремистским движением и запрещено), сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
"Постановлением мирового судьи судебного участка N268 от 21.05.2024 участник скандально известной вечеринки у Анастасии Ивлеевой в ночном клубе "Мутабор" Бабак Павел Павлович привлечен к административной ответственности по ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений) с назначением административного штрафа в размере 200 000 рублей ", - говорится в сообщении.
Мохамед Камара (слева) - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Футболиста "Монако" хотят наказать за отказ носить эмблему ЛГБТ*
20 мая, 15:38
Ранее по аналогичным протоколам и тоже на 200 тысяч рублей были оштрафованы блогер Вячеслав Большаков и рэпер Vacío (Николай Васильев). Последний, щеголявший на вечеринке в носке на половом органе, дополнительно получил в совокупности 25 суток ареста за мелкое хулиганство и неповиновение полиции.
Ивлееву оштрафовали на 100 тысяч рублей за организацию вечеринки, вызвавшей негативный резонанс в обществе.
Клуб "Мутабор" был закрыт решением суда на 90 дней за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, а после возобновления работы сменил вывеску на Arma. Как отмечалось в Telegram-канале клуба, прежнее "название-заклинание из сказки Вильгельма Гауфа будет... намеренно стерто из памяти".
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
Мужчина с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
Wink и "КиноПоиск" оштрафовали за пропаганду ЛГБТ*
9 мая, 19:36
 
ПроисшествияРоссияМоскваАнастасия Ивлеева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала