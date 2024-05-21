https://ria.ru/20240521/proisshestviya-1947393240.html

Участник "голой вечеринки" Бабак оштрафован за пропаганду ЛГБТ*

Участник "голой вечеринки" Бабак оштрафован за пропаганду ЛГБТ* - РИА Новости, 21.05.2024

Участник "голой вечеринки" Бабак оштрафован за пропаганду ЛГБТ*

Участник "голой вечеринки" Павел Бабак оштрафован на 200 тысяч рублей за ЛГБТ*-пропаганду (ЛГБТ* признано в России экстремистским движением и запрещено),... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T13:04

2024-05-21T13:04

2024-05-21T13:04

происшествия

россия

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анастасия ивлеева

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Участник "голой вечеринки" Павел Бабак оштрафован на 200 тысяч рублей за ЛГБТ*-пропаганду (ЛГБТ* признано в России экстремистским движением и запрещено), сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы. "Постановлением мирового судьи судебного участка N268 от 21.05.2024 участник скандально известной вечеринки у Анастасии Ивлеевой в ночном клубе "Мутабор" Бабак Павел Павлович привлечен к административной ответственности по ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений) с назначением административного штрафа в размере 200 000 рублей ", - говорится в сообщении. Ранее по аналогичным протоколам и тоже на 200 тысяч рублей были оштрафованы блогер Вячеслав Большаков и рэпер Vacío (Николай Васильев). Последний, щеголявший на вечеринке в носке на половом органе, дополнительно получил в совокупности 25 суток ареста за мелкое хулиганство и неповиновение полиции. Ивлееву оштрафовали на 100 тысяч рублей за организацию вечеринки, вызвавшей негативный резонанс в обществе. Клуб "Мутабор" был закрыт решением суда на 90 дней за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, а после возобновления работы сменил вывеску на Arma. Как отмечалось в Telegram-канале клуба, прежнее "название-заклинание из сказки Вильгельма Гауфа будет... намеренно стерто из памяти".* Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://rsport.ria.ru/20240520/futbol-1947220321.html

https://ria.ru/20240509/shtraf-1945006995.html

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происшествия, россия, москва, анастасия ивлеева