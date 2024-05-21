https://ria.ru/20240521/proisshestviya-1947369528.html

Полиция накрыла мужской бордель в сауне в центре Москвы

Полиция накрыла мужской бордель в сауне в центре Москвы - РИА Новости, 21.05.2024

Полиция накрыла мужской бордель в сауне в центре Москвы

Правоохранители накрыли сауну в центре Москвы, где мужчины оказывали посетителям интим-услуги за деньги, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T11:44

2024-05-21T11:44

2024-05-21T15:02

происшествия

москва

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Правоохранители накрыли сауну в центре Москвы, где мужчины оказывали посетителям интим-услуги за деньги, сообщил РИА Новости информированный источник. По информации источника, мужской бордель размещался в клубной сауне "Казанова" в Малом Каретном переулке, сейчас проводится проверка. По его словам, "девять граждан доставлены для разбирательств" в отдел полиции. На страничке "Казановы" в соцсети "ВКонтакте" указано, что это клубная сауна "только для мужчин".

https://ria.ru/20240326/bordel-1936054589.html

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва