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Полиция накрыла мужской бордель в сауне в центре Москвы - РИА Новости, 21.05.2024
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11:44 21.05.2024 (обновлено: 15:02 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/proisshestviya-1947369528.html
Полиция накрыла мужской бордель в сауне в центре Москвы
Полиция накрыла мужской бордель в сауне в центре Москвы - РИА Новости, 21.05.2024
Полиция накрыла мужской бордель в сауне в центре Москвы
Правоохранители накрыли сауну в центре Москвы, где мужчины оказывали посетителям интим-услуги за деньги, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T11:44
2024-05-21T15:02
происшествия
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Правоохранители накрыли сауну в центре Москвы, где мужчины оказывали посетителям интим-услуги за деньги, сообщил РИА Новости информированный источник. По информации источника, мужской бордель размещался в клубной сауне "Казанова" в Малом Каретном переулке, сейчас проводится проверка. По его словам, "девять граждан доставлены для разбирательств" в отдел полиции. На страничке "Казановы" в соцсети "ВКонтакте" указано, что это клубная сауна "только для мужчин".
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Полиция накрыла мужской бордель в сауне в центре Москвы

В центре Москвы накрыли сауну, где мужчины оказывали интим-услуги за деньги

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкСауна
Сауна - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Сауна. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Правоохранители накрыли сауну в центре Москвы, где мужчины оказывали посетителям интим-услуги за деньги, сообщил РИА Новости информированный источник.
По информации источника, мужской бордель размещался в клубной сауне "Казанова" в Малом Каретном переулке, сейчас проводится проверка.
По его словам, "девять граждан доставлены для разбирательств" в отдел полиции.
На страничке "Казановы" в соцсети "ВКонтакте" указано, что это клубная сауна "только для мужчин".
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