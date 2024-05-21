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Полиция накрыла мужской бордель в сауне в центре Москвы
Полиция накрыла мужской бордель в сауне в центре Москвы - РИА Новости, 21.05.2024
Полиция накрыла мужской бордель в сауне в центре Москвы
Правоохранители накрыли сауну в центре Москвы, где мужчины оказывали посетителям интим-услуги за деньги, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T11:44
2024-05-21T11:44
2024-05-21T15:02
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Правоохранители накрыли сауну в центре Москвы, где мужчины оказывали посетителям интим-услуги за деньги, сообщил РИА Новости информированный источник. По информации источника, мужской бордель размещался в клубной сауне "Казанова" в Малом Каретном переулке, сейчас проводится проверка. По его словам, "девять граждан доставлены для разбирательств" в отдел полиции. На страничке "Казановы" в соцсети "ВКонтакте" указано, что это клубная сауна "только для мужчин".
https://ria.ru/20240326/bordel-1936054589.html
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происшествия, москва
Полиция накрыла мужской бордель в сауне в центре Москвы
В центре Москвы накрыли сауну, где мужчины оказывали интим-услуги за деньги
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Правоохранители накрыли сауну в центре Москвы, где мужчины оказывали посетителям интим-услуги за деньги, сообщил РИА Новости информированный источник.
По информации источника, мужской бордель размещался в клубной сауне "Казанова" в Малом Каретном переулке, сейчас проводится проверка.
По его словам, "девять граждан доставлены для разбирательств" в отдел полиции.
На страничке "Казановы" в соцсети "ВКонтакте" указано, что это клубная сауна "только для мужчин".