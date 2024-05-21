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В Люберцах подросток устроил стрельбу в подъезде, возбуждено дело - РИА Новости, 21.05.2024
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18:26 21.05.2024 (обновлено: 18:27 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/proisshestvie-1947501535.html
В Люберцах подросток устроил стрельбу в подъезде, возбуждено дело
В Люберцах подросток устроил стрельбу в подъезде, возбуждено дело - РИА Новости, 21.05.2024
В Люберцах подросток устроил стрельбу в подъезде, возбуждено дело
Уголовное дело по статье о разбойном нападении с применением оружия возбуждено в Люберцах, где подросток устроил стрельбу в подъезде из пистолета, сообщается в... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T18:26
2024-05-21T18:27
происшествия
жилье
люберцы
россия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Уголовное дело по статье о разбойном нападении с применением оружия возбуждено в Люберцах, где подросток устроил стрельбу в подъезде из пистолета, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ. Ранее в Telegram-канале подмосковного главка МВД сообщалось, что в Люберцах задержан подросток, который несколько раз в подъезде выстрелил в сторону сверстника из пневматического пистолета. "Следователем следственного отдела по г. Люберцы ГСУ СК России по Московской области по информации СМИ возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения с применением оружия на 15-летнего подростка (часть 2 статья 162 УК РФ)" , - говорится в сообщении. Как сообщает СК со ссылкой на публикации в СМИ, 17-летний юноша требовал у незнакомого подростка отдать кофту, стоимость которой более 90 тысяч рублей. Последний отдавать дорогостоящую вещь не согласился, в следствие чего задержанный несколько раз выстрелил в воздух из пистолета.
https://ria.ru/20240123/strelba-1923095193.html
люберцы
россия
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происшествия, жилье, люберцы, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Люберцы, Россия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
В Люберцах подросток устроил стрельбу в подъезде, возбуждено дело

СК: возбуждено уголовное дело по факту стрельбы в подъезде в Люберцах

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Уголовное дело по статье о разбойном нападении с применением оружия возбуждено в Люберцах, где подросток устроил стрельбу в подъезде из пистолета, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ.
Ранее в Telegram-канале подмосковного главка МВД сообщалось, что в Люберцах задержан подросток, который несколько раз в подъезде выстрелил в сторону сверстника из пневматического пистолета.
"Следователем следственного отдела по г. Люберцы ГСУ СК России по Московской области по информации СМИ возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения с применением оружия на 15-летнего подростка (часть 2 статья 162 УК РФ)" , - говорится в сообщении.
Как сообщает СК со ссылкой на публикации в СМИ, 17-летний юноша требовал у незнакомого подростка отдать кофту, стоимость которой более 90 тысяч рублей. Последний отдавать дорогостоящую вещь не согласился, в следствие чего задержанный несколько раз выстрелил в воздух из пистолета.
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ПроисшествияЖильеЛюберцыРоссияМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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