https://ria.ru/20240521/premiya-1947501278.html

В Москве состоится вручение патриаршей литературной премии

В Москве состоится вручение патриаршей литературной премии - РИА Новости, 21.05.2024

В Москве состоится вручение патриаршей литературной премии

Патриаршую литературную премию вручат 28 мая в московском зале церковных соборов, сообщил председатель Издательского совета Русской православной церкви... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T18:23

2024-05-21T18:23

2024-05-21T18:23

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русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Патриаршую литературную премию вручат 28 мая в московском зале церковных соборов, сообщил председатель Издательского совета Русской православной церкви митрополит Калужский и Боровский Климент (Капалин)."Вручение патриаршей литературной премии состоится 28 мая в зале церковных соборов храма Христа Спасителя. Номинированы восемь человек", - сказал митрополит Климент на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".По его словам, в короткий список номинантов, который утвержден патриархом Московским и всея Руси Кириллом, вошли: главный редактор журнала "Москва", поэт, прозаик, публицист Владислав Артемов (Москва); прозаик, детский писатель, литератор Анатолий Байбородин (Иркутск); писатель и поэт, автор исторических романов и книг для детей Владислав Бахревский (Москва); писатель, поэт, автор исторических романов и книг по исследованию православия Александр Дворкин (Москва); советский и российский журналист, поэт, переводчик, эссеист, книгоиздатель Виктор Кирюшин; поэт и писатель Игорь Смолькин (Псков); журналист, писать Наталья Сухинина (Сергиев Посад) и поэт Владимир Терехин (Калуга).Владыка Климент напомнил, что патриаршая литературная премия была утверждена патриархом Московским и всея Руси Кириллом и синодом Русской православной церкви в 2009 году, ее "задача – поддержать писателей, которые способствуют развитию русской литературы", премия вручается не за произведение, а за суммарный вклад писателя в Русскую литературу."Выдвигать на премию могут главы регионов, государств, руководители синодальных учреждений, епархиальные архиереи, литературные журналы, писательские общества. В этом году поступило 68 заявок, было 68 кандидатур. География (участников – ред.) охватывает многие регионы России и Казахстан", - заключил представитель Церкви.Писатель, член палаты попечителей Патриаршей литературной премии Константин Ковалев-Случевский, в свою очередь, выразил мнение, что эта премия является самой престижной в России. "Патриаршая литературная премия входит в тройку самых престижных литературных премий России, а, может быть, и занимает первую позицию. Назовите еще хотя бы одну такую. На самом деле я думаю, что Патриаршая литературная премия ныне занимает первую позицию среди литературных премий Российской Федерации", - рассказал Ковалев-Случевский на пресс-конференции.

https://ria.ru/20240520/religiya-1947217005.html

https://ria.ru/20240518/svyaschenniki-1946760325.html

https://ria.ru/20240517/knr-1946756923.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

москва, россия, иркутск, русская православная церковь, религия