https://ria.ru/20240521/premiya-1947501278.html
В Москве состоится вручение патриаршей литературной премии
В Москве состоится вручение патриаршей литературной премии - РИА Новости, 21.05.2024
В Москве состоится вручение патриаршей литературной премии
Патриаршую литературную премию вручат 28 мая в московском зале церковных соборов, сообщил председатель Издательского совета Русской православной церкви... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T18:23
2024-05-21T18:23
2024-05-21T18:23
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Патриаршую литературную премию вручат 28 мая в московском зале церковных соборов, сообщил председатель Издательского совета Русской православной церкви митрополит Калужский и Боровский Климент (Капалин)."Вручение патриаршей литературной премии состоится 28 мая в зале церковных соборов храма Христа Спасителя. Номинированы восемь человек", - сказал митрополит Климент на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".По его словам, в короткий список номинантов, который утвержден патриархом Московским и всея Руси Кириллом, вошли: главный редактор журнала "Москва", поэт, прозаик, публицист Владислав Артемов (Москва); прозаик, детский писатель, литератор Анатолий Байбородин (Иркутск); писатель и поэт, автор исторических романов и книг для детей Владислав Бахревский (Москва); писатель, поэт, автор исторических романов и книг по исследованию православия Александр Дворкин (Москва); советский и российский журналист, поэт, переводчик, эссеист, книгоиздатель Виктор Кирюшин; поэт и писатель Игорь Смолькин (Псков); журналист, писать Наталья Сухинина (Сергиев Посад) и поэт Владимир Терехин (Калуга).Владыка Климент напомнил, что патриаршая литературная премия была утверждена патриархом Московским и всея Руси Кириллом и синодом Русской православной церкви в 2009 году, ее "задача – поддержать писателей, которые способствуют развитию русской литературы", премия вручается не за произведение, а за суммарный вклад писателя в Русскую литературу."Выдвигать на премию могут главы регионов, государств, руководители синодальных учреждений, епархиальные архиереи, литературные журналы, писательские общества. В этом году поступило 68 заявок, было 68 кандидатур. География (участников – ред.) охватывает многие регионы России и Казахстан", - заключил представитель Церкви.Писатель, член палаты попечителей Патриаршей литературной премии Константин Ковалев-Случевский, в свою очередь, выразил мнение, что эта премия является самой престижной в России. "Патриаршая литературная премия входит в тройку самых престижных литературных премий России, а, может быть, и занимает первую позицию. Назовите еще хотя бы одну такую. На самом деле я думаю, что Патриаршая литературная премия ныне занимает первую позицию среди литературных премий Российской Федерации", - рассказал Ковалев-Случевский на пресс-конференции.
https://ria.ru/20240520/religiya-1947217005.html
https://ria.ru/20240518/svyaschenniki-1946760325.html
https://ria.ru/20240517/knr-1946756923.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, россия, иркутск, русская православная церковь, религия
Религия, Москва, Россия, Иркутск, Русская православная церковь, Религия
В Москве состоится вручение патриаршей литературной премии
Патриаршую литературную премию вручат 28 мая в Москве
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Патриаршую литературную премию вручат 28 мая в московском зале церковных соборов, сообщил председатель Издательского совета Русской православной церкви митрополит Калужский и Боровский Климент (Капалин).
"Вручение патриаршей литературной премии состоится 28 мая в зале церковных соборов храма Христа Спасителя. Номинированы восемь человек", - сказал митрополит Климент на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
По его словам, в короткий список номинантов, который утвержден патриархом Московским и всея Руси Кириллом, вошли: главный редактор журнала "Москва", поэт, прозаик, публицист Владислав Артемов (Москва); прозаик, детский писатель, литератор Анатолий Байбородин (Иркутск
); писатель и поэт, автор исторических романов и книг для детей Владислав Бахревский (Москва); писатель, поэт, автор исторических романов и книг по исследованию православия Александр Дворкин (Москва); советский и российский журналист, поэт, переводчик, эссеист, книгоиздатель Виктор Кирюшин; поэт и писатель Игорь Смолькин (Псков
); журналист, писать Наталья Сухинина (Сергиев Посад
) и поэт Владимир Терехин (Калуга
).
Владыка Климент напомнил, что патриаршая литературная премия была утверждена патриархом Московским и всея Руси Кириллом и синодом Русской православной церкви в 2009 году, ее "задача – поддержать писателей, которые способствуют развитию русской литературы", премия вручается не за произведение, а за суммарный вклад писателя в Русскую литературу.
"Выдвигать на премию могут главы регионов, государств, руководители синодальных учреждений, епархиальные архиереи, литературные журналы, писательские общества. В этом году поступило 68 заявок, было 68 кандидатур. География (участников – ред.) охватывает многие регионы России
и Казахстан", - заключил представитель Церкви.
Писатель, член палаты попечителей Патриаршей литературной премии Константин Ковалев-Случевский, в свою очередь, выразил мнение, что эта премия является самой престижной в России. "Патриаршая литературная премия входит в тройку самых престижных литературных премий России, а, может быть, и занимает первую позицию. Назовите еще хотя бы одну такую. На самом деле я думаю, что Патриаршая литературная премия ныне занимает первую позицию среди литературных премий Российской Федерации", - рассказал Ковалев-Случевский на пресс-конференции.