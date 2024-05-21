https://ria.ru/20240521/premiya-1947466204.html

Количество заявок на премию интернет-контента выросло в два раза

Количество заявок на премию интернет-контента выросло в два раза - РИА Новости, 21.05.2024

Количество заявок на премию интернет-контента выросло в два раза

Количество поданных заявок на III Национальную премию интернет-контента увеличилось в два раза относительно данных 2023 года, сообщил генеральный директор... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T16:17

2024-05-21T16:17

2024-05-21T16:17

москва

россия

институт развития интернета

технологии

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Количество поданных заявок на III Национальную премию интернет-контента увеличилось в два раза относительно данных 2023 года, сообщил генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский. "Я хотел напомнить, что премия вручается с 2021 года, то есть в этом году уже в третий раз всё это происходит, и надо сказать, что за эти годы мы сталкиваемся с тем, что количество заявок на премию и конкуренция по номинациям, естественно, растет. Я тут даже специально собрал цифры: в 2022 году это было 380 проектов всего, которые подались, в 2023 – свыше 500, а в это году – более 1 тысячи заявок", - сказал Гореславский на пресс-конференции, посвященной III Национальной премии интернет-контента, в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". По его словам, главной темой премии, которая пройдет 30 мая в Москве, станет семья. Связано это будет в том числе и с проведением в России тематического Года семьи. Это значит, что вручать награды, вести церемонию, выступать будут семьи. Это будут как семейные пары, так и родители с детьми.

https://ria.ru/20240207/nagrazhdenie-1926014125.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, россия, институт развития интернета, технологии