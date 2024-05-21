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Количество заявок на премию интернет-контента выросло в два раза - РИА Новости, 21.05.2024
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16:17 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/premiya-1947466204.html
Количество заявок на премию интернет-контента выросло в два раза
Количество заявок на премию интернет-контента выросло в два раза - РИА Новости, 21.05.2024
Количество заявок на премию интернет-контента выросло в два раза
Количество поданных заявок на III Национальную премию интернет-контента увеличилось в два раза относительно данных 2023 года, сообщил генеральный директор... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T16:17
2024-05-21T16:17
москва
россия
институт развития интернета
технологии
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Количество поданных заявок на III Национальную премию интернет-контента увеличилось в два раза относительно данных 2023 года, сообщил генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский. "Я хотел напомнить, что премия вручается с 2021 года, то есть в этом году уже в третий раз всё это происходит, и надо сказать, что за эти годы мы сталкиваемся с тем, что количество заявок на премию и конкуренция по номинациям, естественно, растет. Я тут даже специально собрал цифры: в 2022 году это было 380 проектов всего, которые подались, в 2023 – свыше 500, а в это году – более 1 тысячи заявок", - сказал Гореславский на пресс-конференции, посвященной III Национальной премии интернет-контента, в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". По его словам, главной темой премии, которая пройдет 30 мая в Москве, станет семья. Связано это будет в том числе и с проведением в России тематического Года семьи. Это значит, что вручать награды, вести церемонию, выступать будут семьи. Это будут как семейные пары, так и родители с детьми.
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москва, россия, институт развития интернета, технологии
Москва, Россия, Институт развития интернета, Технологии
Количество заявок на премию интернет-контента выросло в два раза

Число заявок на III Национальную премию интернет-контента выросло вдвое

© Фото : ИРИНациональная премия интернет-контента 2024
Национальная премия интернет-контента 2024 - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© Фото : ИРИ
Национальная премия интернет-контента 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Количество поданных заявок на III Национальную премию интернет-контента увеличилось в два раза относительно данных 2023 года, сообщил генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский.
"Я хотел напомнить, что премия вручается с 2021 года, то есть в этом году уже в третий раз всё это происходит, и надо сказать, что за эти годы мы сталкиваемся с тем, что количество заявок на премию и конкуренция по номинациям, естественно, растет. Я тут даже специально собрал цифры: в 2022 году это было 380 проектов всего, которые подались, в 2023 – свыше 500, а в это году – более 1 тысячи заявок", - сказал Гореславский на пресс-конференции, посвященной III Национальной премии интернет-контента, в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
По его словам, главной темой премии, которая пройдет 30 мая в Москве, станет семья. Связано это будет в том числе и с проведением в России тематического Года семьи. Это значит, что вручать награды, вести церемонию, выступать будут семьи. Это будут как семейные пары, так и родители с детьми.
Национальная премия интернет-контента ИРИ - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
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