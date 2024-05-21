https://ria.ru/20240521/pozhary-1947314686.html

В лесах Забайкальского края из-за пожаров ввели режим ЧС

В лесах Забайкальского края из-за пожаров ввели режим ЧС - РИА Новости, 21.05.2024

В лесах Забайкальского края из-за пожаров ввели режим ЧС

Режим ЧС введен в лесах Забайкалья из-за очень высокого уровня пожаров, возникающих в результате поджогов, сообщил губернатор Забайкальского края Александр... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T02:43

2024-05-21T02:43

2024-05-21T03:06

происшествия

забайкальский край

александр осипов

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ЯКУТСК, 21 мая - РИА Новости. Режим ЧС введен в лесах Забайкалья из-за очень высокого уровня пожаров, возникающих в результате поджогов, сообщил губернатор Забайкальского края Александр Осипов."Уважаемые забайкальцы! В крае введен режим чрезвычайной ситуации. Все действия с огнем запрещены", - объявил губернатор.Как отметил губернатор, в Забайкалье поджигатели наносят огромный ущерб природе, строениям и населенным пунктам, создают огромные риски для здоровья и жизни земляков.Губернатор подчеркнул, что более 200 виновников уже выявлены. Им назначены штрафы в размере 50 тысяч, 100 тысяч и более 2 миллионов рублей.

https://ria.ru/20240513/pozhar-1945534884.html

забайкальский край

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2024

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происшествия, забайкальский край, александр осипов