https://ria.ru/20240521/pozhary-1947314686.html
В лесах Забайкальского края из-за пожаров ввели режим ЧС
В лесах Забайкальского края из-за пожаров ввели режим ЧС - РИА Новости, 21.05.2024
В лесах Забайкальского края из-за пожаров ввели режим ЧС
Режим ЧС введен в лесах Забайкалья из-за очень высокого уровня пожаров, возникающих в результате поджогов, сообщил губернатор Забайкальского края Александр... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T02:43
2024-05-21T02:43
2024-05-21T03:06
происшествия
забайкальский край
александр осипов
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ЯКУТСК, 21 мая - РИА Новости. Режим ЧС введен в лесах Забайкалья из-за очень высокого уровня пожаров, возникающих в результате поджогов, сообщил губернатор Забайкальского края Александр Осипов."Уважаемые забайкальцы! В крае введен режим чрезвычайной ситуации. Все действия с огнем запрещены", - объявил губернатор.Как отметил губернатор, в Забайкалье поджигатели наносят огромный ущерб природе, строениям и населенным пунктам, создают огромные риски для здоровья и жизни земляков.Губернатор подчеркнул, что более 200 виновников уже выявлены. Им назначены штрафы в размере 50 тысяч, 100 тысяч и более 2 миллионов рублей.
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происшествия, забайкальский край, александр осипов
Происшествия, Забайкальский край, Александр Осипов
В лесах Забайкальского края из-за пожаров ввели режим ЧС
Губернатор Осипов сообщил о режиме ЧС в лесах Забайкалья из-за пожаров
ЯКУТСК, 21 мая - РИА Новости. Режим ЧС введен в лесах Забайкалья из-за очень высокого уровня пожаров, возникающих в результате поджогов, сообщил губернатор Забайкальского края Александр Осипов.
"Уважаемые забайкальцы! В крае введен режим чрезвычайной ситуации. Все действия с огнем запрещены", - объявил губернатор.
Как отметил губернатор, в Забайкалье поджигатели наносят огромный ущерб природе, строениям и населенным пунктам, создают огромные риски для здоровья и жизни земляков.
Губернатор подчеркнул, что более 200 виновников уже выявлены. Им назначены штрафы в размере 50 тысяч, 100 тысяч и более 2 миллионов рублей.