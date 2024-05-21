https://ria.ru/20240521/povestki-1947448658.html

На Украине работодатели будут доставлять сотрудников в военкоматы

На Украине работодатели будут доставлять сотрудников в военкоматы - РИА Новости, 21.05.2024

На Украине работодатели будут доставлять сотрудников в военкоматы

Правительство Украины обязало юридические лица направлять повестки заказными письмами военнообязанным сотрудникам, которые находится на больничном, в отпуске... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T15:39

2024-05-21T15:39

2024-05-21T15:56

украина

владимир зеленский

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Правительство Украины обязало юридические лица направлять повестки заказными письмами военнообязанным сотрудникам, которые находится на больничном, в отпуске или трудятся удаленно. Со вступлением в силу закона об усилении мобилизации правительство Украины приняло изменения, детализирующие обязанности работодателей по организации военного учета. В частности, руководство предприятий уполномочено доставлять военнообязанных сотрудников в военкоматы. "Работодатель обязан издать приказ (распоряжение) об оповещении призывников, военнообязанных и резервистов, довести его до сведения таких лиц под личную подпись, а в случае выполнения такими лицами дистанционной, надомной работы, в период их временной нетрудоспособности, пребывания в отпуске или в командировке - заказным почтовым отправлением". - говорится в документе. Уточняется, что работодатель обязан в трехдневный срок проинформировать военкомат о результате оповещения. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе.

https://ria.ru/20240416/mobilzatsiya-1940400885.html

https://ria.ru/20240309/voenkomat-1932049328.html

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, владимир зеленский